Thị trường sập sâu, "phiên bản nữ của Warren Buffett" tuyên bố: Càng nhiều người sợ hãi, tôi càng yên tâm

Cathie Wood, người đôi khi được gọi là phiên bản nữ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, cho biết thị trường tài chính hiện đang bị bao phủ bởi một "bức tường lo ngại" (wall of worry). Tuy nhiên, thay vì xem đây là tín hiệu cho thấy chu kỳ tăng giá sắp kết thúc, nữ CEO Ark Invest cho rằng những hoài nghi và bất an của giới đầu tư đang củng cố niềm tin của bà vào triển vọng thị trường.

Thực tế, chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên bán tháo mạnh hôm 5/11, xóa sạch đà tăng ban đầu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhóm cổ phiếu liên quan đến AI dẫn đầu đà giảm, kéo chỉ số Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, rơi vào vùng điều chỉnh. Đến phiên 6/11, nhóm cổ phiếu công nghệ mới bắt đầu phục hồi thận trọng.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường bán tháo là lo ngại Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thể khiến tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu chậm lại. Bên cạnh đó, những câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI, từ quy mô chi tiêu vốn, dòng tiền, nợ vay cho đến các hình thức tài trợ vốn có tính tuần hoàn, đã nhiều lần gây biến động cho thị trường trong năm nay.

Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Cathie Wood cho rằng bối cảnh hiện tại khác đáng kể so với thời kỳ bong bóng công nghệ và viễn thông những năm 1980-1990.

"Tôi từng trải qua bong bóng công nghệ và viễn thông, và khi đó thực sự không có nhiều người lo lắng. Đó là những năm 1980 và 1990, thị trường đang trong chu kỳ tăng giá và mọi người đều cho rằng mọi thứ sẽ tiếp tục tăng vọt. Nhưng câu chuyện AI hiện nay không diễn ra như vậy", bà nói.

Theo Cathie Wood, ngay từ đầu, các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về số tiền mà doanh nghiệp đang đổ vào phát triển AI, tốc độ gia tăng chi tiêu cũng như sự thay đổi đáng kể trong tình hình tài chính của các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (hyperscalers). Nhiều doanh nghiệp từng có dòng tiền tự do dương ở mức rất cao nay đã chuyển sang trạng thái âm do đẩy mạnh đầu tư.

"Điều đó đã khiến thị trường bất an trong một thời gian dài. Tôi luôn cảm thấy yên tâm hơn khi thị trường lo lắng, bởi điều đó thường cho thấy một thị trường giá lên có nền tảng bền vững hơn. Tôi không nghĩ chu kỳ tăng giá hiện tại đã bị phá vỡ", bà nhấn mạnh.

Quan điểm lạc quan của Cathie Wood được củng cố bởi kết quả đầu tư của Ark Invest trong năm 2025. Quỹ ETF chủ lực Ark Innovation ETF của công ty tăng hơn 35%, vượt xa mức tăng 16,4% của chỉ số S&P 500 và 20,5% của Nasdaq Composite.

Biến động của NASDAQ trong 1 tháng qua.

Khi được hỏi liệu thị trường có đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại hay không, bà Wood trả lời ngắn gọn: "Tôi không nghĩ vậy".

Theo nữ CEO, thế giới đang ở giữa một cuộc cách mạng công nghệ, với những lĩnh vực mới như taxi tự lái (robotaxi) và các tác nhân AI (AI agents) đang mở ra dư địa phát triển lớn. Bà cho rằng những biến động hiện nay không đồng nghĩa với việc triển vọng dài hạn của thị trường đã thay đổi.

Tuy nhiên, có một yếu tố mà Cathie Wood cho rằng có thể trở thành rào cản lớn đối với đà tăng của chứng khoán: chi phí vốn ngày càng đắt đỏ.

Lãi suất và lợi suất trái phiếu đã tăng mạnh trong năm nay, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran đẩy áp lực lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp cũng đi lên khi các chủ nợ yêu cầu mức bù đắp rủi ro cao hơn để tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn.

"Tôi cho rằng đợt điều chỉnh này một phần bắt nguồn từ những diễn biến trên thị trường trái phiếu", bà Wood nhận định.

Bà cho rằng "bức tường lo ngại" trên thị trường tài chính lâu nay được dựng lên bởi những lãnh đạo cấp cao từng trưởng thành trong giai đoạn bong bóng công nghệ trước đây. Chính những người có nhiều kinh nghiệm này vẫn duy trì sự thận trọng trước làn sóng đầu tư AI hiện tại.

Đáng chú ý, sự tham gia ngày càng sâu của các nhà đầu tư trái phiếu cũng đang tạo thêm một lớp thận trọng mới. Theo Cathie Wood, trước đây, ngành công nghệ chủ yếu phát triển dựa trên phần mềm, ứng dụng có khả năng lan truyền nhanh, chi phí cố định thấp và biên lợi nhuận cao. Vì vậy, doanh nghiệp công nghệ ít phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Ngược lại, cuộc đua AI hiện nay đòi hỏi khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ, khiến các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến nguồn vốn dài hạn và chi phí huy động vốn. Điều này đưa các nhà đầu tư trái phiếu vào một lĩnh vực mà trước đây họ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Dù vậy, Cathie Wood cho rằng những tập đoàn công nghệ lớn đang đầu tư vào AI vẫn có lợi thế nhất định nhờ triển vọng tăng trưởng. Nếu doanh nghiệp tin rằng việc vay thêm vốn có thể giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển, biến khoản đầu tư thành động lực tăng trưởng, thì biến động lãi suất chưa chắc đã là yếu tố quyết định đối với họ.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn, lời khuyên của Cathie Wood dành cho nhà đầu tư là xác định những cổ phiếu có mức độ tin tưởng cao nhất trong danh mục và tận dụng các nhịp biến động để điều chỉnh vị thế.

"Khi thị trường tăng trong một môi trường biến động, hãy chốt lời một phần. Khi thị trường giảm, việc đã hiện thực hóa lợi nhuận sẽ giúp bạn có đủ tâm lý và nguồn lực để quay trở lại", bà chia sẻ.

Đây cũng là cách Ark Invest đang áp dụng. Cathie Wood cho biết công ty đã tập trung danh mục vào những doanh nghiệp mà họ có niềm tin lớn nhất trong khoảng một tuần gần đây. Trong đó, tỷ trọng đầu tư của Ark vào SpaceX đã tăng lên.

Theo bà, những tranh cãi xung quanh việc xây dựng trung tâm dữ liệu trên Trái Đất thậm chí có thể mở ra cơ hội lớn hơn cho các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian.

Nhìn về năm 2027, Cathie Wood kỳ vọng đà tăng của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì. Bà ví những biến động hậu bầu cử hiện nay giống như quá trình "tiến hai bước, lùi một bước".

"Cuộc cách mạng công nghệ sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong năm tới và tôi tin rằng thị trường sẽ diễn biến tích cực", CEO Ark Invest dự báo.

Tham khảo: CNBC