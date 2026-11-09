Lô Mitsubishi Outlander thế hệ mới cập cảng Việt Nam: Ít nhất 2 bản, mâm khủng nhất phân khúc, có ADAS, ra mắt đầu tháng sau cạnh tranh CR-V

Outlander thế hệ mới đã được nhập về Việt Nam

Những chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới bản thương mại đầu tiên đã cập cảng Việt Nam để chuẩn bị bán ra thị trường. Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường trong nước vào đầu tháng 12/2026. Outlander mới chỉ được sản xuất tại Nhật và xuất đi toàn cầu.

Những chiếc Outlander mới đã cập cảng. Ảnh: Mitsubishi

Dự kiến ra mắt 12/2026 Nơi sản xuất Nhật Bản

Hình ảnh tại cảng cho thấy ít nhất hai cấu hình Outlander mới, khác nhau ở thiết kế và kích thước mâm. Chiếc màu đen dùng mâm đa chấu hai tông màu 20 inch, trong khi xe màu trắng có bộ mâm nhỏ hơn. Như vậy, Outlander sẽ sử dụng cỡ mâm lớn nhất phân khúc C.

Một chi tiết khác đáng chú ý là cả hai xe đều có khu vực bố trí camera phía sau kính lái, gần gương chiếu hậu, cùng tấm ốp che radar ở mặt ca lăng. Không loại trừ khả năng Outlander mới được trang bị ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn.

Chiếc xe được bắt gặp ở trung tâm kiểm tra khí thải. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Thế hệ Outlander mới có gì đáng chú ý?

Ngoại thất Outlander mới sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt lớn, dải đèn định vị LED mảnh đặt phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn. Mâm hợp kim kích thước lên tới 20 inch tùy phiên bản.

Ảnh: Mitsubishi

Ở nhiều thị trường, tiện nghi bên trong Outlander mới bản cao cấp có ghế da Semi-Aniline, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cùng hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate.

Bên trong xe bố trí 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý. Ở đời Outlander mới, Mitsubishi cũng cải tiến khả năng cách âm, giảm rung nhằm hạn chế tiếng ồn trong cabin.

Ảnh: Mitsubishi

Về vận hành, Outlander mới có tùy chọn động cơ tăng áp 1.5L kết hợp công nghệ mild-hybrid (MHEV) dễ xuất hiện tại Việt Nam. Động cơ này cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm, đi kèm hộp số CVT. Hình ảnh chiếc xe xuất hiện ở trung tâm kiểm tra khí thải cho thấy xe sẽ sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).

174 mã lực 279 Nm mô-men xoắn 1.5L tăng áp, MHEV S-AWC dẫn động 4 bánh

Về an toàn, Outlander tại nhiều thị trường được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm, kết hợp camera 360 độ. Xe còn có khung thân RISE sử dụng thép cường độ cao cùng hệ thống túi khí ở nhiều vị trí.

Các đối thủ của Outlander mới tại Việt Nam

Khi trở lại Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc trong phân khúc SUV cỡ C như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Trong nhóm này, Honda CR-V có thể là đối thủ đáng chú ý nhất khi cũng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi.

Nhìn lại các thế hệ Outlander

Ra mắt năm 2001, Mitsubishi Outlander đã trải qua 5 thế hệ. Mẫu xe này được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối tại khoảng 60 quốc gia, gồm Bắc Mỹ, châu Âu và Australia. Các thế hệ Outlander đã nhận hơn 80 giải thưởng quốc tế kể từ năm 2013, liên quan đến độ tin cậy, môi trường và công nghệ.

2001 năm ra mắt 5 thế hệ ~60 quốc gia phân phối 80+ giải thưởng từ 2013

Tại Australia, Outlander nằm trong nhóm SUV cỡ trung bán chạy trong 4 năm liên tiếp. Năm 2024, xe đạt doanh số 27.613 chiếc, đứng thứ hai phân khúc và thứ năm toàn thị trường. Năm 2025, mẫu xe này xếp thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ trung và lọt top 10 ô tô bán chạy nhất nước này.

Về an toàn, Outlander đạt chứng nhận 5 sao của ANCAP (Chương trình Đánh giá xe mới tại Úc và New Zealand). Theo bộ tiêu chí cập nhật năm 2025, xe đạt 85% điểm bảo vệ người lớn và 84% điểm bảo vệ trẻ em.

Tại Việt Nam, thế hệ Outlander trước đây từng được nhập khẩu từ Nhật và sau đó chuyển sang nội địa hóa. Mẫu xe này được người dùng đánh giá điểm mạnh ở khả năng cách âm, sự thoải mái khi đi đường dài cùng chi phí bảo dưỡng hợp lý.



