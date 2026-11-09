Lý do Phú Quốc 'hết xăng'

Chiều 9/11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã thông tin về tình trạng khan hiếm xăng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc xảy ra trong 2 ngày cuối tuần và đầu tuần.

Qua kiểm tra, xác minh tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đặc khu, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chủ yếu đối với mặt hàng xăng tại một số cửa hàng ở khu vực Dương Đông.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc sáng 9/11.

Cụ thể, tại Chi nhánh DNTN Minh Sang 2 (khu phố 12), lượng xăng dự trữ không đủ đáp ứng nhu cầu khi người dân đổ xô đến mua. Đại diện doanh nghiệp cho biết, lượng xăng dự trữ tại hai cơ sở Minh Sang 1, 2 trước đó được tính toán đủ cung ứng trong hai ngày cuối tuần 7-8/11.

Tuy nhiên, do lượng người đến mua tăng đột biến 2 ngày qua, không chỉ người dân tại khu vực mà còn từ nhiều nơi khác đổ về, nên nguồn xăng dự trữ nhanh chóng cạn. Doanh nghiệp cho biết đã liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang - Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Phú Quốc đề nghị hỗ trợ nguồn hàng. Tuy nhiên, do bộ phận kế toán, hành chính nghỉ làm vào 2 ngày cuối tuần nên không thể xuất hóa đơn, không kịp hỗ trợ bổ sung nguồn xăng.

Tương tự, tại Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cũng xảy ra tình trạng thiếu xăng trong các ngày 7-8-9/11. Theo doanh nghiệp, trước thông tin dự báo giá xăng dầu sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 6/11, một số đại lý tư nhân chủ động nhập hàng với số lượng ít, khiến nguồn cung tại các cửa hàng này không đáp ứng đủ nhu cầu.

Người dân sau đó tập trung đến các cây xăng thuộc hệ thống Công ty Thương mại Kiên Giang để mua nhiên, khiến cung không đủ cầu.

Trong khi đó, Chi nhánh DNTN Đông Lợi (khu phố 12) phải đóng cửa do hết xăng, dù vẫn còn dầu để bán. Đại diện cơ sở cho biết, cửa hàng không đặt hàng trước trong ngày 6/11, nên đến cuối tuần không còn nguồn xăng dự trữ để phục vụ khách. Trong khi nguồn hàng nhập mới chưa kịp về.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc và Đội Quản lý thị trường số 4 đã nhắc nhở cơ sở khắc phục việc đóng cửa, tiếp tục mở cửa bán dầu và thông báo rõ tình hình để người dân chủ động mua nhiên liệu, tránh gây tâm lý hoang mang.

Lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang - Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Phú Quốc và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông tại Phú Quốc (đầu mối cung cấp xăng dầu trên đảo - PV). Qua làm việc ghi nhận, nguyên nhân thiếu hụt cục bộ có liên quan đến việc các cửa hàng xăng dầu chủ động giảm lượng nhập trước báo giá xăng dầu sẽ giảm khoảng 10%.

Các đơn vị phân phối cho biết vẫn thực hiện giao hàng theo quy trình. Trong hai ngày cuối tuần, bộ phận kho và xe vẫn hoạt động để giao hàng theo các đơn đại lý đã đăng ký, trong khi bộ phận văn phòng phụ trách xuất hóa đơn và bán hàng nghỉ làm.

Đại diện các đơn vị phân phối cam kết sẽ nỗ lực tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo thông tin Chi cục Quản lý thị trường, nguồn cung xăng dầu tại Phú Quốc dự kiến được bảo đảm trở lại vào từ chiều 9/11.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang nhận định, tình trạng thiếu hụt chủ yếu xảy ra ở mặt hàng xăng, chỉ mang tính cục bộ tại một số cửa hàng, chưa phải tình trạng thiếu nguồn cung trên toàn địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bên cạnh việc một số cửa hàng giảm lượng nhập hàng, tâm lý lo ngại thiếu xăng khiến người dân đổ xô đi mua cũng làm tình hình thêm căng thẳng. Cơ chế vận hành của các đơn vị phân phối, nhất là việc cung ứng hàng vào ngày cuối tuần, cũng bộc lộ những hạn chế khi nhu cầu phát sinh tăng đột biến.

Người dân Phú Quốc đăng tải hình ảnh cây xăng đóng cửa, treo biển “tạm nghỉ” và tìm kiếm địa điểm còn bán xăng trên mạng xã hội.

Sáng cùng ngày, tại khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển thông báo “hết xăng, còn dầu”. Tại một cây xăng trên đường Hùng Vương, đông người dân tập trung chờ đổ nhiên liệu.

Do lượng khách tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, nhân viên thông báo chỉ bán tối đa 50.000 đồng tiền xăng cho mỗi xe máy nhằm chia sẻ nguồn nhiên liệu. Khi nguồn cung ổn định, cửa hàng sẽ trở lại bán bình thường.

Ông Đinh Hiền Lựa - đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại đặc khu Phú Quốc - cho biết hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn đang gặp khó khăn, khiến nhiều cửa hàng phải áp dụng biện pháp giới hạn lượng nhiên liệu bán ra. Một số cửa hàng chỉ bán xăng cho xe máy tối đa 50.000 đồng/lượt; ô tô từ 7-16 chỗ được mua tối đa 500.000 đồng tiền xăng/ngày.