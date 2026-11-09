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Cặp robot hình người dẫn bản tin đầu tiên thế giới ra mắt tại Bắc Kinh

| | Tài chính quốc tế

Cặp robot hình người dẫn bản tin đầu tiên thế giới ra mắt tại Bắc Kinh

Tân Hoa xã vừa giới thiệu hai robot hình người dẫn bản tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, khi một trong hai robot đã đọc bản tin mở màn trên sân khấu.

Hai robot do Tân Hoa xã và hãng công nghệ Trung Quốc UBTECH cùng phát triển, có kích thước tương đương người thật.

Robot hình người dẫn bản tin ứng dụng AI của Tân Hoa xã ra mắt tại một diễn đàn thuộc Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5-11-2026. Ảnh: Zhang Chenlin/Tân Hoa xã

Robot nam mang tên Xinyu, còn robot nữ mang tên Xinyan. Tân Hoa xã cho biết đây là hai robot hình người đầu tiên trên thế giới được thiết kế riêng để dẫn bản tin và hãng nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm.

Theo ông Qian Tong, Giám đốc Trung tâm Truyền thông mới của Tân Hoa xã, hai robot sẽ hỗ trợ trình bày bản tin, chuyển tải nội dung bằng nhiều ngôn ngữ và tương tác trực tiếp với công chúng. Phóng viên và biên tập viên tiếp tục chịu trách nhiệm tác nghiệp, xác minh thông tin và quyết định nội dung công bố.

Video giới thiệu hai robot dẫn bản tin tại sự kiện. Nguồn: Tân Hoa xã

Hai robot được kết nối với Xinhua Yudian, hệ thống AI của Tân Hoa xã cho phép truy xuất kho tin thời sự đã qua biên tập. Ông Zhou Jian, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch UBTECH, cho biết robot có thể lấy thông tin từ kho tin này theo thời gian thực, qua đó giảm nguy cơ phát đi nội dung sai lệch do AI tạo ra.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu phụ trách thiết kế diện mạo cho hai robot, lấy phong thái của người dẫn bản tin truyền hình làm mẫu. UBTECH đảm nhiệm chế tạo, trong đó có lớp da mô phỏng da người, hệ điều hành và hệ thống điều khiển biểu cảm.

Màn ra mắt diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, do Tân Hoa xã và chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức từ ngày 5 đến 9-11. Hội nghị quy tụ gần 500 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Liên Hà

Hà Nội Mới

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