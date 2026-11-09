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Phú Quốc ra quân xử lý 19 trường hợp lấn chiếm đất, có người chiếm hơn 8.300m²

| | Bất động sản

Trong 4 ngày, từ ngày 9 - 12/11, lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 19 trường hợp lấn chiếm, vi phạm đất đai, với tổng diện tích hơn 3,3ha.

Chiều 9/11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, từ ngày 9 - 12/11/2026, Ban Thực hiện cưỡng chế đặc khu sẽ tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm đất đai, khôi phục hiện trạng ban đầu và ranh giới các thửa đất để bàn giao cho địa phương, đơn vị quản lý.

Đợt cưỡng chế tập trung xử lý 19 trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất đai tại các khu vực Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới. Tổng diện tích đất phải cưỡng chế, khôi phục hiện trạng hơn 33.300m².

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc tổ chức ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai trên địa bàn.

Trong số 19 trường hợp vi phạm đất đai bị cưỡng chế lần này, có nhiều trường hợp lấn chiếm diện tích đất lớn, như: Bà L.T.B.V. chiếm hơn 4.880m² đất tại khu phố Suối Đá; bà P.T.P.N. lấn chiếm hơn 7.000m² đất tại khu phố Cửa Lấp; ông N.S.T. vi phạm hơn 8.350m² đất tại khu phố Suối Mây...

Ngoài ra, có một số trường hợp đã tự nguyện chấp hành, phá dỡ công trình và bàn giao gần 3.700m2 đất trước thời điểm cưỡng chế, như: Bà L.T.H. (khu phố Đường Bào), bà N.T.H. (khu phố Suối Lớn), ông T.Q.T. (khu phố Đường Bào)...

Phú Quốc mạnh tay xử lý các trường hợp chiếm đất công, đất rừng. Ảnh: H. Dung

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, việc tổ chức cưỡng chế nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất trái phép, khôi phục hiện trạng đất và bàn giao cho các đơn vị quản lý theo quy định.

Qua đó, chính quyền đặc khu Phú Quốc thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, đặc biệt với đất công, đất lâm nghiệp và đất thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

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