Sau một năm khởi công, siêu công trình 4.030 chỗ ngồi, lớn hơn cả nơi trao giải Oscar do Sun Group đầu tư đang thi công đến đâu?

Sau khoảng một năm thi công, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang dần thành hình với những đường nét kiến trúc đặc trưng. Công trình thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC, do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Nhà biểu diễn có tổng diện tích mái 17.250 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Với sức chứa thiết kế lên tới 4.030 chỗ ngồi, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, vượt sức chứa của nhà hát Dolby – địa điểm thường được lựa chọn tổ chức lễ trao giải Oscar.

Theo báo cáo tiến độ, tính đến ngày 23/10, nhiều hạng mục như sàn hầm, giằng móng đã hoàn thành 100%. Đối với phần kết cấu thép, hệ cột chu vi cũng đã hoàn tất lắp dựng.

Đáng chú ý, hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn (biểu tượng cho Trời) với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã hoàn thành lắp dựng. Công trình hiện bước vào giai đoạn cẩu lắp 35 module kết cấu thép trên mái, có tổng khối lượng khoảng 1.140 tấn.

Thiết kế mái lấy cảm hứng từ hình vảy rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Khi hoàn thiện, hệ mái này được kỳ vọng tạo nên diện mạo đặc trưng cho công trình bên bờ biển Phú Quốc.

Hiện nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai các hạng mục mái, mặt dựng và hoàn thiện kiến trúc, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần mặt ngoài trong quý IV/2026.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế là hệ thống 50 cột trụ bao quanh nhà hát, lấy cảm hứng từ hình tượng 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Các cột trụ có dáng vươn cao, đan xen, đồng thời gợi liên tưởng đến hình ảnh rặng tre làng – biểu tượng quen thuộc trong không gian văn hóa Việt Nam. Dưới ánh nắng Phú Quốc, hệ cột quy mô lớn ngày càng hiện rõ hình hài, tạo nên diện mạo đặc trưng cho công trình.

Hiện các cột trụ đang được ốp lớp vật liệu hoàn thiện bên ngoài, từng bước đưa công trình tiệm cận phối cảnh thiết kế. Quá trình thi công đòi hỏi độ chính xác cao trong việc ghép nối các cấu kiện có hình dạng phức tạp, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn khi làm việc trên cao.

Đối chiếu với phối cảnh ban đầu, công trình thực tế đã dần hiện rõ những đường nét kiến trúc chủ đạo. Hệ kết cấu thép, các lớp mái uốn lượn và mặt dựng đang được triển khai theo thiết kế.

Ở khu vực bên trong, công tác xây dựng tầng 1 đã đạt 98%, tầng 2 và tầng 3 đạt 95%. Công tác trát tại các tầng này lần lượt đạt 82% và 84%.

Theo thiết kế, tầng 1 là khu vực sảnh chờ và VIP Lounge. Lối vào được tạo hình bằng những đường vòm cong mềm mại, gợi liên tưởng đến lòng một viên ngọc trai. Phía sau là VIP Lounge – không gian phục vụ hoạt động ngoại giao, lấy cảm hứng từ ánh mặt trời lúc chiều tà, với các chi tiết kim loại màu vàng sâm-panh tạo cảm giác ấm áp.

Tầng 2 bố trí các khu vực nghỉ ngơi (lounge) và quầy bar cao cấp. Hệ vách ngăn, mảng tường được thiết kế với họa tiết đường cong gợi hình sóng biển và ánh hoàng hôn Phú Quốc, kết hợp tranh sơn mài cùng các chi tiết chạm khắc lấy cảm hứng từ làng quê Việt Nam.

Trong khi đó, khán phòng trung tâm dự kiến sử dụng tông đỏ Bordeaux làm màu chủ đạo, kết hợp các đường viền vàng sâm-panh (champagne gold).

Song song với quá trình thi công các hạng mục chính, chủ đầu tư đã triển khai trồng cây và chuẩn bị cảnh quan bên ngoài nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể. Việc thực hiện sớm các hạng mục cây xanh giúp thảm thực vật có thêm thời gian bén rễ, phát triển trước khi công trình hoàn thiện.

Khi đi vào hoạt động, Nhà biểu diễn đa năng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới về kiến trúc, văn hóa và du lịch của Phú Quốc. Để duy trì hoạt động sau khi APEC 2027 kết thúc, chủ đầu tư dự kiến hợp tác với các nhà phát triển chương trình nghệ thuật quốc tế, tổ chức những show diễn kết hợp xiếc, nhào lộn và âm nhạc. Qua đó, công trình hướng tới trở thành một điểm đến biểu diễn nghệ thuật, phục vụ du khách quanh năm.