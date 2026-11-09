Mark Zuckerberg: Người chồng "liêm" cuối cùng của Internet?

Sáng thứ Hai, ngày 9/11/2026, một tấm meme nền tím hồng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Dòng chữ trên ảnh: "CEO Nvidia, Microsoft, Amazon đều ngoại tình... Chỉ còn anh Mark Zuckerberg nhà Meta cho em hy vọng cuối cùng vào hôn nhân". Một câu đùa nghe qua khá vui, nhưng cũng phản ánh một tâm trạng không ít người đang có: giữa hàng loạt tin tức về những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người ta bắt đầu chú ý đến những cặp đôi vẫn ở bên nhau sau nhiều năm.

Dòng trạng thái đang nhận về nhiều sự quan tâm. Ảnh chụp màn hình.

Mark Zuckerberg bỗng được gọi tên trong vai trò ấy. Ông chủ Meta, người từng khiến cả thế giới tranh luận về quyền riêng tư và cách Facebook sử dụng dữ liệu người dùng, giờ lại được nhắc đến như một hình mẫu về sự chung thủy. Một nghịch lý khá thú vị của Internet: người ta có thể không hoàn toàn tin tưởng nền tảng của Mark, nhưng lại dành cho cuộc hôn nhân của anh một sự ngưỡng mộ nhất định.

Khi những chiếc nhẫn cưới rơi xuống sàn chứng khoán

Ngày 8/11 theo giờ Mỹ, Nvidia công bố trên website bản ghi nhớ của Jensen Huang, trong đó ông thừa nhận đã ngoại tình. "I was unfaithful to my wife. I am deeply sorry", người đứng đầu hãng công nghệ viết. Một lời xin lỗi vợ xuất hiện trên website doanh nghiệp, nơi vốn thường dành cho thông tin về công nghệ, sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Chuyện riêng tư của một CEO giờ cũng trở thành thông tin được công bố chính thức.

Jensen Huang thừa nhận ngoại tình. Ảnh: MXH

Tấm meme cũng có một điểm khá thú vị: nó gom những câu chuyện thuộc các thời điểm và những nhân vật khác nhau vào cùng một nhóm. Satya Nadella, CEO hiện tại của Microsoft, và Andy Jassy, CEO hiện tại của Amazon, không liên quan đến những bê bối ấy. Nhưng trên mạng xã hội, đôi khi chỉ cần một cái tên công ty là đủ để kéo theo cả câu chuyện của những người từng đứng đầu nó.

Với Microsoft, nhân vật được nhắc đến là Bill Gates, nhà đồng sáng lập từng có cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với Melinda French Gates. Tháng 5/2021, hai người tuyên bố ly hôn, khép lại cuộc chung sống mà công chúng đã quen nhìn như một biểu tượng của sự bền vững. Wall Street Journal sau đó đưa tin hội đồng quản trị Microsoft từng thuê một công ty luật điều tra mối quan hệ giữa Gates với một nhân viên. Gates rời hội đồng quản trị năm 2020, còn người phát ngôn của ông xác nhận mối quan hệ ấy diễn ra gần 20 năm trước. Theo người phát ngôn, câu chuyện đã kết thúc êm thấm.

Bill Gates đã công khai thừa nhận từng có mối quan hệ ngoại tình với hai phụ nữ gốc Nga trong thời gian còn chung sống với vợ cũ Melinda French Gates

Ở Amazon, Jeff Bezos và MacKenzie Scott thông báo ly hôn vào tháng 1/2019, sau 25 năm chung sống. Thông báo xuất hiện ngay trước khi National Enquirer đăng những tin nhắn giữa Bezos và Lauren Sánchez. MacKenzie Scott nhận khoảng 4% cổ phần Amazon, trị giá xấp xỉ 38 tỷ USD tại thời điểm đó. Tháng 6/2025, Bezos kết hôn với Sánchez ở Venice, mở ra một chương mới trong cuộc đời riêng.

Jeff Bezos và MacKenzie Scott ly hôn vào năm 2019 sau 25 năm chung sống. Trước đó, vị tỷ phú vướng ồn ào tình cảm với Lauren Sánchez, cựu MC kiêm phóng viên truyền hình. Ảnh: Gettyimages.

Điểm chung của những câu chuyện này là các cuộc hôn nhân đều đã kéo dài hàng chục năm trước khi kết thúc. Với công chúng, Bill Gates và Jeff Bezos từng là những người đàn ông có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, gia đình đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau cùng, những điều đó không giúp họ giữ được cuộc hôn nhân của mình. Người ngoài chẳng thể biết hết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình các tỷ phú, nhưng những thông tin được công khai cũng đủ khiến hình ảnh về các cuộc hôn nhân kiểu mẫu trở nên khác đi.

Và khi những cái tên từng được xem là biểu tượng của thành công lần lượt xuất hiện trong các câu chuyện ly hôn, Mark Zuckerberg trở thành một trường hợp được đem ra so sánh.

Một hàng người chờ nhà vệ sinh và lời hẹn sau 23 năm

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan gặp nhau vào năm 2003, tại một bữa tiệc ở Harvard. Hai người làm quen khi đang xếp hàng chờ nhà vệ sinh. Một khởi đầu khá bình thường, chẳng có gì giống những cảnh phim tình cảm. Khi ấy, Zuckerberg chưa phải ông chủ Meta được cả thế giới biết đến, cũng chưa có khối tài sản khổng lồ đi kèm cái tên của mình. Chỉ là hai sinh viên gặp nhau ở trường đại học, trước khi cuộc sống của cả hai rẽ sang những hướng mà có lẽ chính họ cũng khó hình dung.

Vợ chồng Mark Zuckerberg. Ảnh: FBNV.

Ngày 19/5/2012, Mark Zuckerberg và Priscilla Chan kết hôn trong sân sau ngôi nhà ở Palo Alto. Đám cưới diễn ra chỉ một ngày sau khi Facebook lên sàn, đúng thời điểm Zuckerberg đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Khách mời thậm chí tưởng mình đến dự tiệc mừng Priscilla tốt nghiệp trường y, cho đến khi nhận ra đó là lễ cưới. Không có một đám cưới xa hoa được phô trương như người ta thường hình dung về giới tỷ phú. Hai người tổ chức một buổi lễ riêng tư ngay tại sân sau nhà, bên những người thân thiết.

Năm 2014, Zuckerberg tham gia buổi hỏi đáp khoảng 30 phút bằng tiếng Trung tại Đại học Thanh Hoa. Anh từng chia sẻ rằng một phần lý do học ngôn ngữ này là để có thể trò chuyện với bà của vợ. Đây cũng là một trong những chi tiết thường được nhắc lại khi nói về cuộc hôn nhân của hai người. Một tỷ phú công nghệ dành thời gian học tiếng Trung để có thể trò chuyện với người thân bên vợ. Nghe không quá lớn lao, nhưng đủ để tạo thiện cảm.

Tháng 7/2015, Zuckerberg công khai trên Facebook rằng hai vợ chồng đã trải qua ba lần sảy thai. Đây là một thông tin khá riêng tư, đặc biệt với một người vốn có cuộc sống được công chúng quan tâm sát sao. Phía sau những bức ảnh gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội, Mark và Priscilla cũng từng trải qua những mất mát và khoảng thời gian khó khăn như nhiều cặp vợ chồng khác.

Tháng 12/2015, con gái Max chào đời và Zuckerberg quyết định nghỉ hai tháng để chăm sóc con. Cùng tháng, hai vợ chồng cam kết dành 99% cổ phần Facebook cho Chan Zuckerberg Initiative. Một chi tiết khác thường được chú ý là Zuckerberg không chỉ xuất hiện trong vai trò một CEO bận rộn, mà còn chia sẻ thời gian chăm sóc con nhỏ. Với hình ảnh một người chồng, người cha mà Internet đang xây dựng cho anh, những câu chuyện như vậy rõ ràng có sức nặng.

Tháng 8/2024, Zuckerberg tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý khi đăng ảnh bức tượng Priscilla do nghệ sĩ Daniel Arsham thực hiện, đặt trong sân sau nhà. Trong khi nhiều người còn đang cân nhắc nên mua gì tặng bạn đời vào dịp đặc biệt, Zuckerberg chọn hẳn một tác phẩm điêu khắc. Món quà có phần khác thường, nhưng cũng là một cách thể hiện tình cảm rất riêng. Hình ảnh bức tượng Priscilla xuất hiện giữa không gian gia đình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Đến năm 2026, Mark và Priscilla đã bên nhau 23 năm kể từ lần đầu gặp gỡ ở Harvard. Từ hai sinh viên đại học, họ trở thành vợ chồng, có con và cùng xây dựng một gia đình trong khi sự nghiệp của Zuckerberg ngày càng phát triển. Với công chúng, Priscilla Chan cũng dần trở thành gương mặt quen thuộc trong những câu chuyện về đời tư của ông chủ Meta.

Priscilla Chan cũng dần trở thành gương mặt quen thuộc trong những câu chuyện về đời tư của ông chủ Meta. Ảnh: FBNV.

Tất nhiên, những gì xuất hiện trên mạng xã hội không thể phản ánh đầy đủ một cuộc hôn nhân. Một bức tượng, một đám cưới hay vài bài đăng không đủ để kết luận hai người sống với nhau thế nào. Nhưng chính những chi tiết được công khai ấy đã tạo nên hình ảnh mà Internet đang nhìn thấy: một cặp đôi gặp nhau từ thời đại học, kết hôn sau gần một thập kỷ và vẫn đồng hành sau hơn hai mươi năm.

Bức tượng bằng đồng và chiếc màn hình bằng kính

Có một điều đáng chú ý khi Mark Zuckerberg được Internet đặt vào vị trí hình mẫu người chồng chung thủy: câu chuyện gia đình của anh và những tranh cãi xoay quanh công việc của anh gần như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Năm 2018, Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ sau vụ Cambridge Analytica, giữa những tranh cãi về dữ liệu người dùng. Năm 2019, Facebook nộp khoản phạt 5 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ. Những sự kiện này cho thấy Zuckerberg vẫn là nhân vật phải đối diện với nhiều câu hỏi về trách nhiệm trong vai trò người điều hành một nền tảng công nghệ có ảnh hưởng lớn.

Một người có thể là người chồng tận tâm trong gia đình, nhưng vẫn cần chịu sự giám sát nghiêm khắc khi quản lý dữ liệu của hàng triệu người. Sự chung thủy trong hôn nhân và mức độ đáng tin cậy của một nền tảng công nghệ là hai chuyện khác nhau, không nên đánh đồng. Tương tự, những bê bối liên quan đến Jensen Huang hay Bill Gates có thể trở thành vấn đề của hội đồng quản trị. Khi quyền lực cá nhân gắn với lợi ích doanh nghiệp, chuyện riêng tư đôi khi không còn chỉ là chuyện trong nhà.

Với Zuckerberg, bức tượng dành tặng vợ có thể khiến công chúng cảm động, nhưng không trả lời được những câu hỏi về dữ liệu. Việc nghỉ chăm con có thể giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng, nhưng doanh nghiệp của anh vẫn cần được đánh giá bằng trách nhiệm thực tế. Hai điều này hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Không cần phải xem một người là hoàn hảo trong mọi vai trò chỉ vì họ có một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Trở lại với tấm meme nền tím hồng sáng thứ Hai, việc Mark Zuckerberg được gọi là hy vọng cuối cùng của Internet có lẽ không đơn thuần là một câu đùa về các tỷ phú. Sau những câu chuyện ngoại tình, ly hôn liên tiếp xuất hiện trên truyền thông, hình ảnh một cặp đôi vẫn ở bên nhau sau 23 năm trở thành điều đáng chú ý. Dù vậy, cũng cần nhớ rằng công chúng chỉ nhìn thấy phần đời sống mà Mark và Priscilla lựa chọn chia sẻ.

Nếu tấm meme ấy xuất hiện thêm lần nữa, Mark và Priscilla có lẽ vẫn sẽ nhận được nhiều lời khen. Nhưng sẽ hơi quá nếu niềm tin của cả một thế hệ vào hôn nhân phải đặt lên vai một tỷ phú. Ngoài kia vẫn có vô số cuộc hôn nhân bình thường, không có tượng điêu khắc, không có cổ phần trị giá hàng tỷ USD, cũng chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội. Những cặp đôi ấy vẫn sống cùng nhau, chăm sóc con cái, vượt qua khó khăn và duy trì cuộc sống chung qua từng năm tháng.

Mark Zuckerberg có thể đang giữ được hình ảnh một người chồng chung thủy trong mắt Internet. Ít nhất, đó là những gì công chúng nhìn thấy qua câu chuyện của anh và Priscilla Chan. Còn một cuộc hôn nhân bền vững thực sự cần những gì, có lẽ không một tấm meme nào có thể trả lời thay cho những người trong cuộc.