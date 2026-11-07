Phạt 3 tài xế chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ

Video: 3 tài xế chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Ngày 7/11, Cục CSGT cho biết, ngày 28/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6) phát hiện, xử lý 3 tài xế vi phạm quy định về tốc độ tối thiểu trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua thiết bị đo tốc độ khi lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến. Cụ thể, lúc 15h10, ô tô con biển số 35A-207.xx do tài xế Đ.H.C. điều khiển chạy với tốc độ 62km/h, trong khi mức tối thiểu quy định là 80km/h.

Đến 15h15, ô tô khách biển số 50H-406.xx do tài xế T.Q.T. điều khiển được ghi nhận chạy 68km/h. Trường hợp thứ ba là ô tô con biển số 36H-188.xx do tài xế N.Đ.H. điều khiển, chạy với tốc độ 68km/h vào lúc 15h37.

Xe ô tô con biển số 36H-188.xx do lái xe N.Đ.H điều khiển chạy tốc độ 68km/h / 80km/h vào hồi 15h37.

Cả 3 trường hợp đều vi phạm quy định về chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. Hành vi này được quy định tại điểm o, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 14/10, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới. Theo đó, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được xác định là làn tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 80km/h.

Làn này không dành cho xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn, ngoại trừ trường hợp các phương tiện sử dụng để vượt xe. Sau khi vượt, tài xế phải trở lại làn 2.

Đối với làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h. Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu của làn 1 phải đi ở làn 2, nhường làn tốc độ cao cho những xe có khả năng vận hành nhanh hơn.

Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị quản lý tuyến tổ chức tuyên truyền, phổ biến phương án phân làn mới, đồng thời nhắc nhở tài xế chấp hành quy định.

Theo Cục CSGT, việc phân làn nhằm hạn chế tình trạng xe chạy chậm chiếm dụng làn sát dải phân cách, ảnh hưởng đến khả năng khai thác và tốc độ lưu thông chung trên cao tốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ tối đa và tối thiểu theo từng làn đường, bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.