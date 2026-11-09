Chiếc iPhone đã giảm hơn 20 triệu đồng, đáng mua nhất lúc này

Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngày 10/09/2026, sau đó mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/09/2026, giá iPhone 18 Pro Max từ 41,99 triệu đồng. Như mọi năm, máy mới lên kệ thì lượng máy cũ được thu đổi tăng lên, kéo giá các đời trước đi xuống. Trong nhóm này, iPhone 15 Pro Max là cái tên nổi bật nhất ở thời điểm tháng 11/2026.

Ra mắt năm 2023 với giá từ 34,99 triệu đồng đến 46,99 triệu đồng tùy dung lượng, iPhone 15 Pro Max cũ hiện chỉ còn khoảng 18-25 triệu đồng. Mức chênh so với lúc mở bán dao động khoảng 11-24 triệu đồng, trong đó bản dung lượng cao nhất giảm sâu nhất. Với tầm tiền này, một chiếc flagship từng đứng đầu dòng iPhone đang cạnh tranh trực tiếp với cả iPhone 17 bản thường.

Giá iPhone 15 Pro Max cũ giảm hơn 20 triệu đồng

Bản 256GB có giá mở bán 34,99 triệu đồng. Máy cũ hiện có giá phổ biến khoảng 18-24 triệu đồng tùy cửa hàng và tình trạng, tức rẻ hơn khoảng 11-17 triệu đồng. Ở mức thấp nhất, máy rẻ hơn iPhone 17 cũ cùng dung lượng (từ 19,899 triệu đồng) khoảng 1,4 triệu đồng, và rẻ hơn iPhone 16 Pro Max cũ (khoảng 23-26,5 triệu đồng) khoảng 5 triệu đồng.

Bản 512GB cũ có giá khoảng 18,9-21,49 triệu đồng theo khảo sát tháng 10/2026. Bảng giá của một chuỗi bán lẻ cập nhật tháng 11/2026 ghi mức cao hơn, khoảng 22,19-24,19 triệu đồng.

Bản 1TB là phiên bản giảm mạnh nhất. Từ mức 46,99 triệu đồng lúc ra mắt, máy cũ hiện có giá khoảng 21,899-23,5 triệu đồng theo khảo sát tháng 10/2026 và khoảng 23,19-25,19 triệu đồng theo bảng giá tháng 11/2026. Như vậy người mua trả ít hơn khoảng 21,8-25 triệu đồng. Đáng chú ý, bản 1TB hiện chỉ đắt hơn bản 256GB khoảng 3 triệu đồng.

Vì sao iPhone 15 Pro Max vẫn đáng mua ở năm 2026

iPhone 15 Pro Max có màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, khung titan và nút Tác vụ thay cho cần gạt rung. Máy nặng 221 g, cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3 với tốc độ tối đa 10Gb/s khi dùng cáp tương thích. Theo Apple, pin cho thời gian phát video tối đa 29 giờ.

Điểm quan trọng nhất là chip A17 Pro, con chip đầu tiên của Apple đáp ứng yêu cầu phần cứng của Apple Intelligence. Nhờ đó, khi lên iOS 27, máy vẫn dùng được Siri AI thế hệ mới cùng các tính năng như Image Playground và Clean Up. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max hay iPhone 15 bản thường vẫn cài được iOS 27 nhưng không có Apple Intelligence.

Hệ thống camera gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng và camera tele zoom quang 5x. Đây là lợi thế rõ rệt so với iPhone 17 bản thường, vốn không có ống tele.

Dù vậy, máy không phải lựa chọn cho tất cả mọi người. Nếu ưu tiên pin lâu, máy nhẹ hoặc muốn có trọn bộ tính năng AI mới nhất, bạn nên cân nhắc đời mới hơn. Trên iOS 27, một số tính năng AI chạy trên máy vẫn chỉ dành cho iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air, những mẫu có RAM 12GB.

Những điều cần kiểm tra trước khi xuống tiền

Pin là điểm đáng lo nhất, vì phần lớn máy đang bán có viên pin đã hơn 2 năm tuổi. Bạn nên vào Cài đặt, chọn Pin để xem dung lượng tối đa và số chu kỳ sạc. Nếu pin đã xuống thấp, hãy cộng trước chi phí thay pin vào tổng số tiền.

Bạn cũng cần kiểm tra máy đã thoát iCloud, đối chiếu số IMEI trên máy với vỏ hộp và hóa đơn, và xác định máy là hàng VN/A hay hàng nhập. Giá máy cũ chênh nhau đáng kể giữa các cửa hàng, có nơi còn niêm yết hai mức giá khác nhau cho cùng một phiên bản. Vì vậy, hãy hỏi giá trực tiếp và yêu cầu ghi rõ thời gian bảo hành trước khi thanh toán.

Mùa mua sắm cuối năm với các dịp 11/11 và Black Friday đang đến gần, nên giá máy cũ có thể tiếp tục biến động. Nếu chưa vội, bạn có thể theo dõi thêm vài tuần. Còn nếu cần máy ngay, iPhone 15 Pro Max lúc này là lựa chọn cân bằng nhất giữa giá tiền, camera và khả năng dùng AI trong vài năm tới.