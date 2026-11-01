Ấn Độ khó chịu vì Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ với Iran và Pakistan

Một chiếc F-16 của Mỹ tham gia triển lãm hàng không ở Ấn Độ năm 2019. (Ảnh: AP)

Mặc dù gói hiện đại hóa quân sự trị giá 686 triệu USD của Mỹ dành cho Pakistan không bao gồm vũ khí hạt nhân, các nhà phân tích cho rằng những cải tiến về hệ thống định vị, thông tin liên lạc và khả năng sống sót của máy bay chiến đấu có thể tăng cường năng lực tấn công hạt nhân hiện có của Pakistan – đối thủ của Ấn Độ.

Theo các thông tin được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã nêu quan ngại về chương trình F-16 với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth, bên lề hội nghị tại Philippines vào cuối tháng trước.

Gói nâng cấp, được Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái, sẽ hiện đại hóa hệ thống điện tử hàng không, hệ thống mã hóa và các hạng mục hỗ trợ liên quan của Pakistan, qua đó kéo dài thời gian hoạt động cho khoảng 70 máy bay F-16 của nước này đến năm 2040.

“Việc nâng cấp không trao cho Pakistan một quả bom hạt nhân mới, nhưng nó giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ và hiện đại hóa những nền tảng mà tình báo Mỹ từ lâu đã đánh giá là một phần trong các ‘phương tiện triển khai’ vũ khí hạt nhân của Pakistan”, ông Srinivasan Balakrishnan, nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu Indic Researchers Forum tại New Delhi, nhận định.

“Ấn Độ nhìn thấy rõ ràng một tiêu chuẩn kép. Trong khi Mỹ gây sức ép mạnh mẽ lên Iran vì chương trình hạt nhân chưa tạo ra vũ khí hạt nhân, thì nước này đồng thời duy trì và nâng cấp phi đội F-16 của Pakistan – lực lượng mà chính các cơ quan Mỹ từ lâu đã đánh giá là có khả năng mang vũ khí hạt nhân và chủ yếu hướng đến mục tiêu đối phó với Ấn Độ”, ông Balakrishnan nói.

Điều này diễn ra bất chấp việc Mỹ và Ấn Độ tiếp tục phát triển hợp tác quốc phòng, được thể hiện qua việc nâng cấp Khuôn khổ Đối tác Quốc phòng chủ chốt Mỹ - Ấn Độ năm 2025 và một số cuộc tập trận quân sự chung.

New Delhi cũng đã đặt mua hoặc được Mỹ chấp thuận bán nhiều trang thiết bị quân sự quan trọng, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, động cơ máy bay GE F404, trực thăng Apache và máy bay vận tải C-130J Hercules.

Washington bảo vệ gói nâng cấp này, cho rằng mục đích của nó là duy trì hợp tác chống khủng bố với Pakistan, chứ không phải làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Trong thông báo gửi Quốc hội Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, DSCA cho biết các hạng mục nâng cấp sẽ giúp Pakistan duy trì khả năng phối hợp hoạt động với lực lượng Mỹ trong các nhiệm vụ chống khủng bố, kéo dài tuổi thọ khai thác của máy bay và giải quyết những lo ngại liên quan đến an toàn bay.

“Việc bán các thiết bị và dịch vụ hỗ trợ được đề xuất sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”, cơ quan này tuyên bố.

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn khiến các nhà phân tích Ấn Độ đặt câu hỏi về cách tiếp cận khác biệt của Washington với Iran và Pakistan.

Ông Balakrishnan nhận xét: “Sự tương phản là rất rõ rệt: một quốc gia bị trừng phạt vì tìm cách sở hữu một năng lực nhất định, trong khi một quốc gia khác – vốn đã là cường quốc hạt nhân từ lâu và có tiền sử liên quan đến những lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân – lại được hỗ trợ kéo dài tuổi thọ khai thác cho các máy bay có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân”.

Theo ông Balakrishnan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã trực tiếp nêu quan ngại này với các quan chức Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng công nghệ nhạy cảm có thể bị rò rỉ cho “bên thứ ba”.

Ấn Độ thường xuyên cáo buộc Pakistan hỗ trợ, tài trợ và tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố xuyên biên giới. Islamabad bác bỏ cáo buộc.