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Hai đoàn tàu đâm nhau ở Ai Cập: Hơn 90 người thương vong

| | Tài chính quốc tế

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 88 người bị thương khi hai đoàn tàu xảy ra va chạm hôm 8/11 tại Ai Cập, giới chức nước này cho biết.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, tai nạn xảy ra tại quận al-Ayyat, tỉnh Giza, cách Cairo khoảng 52km về phía Nam. Đoàn tàu đang trên đường đến tỉnh Fayoum ở phía Tây Nam thì đâm vào toa cuối của đoàn tàu khác đang di chuyển về tỉnh Aswan ở miền Nam nước này. Vụ va chạm khiến một trong hai đoàn tàu bị trật bánh nhưng nhà chức trách chưa xác định đoàn tàu nào gặp sự cố.

Bộ Y tế Ai Cập xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 88 người bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đến những bệnh viện gần hiện trường để cấp cứu và điều trị. Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi cho biết trên mạng xã hội rằng, ông yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn, đồng thời cam kết những người chịu trách nhiệm sẽ phải bị xử lý.

Cơ quan Đường sắt Ai Cập cho biết các đội cứu hộ cùng cần cẩu được điều động đến hiện trường để giải phóng các toa tàu gặp nạn, thu dọn đống đổ nát và khôi phục hoạt động đường sắt theo lịch trình bình thường trong thời gian sớm nhất.

Vào tháng 9 năm ngoái, một lái tàu và phụ lái bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở hàng cũng tại quận al-Ayyat.

Một số hình ảnh khác trong vụ tai nạn:

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

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