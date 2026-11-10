Grab Việt Nam chơi cực lớn: đảm bảo thu nhập đến 160 triệu đồng cho tài xế nếu mua xe điện, thương hiệu được chọn gây bất ngờ

Grab Việt Nam vừa triển khai chương trình hỗ trợ tài xế mua ô tô BYD với chính sách đảm bảo thu nhập tối đa 160 triệu đồng trong 4 kỳ xét thưởng. Chương trình dành riêng cho tài xế hoạt động tại Phú Quốc, áp dụng với những trường hợp mua xe trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến 31/12/2026.

Theo đó, tài xế tham gia có thể được đảm bảo mức thu nhập tối đa 40 triệu đồng mỗi kỳ, tương ứng tổng cộng 160 triệu đồng trong 4 kỳ. Để đủ điều kiện xét hưởng chính sách, người tham gia cần hoàn thành tối thiểu 360 chuyến xe trong thời gian quy định.

Ba mẫu xe được đưa vào chương trình lần này gồm BYD Dolphin, BYD M6 và BYD Sealion 5. Trong đó, Dolphin và M6 là các mẫu ô tô thuần điện, còn Sealion 5 thuộc dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Các kỳ xét thu nhập được chia theo thời điểm mua xe. Với nhóm tài xế mua xe trong giai đoạn đầu, thời gian xét thưởng kéo dài từ ngày 28/11/2026 đến 27/3/2027. Nhóm mua xe trong giai đoạn tiếp theo được tính từ ngày 4/1 đến 3/5/2027.

Đáng chú ý, khoản 160 triệu đồng không phải tiền hỗ trợ mua xe được chi trả một lần, cũng không phải mức thưởng cố định mà mọi tài xế đều nhận được. Đây là chính sách đảm bảo thu nhập có điều kiện. Nếu tài xế hoàn thành các yêu cầu của chương trình nhưng thu nhập thực tế từ hoạt động vận chuyển thấp hơn mức cam kết của kỳ tương ứng, Grab sẽ bù phần chênh lệch.

Các chuyến xe được tính phải đáp ứng quy định của chương trình, trong đó có điều kiện về khu vực đón khách và thời gian phát sinh. Tài xế chuyển sang hoạt động tại khu vực khác trong thời gian tham gia sẽ không còn được hưởng chính sách này.

Grab mở rộng chính sách đảm bảo thu nhập cho tài xế

Grab mới đây đã thông báo triển khai chương trình "Đảm bảo thu nhập" dành riêng cho tài xế GrabCar tại một số khu vực trên cả nước.

Chương trình này kéo dài từ ngày 9/11 đến ngày 3/1/2027, áp dụng vào khung giờ 6:00 - 8:59 và 17:00 - 21:59, với điều kiện tỷ lệ nhận chuyến trung bình trong tuần của tài xế từ 90% trở lên và tỷ lệ huỷ chuyến trung bình trong tuần không thấp hơn 7%. Tổng thu nhập thực tế được tính bằng tổng doanh thu nhận được trong kỳ, sau khi trừ đi phí sử dụng ứng dụng của Grab, các khoản thuế áp dụng và các khoản khấu trừ khác (nếu có).

Ví dụ, tài xế đạt mức đảm bảo thu nhập là 1.500.000 đồng, tổng thu nhập thực tế là 500.000 đồng. Vậy số tiền sẽ nhận được từ chương trình "Đảm bảo thu nhập" là 1.000.000 đồng.

Về phương thức thanh toán, khoản đảm bảo thu nhập sẽ được tự động thanh toán vào Ví Tiền mặt trong 2 ngày làm việc sau khi đạt điều kiện chương trình. Tài xế chỉ được nhận tối đa 01 mức đảm bảo thu nhập cao nhất cho mỗi tuần.

Bên cạnh đó, các cuốc xe sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích không được tính khi tham gia chương trình; chương trình "Đảm bảo thu nhập" trên được áp dụng đồng thời/song song với chương trình thưởng khác đang triển khai.

Vào năm 2025, Grab Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các đối tác tài xế mua xe điện BYD thông qua hệ thống phân phối hợp tác.

Cụ thể, tài xế sẽ được hỗ trợ tiếp cận 6 mẫu xe BYD, với mức giá từ 659 triệu đồng đến 1,36 tỷ đồng. Ngoài ưu đãi giảm giá, Grab cũng phối hợp cung cấp các gói vay mua xe với điều kiện hấp dẫn, nhằm giúp tài xế dễ dàng trở thành đối tác chính thức.

Bên cạnh đó, Grab cũng phát triển các tiện ích dành cho tài xế sử dụng ô tô điện. Thông qua ứng dụng Grab Driver, tài xế có thể tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ sạc và tiếp cận một số ưu đãi từ đối tác cung cấp dịch vụ.

Trên thị trường quốc tế, Grab cũng từng hợp tác với các nhà sản xuất ô tô như BYD và GAC để triển khai những chương trình hỗ trợ tài xế tiếp cận xe điện tại một số quốc gia Đông Nam Á. Động thái này cho thấy việc điện hóa đội xe đang trở thành một hướng đi được nền tảng gọi xe chú trọng, trong đó chính sách hỗ trợ thu nhập là một công cụ để khuyến khích tài xế tham gia.