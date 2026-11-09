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Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu điện tử của người dân

| | Kinh tế số

Lực lượng Công an khẳng định không làm việc, không yêu cầu xác thực dữ liệu hay hướng dẫn cài đặt phần mềm qua điện thoại và mạng xã hội.

Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu điện tử của người dân- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an và cơ quan nhà nước gọi điện cho người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ Công an phường. Chúng lấy lý do thông tin căn cước, dữ liệu dân cư của phụ huynh hoặc con em cần được ‘xác thực gấp’ hoặc ‘cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử’.

Sau đó, các đối tượng đề nghị người dân liên hệ với một "cán bộ phụ trách" qua số điện thoại do chúng cung cấp để được hướng dẫn giải quyết.

Khi người dân liên hệ, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân truy cập vào đường link lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP ngân hàng. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó bị đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hay cơ quan nhà nước.

Lực lượng Công an khẳng định không làm việc, không yêu cầu xác thực dữ liệu hay hướng dẫn cài đặt phần mềm qua điện thoại và mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua cuộc gọi và tin nhắn.

Đồng thời, người dân không nhấn vào đường link lạ hay cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Nhật Hạ

Nhịp sống thị trường

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