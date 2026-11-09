Nhiều dự án ngoài ngân sách tại Gia Lai chậm tiến độ do đâu?

Theo kết quả báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai tính đến ngày 27/10/2026, hiện trên địa bàn tỉnh có 784 dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đăng ký hơn 326.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại có 276 dự án đã hoàn thành; 56 dự án đang triển khai; 149 dự án chậm tiến độ và 82 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động.

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Theo UBND tỉnh Gia Lai, “điểm nghẽn” hàng đầu khiến các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) kéo dài. Nguyên nhân xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ dân chưa cao, vướng mắc trong xác nhận nguồn gốc đất, thiếu quỹ đất tái định cư và tình trạng chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí đền bù.

Nguyên nhân thứ hai được Gia Lai xác định đến từ một số nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, thiếu quyết tâm thực hiện cam kết. Thêm vào đó, sự gia tăng của lãi suất ngân hàng, chi phí logistics và giá vật liệu xây dựng tăng cao đột biến đã làm giảm mạnh khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Đồng thời các thủ tục hành chính, pháp lý, hậu cấp phép còn kéo dài. Nguyên nhân do sự thay đổi hệ thống pháp luật chuyên ngành gây ảnh hưởng đến phương án tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sau sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp, cơ quan chức năng tỉnh gặp nhiều khó khăn trong kế thừa số liệu, thiếu hệ thống dữ liệu quản lý dùng chung liên ngành. Đội ngũ cán bộ công chức cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến lúng túng trong tham mưu chuyên sâu về đất đai và quy hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay (tên pháp lý trước đây là Dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại) với diện tích hơn 59,6 ha, do Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới 4.998 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh Gia Lai các giải pháp căn cơ nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư như: Sớm ban hành các công cụ pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để xử lý dứt điểm các dự án treo, kiên quyết chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi đất đối với những nhà đầu tư chây ỳ, mất năng lực tài chính; Đẩy nhanh việc đồng bộ hạ tầng tái định cư và GPMB bằng cách ràng buộc trách nhiệm chuyển tiền của nhà đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, khu cải táng trước khi thu hồi đất, đồng thời áp dụng biện pháp cứng rắn với các trường hợp chây ỳ.

Ngoài ra, các địa phương kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai đẩy nhanh số hóa dữ liệu và cải cách thủ tục để rút ngắn quy trình, định rõ thời hạn xử lý thủ tục hậu cấp phép tại các sở ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dự án dùng chung để khắc phục tình trạng đứt gãy thông tin liên ngành; Tăng cường ngân sách hỗ trợ các địa phương vùng ven, miền núi nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối; đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức cấp xã sau sáp nhập để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

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Trong giai đoạn 2021-2025, công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với hàng trăm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo thống kê từ các địa phương, nguồn vốn xã hội hóa đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội.