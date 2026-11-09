RUTOP và Timeks Pro ký kết chiến lược, mở rộng độc quyền Compliment tại Asean

Hai bên đã tổ chức Lễ ký kết Hợp tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài, mở rộng hợp tác độc quyền tại Philippines và Malaysia, hướng tới xây dựng phát triển thương hiệu dài hạn tại Đông Nam Á.

Sau nhiều năm đồng hành đưa Compliment đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, RUTOP và Timeks Pro thống nhất nâng cấp toàn diện mô hình hợp tác – từ phạm vi thị trường, mô hình phân phối, chiến lược danh mục sản phẩm đến quy mô đầu tư marketing, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là việc RUTOP mở rộng quyền phân phối độc quyền Compliment tại Philippines và Malaysia, chính thức nâng tầm vai trò từ đối tác phân phối tại thị trường Việt Nam lên đối tác phát triển thương hiệu mang tầm khu vực.

Theo định hướng dài hạn, RUTOP sẽ từng bước đảm nhận vai trò đầu mối chiến lược, hướng tới trở thành trung tâm điều phối và phát triển thương hiệu Compliment tại Đông Nam Á (Southeast Asia Headquarters).

Đây là bước chuyển từ mô hình hợp tác phân phối truyền thống Brand – Distributor sang quan hệ đối tác sâu rộng hơn giữa Global Brand – Strategic Regional Partner, nơi hai bên không chỉ hợp tác về thương mại mà còn cùng tham gia hoạch định chiến lược tăng trưởng dài hạn, phát triển thị trường và xây dựng giá trị thương hiệu bền vững.

Đồng thời, cột mốc này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của RUTOP.

Nâng cấp hợp tác chiến lược toàn diện tại Việt Nam – Mở rộng độ phủ, gia tăng giá trị thương hiệu

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trọng điểm trong chiến lược phát triển Compliment tại châu Á, với mục tiêu đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua một hệ thống phân phối ngày càng rộng khắp, chuyên nghiệp và đồng bộ.

Trong giai đoạn hợp tác mới, RUTOP và Timeks Pro sẽ tập trung nâng cấp toàn diện hoạt động phát triển thương hiệu, từ cơ chế hợp tác, cấu trúc phân phối, chiến lược danh mục sản phẩm đến quy mô đầu tư và quản trị hình ảnh thương hiệu.

Thương hiệu đã, đang và sẽ tiếp tục hiện diện sâu rộng hơn tại các hệ thống bán lẻ hiện đại trên toàn quốc, bao gồm các chuỗi mỹ phẩm, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối chiến lược, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng trong đời sống hằng ngày.

Song song với hệ thống phân phối truyền thống và bán lẻ hiện đại, hai bên sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử theo hướng chính hãng, chuyên nghiệp và nhất quán, nâng cao trải nghiệm mua sắm; đồng thời tăng cường đầu tư vào các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp, phù hợp với thế hệ người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam.

Đích đến không đơn thuần là gia tăng số lượng sản phẩm hay điểm bán, mà là xây dựng Compliment trở thành thương hiệu skincare & bodycare quốc tế dễ tiếp cận, đáng tin cậy và có vị trí ngày càng vững chắc trong đời sống làm đẹp của người Việt.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, RUTOP và Timeks Pro hướng tới phát triển một hệ sinh thái phân phối thống nhất, bền vững, bảo đảm sự nhất quán về trải nghiệm, hình ảnh và định vị thương hiệu trên mọi điểm chạm với người tiêu dùng.

Global R&D - Local Insight: Kết nối năng lực nghiên cứu, sản xuất quốc tế với sự thấu hiểu thị trường bản địa

Một trong những định hướng hợp tác quan trọng được thảo luận tại cuộc gặp là tăng cường kết nối giữa năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc tế với nhu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam và châu Á.

Đứng sau Compliment là Timeks Pro – doanh nghiệp mỹ phẩm với hơn 30 năm kinh nghiệm, khởi nguồn từ năm 1994, sở hữu những thương hiệu mỹ phẩm phổ biến hàng đầu tại Liên Bang Nga và thị trường Châu Âu, cùng hệ thống nghiên cứu, sáng chế & nhà máy sản xuất chủ quản quy mô lớn tại Nga và nhiều quốc gia khác. Nền tảng R&D và năng lực sản xuất này cho phép Compliment liên tục đổi mới, phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ chăm sóc da, chăm sóc cơ thể đến chăm sóc tóc, đáp ứng những xu hướng làm đẹp ngày càng chuyên biệt của người tiêu dùng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Việt Nam và châu Á sẽ được chú trọng hơn trong chiến lược nghiên cứu và phát triển danh mục sản phẩm của Compliment. Timeks Pro và RUTOP sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu thị trường, nghiên cứu hành vi và nhu cầu người tiêu dùng, từ đó lựa chọn, điều chỉnh và phát triển những dòng sản phẩm phù hợp hơn với đặc điểm làn da, khí hậu, thói quen chăm sóc và xu hướng làm đẹp tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa nền tảng khoa học, năng lực R&D và sản xuất quốc tế của Timeks Pro với kinh nghiệm phát triển thương hiệu, năng lực phân phối và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường bản địa của RUTOP chính là lợi thế cốt lõi để hiện thực hóa những mục tiêu này.

Đây đồng thời là minh chứng cho định hướng phát triển RUTOP trở thành House of Brands – cầu nối chiến lược giữa những thương hiệu làm đẹp uy tín quốc tế và người tiêu dùng Việt Nam, Đông Nam Á, được xây dựng trên triết lý:

Skin Science – Global Brands – Local Insight

Khoa học làn da – Thương hiệu toàn cầu – Thấu hiểu bản địa.

Cùng bảo vệ uy tín và định vị thương hiệu – Hướng tới một thị trường minh bạch, bền vững

Bên cạnh mục tiêu mở rộng thị trường, RUTOP và Timeks Pro xác định việc bảo vệ tính chính hãng, uy tín và định vị nhất quán của Compliment là một trong những ưu tiên chiến lược trong giai đoạn hợp tác mới.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp rà soát thị trường, kiểm soát nguồn gốc và khả năng truy xuất sản phẩm, đồng thời củng cố nhận diện hệ thống phân phối chính thức. Các biện pháp phối hợp nhằm phát hiện, ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm khả năng truy xuất hoặc không thuộc hệ thống phân phối chính thức sẽ tiếp tục được chú trọng, góp phần hạn chế những yếu tố gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh thương hiệu.

Phát triển hệ thống phân phối không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là thiết lập những tiêu chuẩn nhất quán về tính minh bạch, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Đây chính là nền tảng để Compliment phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng và các đối tác trong hệ thống phân phối chính thức.

Một dấu mốc chiến lược – Mở ra chương phát triển mới cho Compliment tại Việt Nam và Đông Nam Á

Chuyến thăm Việt Nam của Ông Neycho Hristov – Chủ tịch Timeks Pro cùng Lễ ký kết Hợp tác Chiến lược giữa hai bên là sự khẳng định cho tầm quan trọng ngày càng lớn của Việt Nam trong chiến lược phát triển quốc tế của Compliment. Từ những nền tảng đã xây dựng tại Việt Nam đến việc mở rộng hợp tác độc quyền tại Philippines và Malaysia, quan hệ đối tác giữa RUTOP và Compliment đang bước sang một giai đoạn phát triển với phạm vi hợp tác rộng hơn, chiều sâu chiến lược lớn hơn và những cam kết đầu tư mang tầm nhìn dài hạn.

Sau lễ ký kết, hai bên dự kiến triển khai một chuỗi hoạt động chiến lược trong thời gian tới, bao gồm mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối, nâng cấp hoạt động thương mại điện tử, tăng cường đầu tư marketing – truyền thông và thực hiện các chương trình xây dựng thương hiệu dài hạn.

Với RUTOP, mục tiêu không chỉ là đưa Compliment đến với nhiều người tiêu dùng hơn, mà còn là cùng Timeks Pro xây dựng một thương hiệu có vị thế vững chắc, hệ thống phân phối bền vững và sức cạnh tranh dài hạn tại Việt Nam và trên bản đồ mỹ phẩm Đông Nam Á.