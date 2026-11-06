Bác sĩ SN 1970 từng nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" trở thành Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện Trung ương và Hà Nội, các trường đại học y dược; đại diện Đảng ủy, UBND xã Thiên Lộc; đại diện lãnh đạo Phòng PA03 Công an thành phố Hà Nội; cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bổ nhiệm BS Nguyễn Trung Cấp giữ chức Giám đốc Bệnh viện

Theo Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Trung Cấp, Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS Nguyễn Trung Cấp bày tỏ vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trên cương vị mới, BS Nguyễn Trung Cấp khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Bệnh viện, giữ vững đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm.

Trong đó, Bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tuyến đầu về truyền nhiễm và nhiệt đới, đồng thời phát triển các lĩnh vực đa khoa; đẩy mạnh chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; bảo đảm sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bệnh viện cũng sẽ đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao, giàu y đức.

Cùng với đó là thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cập nhật tri thức mới, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và dự báo dịch bệnh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, minh bạch, nhân văn, tạo điều kiện để cán bộ y tế phát triển và cống hiến.

Từ bác sĩ hồi sức cấp cứu đến Giám đốc Bệnh viện

BS Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp năm 2020.

Từ năm 1995 đến 2003, ông công tác tại Khoa Nội và Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nông nghiệp, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa Nội và Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Tháng 8/2006, ông chuyển về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi đó là Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; đến năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Gần 20 năm công tác tại Bệnh viện, BS Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và điều trị người bệnh truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Ông cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần nâng cao năng lực điều trị các trường hợp bệnh nặng tại Bệnh viện.

Trong quá trình công tác, ông trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, BS Nguyễn Trung Cấp là một trong những thầy thuốc trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại Bệnh viện, đồng thời hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương có dịch bùng phát.

Năm 2020, ông được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ông cũng có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, tham gia đào tạo và hoạt động hội nghề nghiệp, hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.

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