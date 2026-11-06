449 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 theo danh sách mới nhất

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách phạt nguội trong thời gian từ ngày 11/10 đến 31/10/2026. Theo đó, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phát hiện 449 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng công khai để chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu, thực hiện việc xử lý theo quy định:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Khi phát hiện phương tiện thuộc quyền quản lý nằm trong danh sách phạt nguội, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, tránh bỏ sót nghĩa vụ xử lý vi phạm.

Việc tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và dừng, đỗ xe đúng quy định là những yêu cầu cơ bản nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.