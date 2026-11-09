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Khai thác cát trái phép tại dự án nhà máy điện hạt nhân, một người bị khởi tố

| | Bất động sản

Khai thác cát trái phép tại dự án nhà máy điện hạt nhân, một người bị khởi tố

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố Nguyễn Thành Quanh về hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Quanh (SN 1991, trú thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 24/9, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hoà đã phối hợp cùng Công an xã Phước Dinh tại khu vực đang giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh). Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Quanh đang sử dụng xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU để khai thác cát trái phép.

Nhiều lần khai thác khoáng sản trái phép, Nguyễn Thành Quanh bị khởi tố - Ảnh Công an tỉnh Khánh Hoà

Tại hiện trường, khoảng 3m3 cát đã được múc lên xe tải ben BKS 85C-058.51 nhằm vận chuyển đi nơi khác phục vụ mục đích cá nhân. Được biết, vào tháng 10/2025, Nguyễn Thành Quanh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là công trình trọng điểm quốc gia. Do đó, người dân chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai, khoáng sản; tuyệt đối không lợi dụng việc triển khai dự án để khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm hoặc gây ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.

Trước đó vào ngày 26/4, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hoà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường có 1 xe ô tô tải BKS 79H - 010.78, trên thùng xe đang có khoảng 5,7m3 cát, 1 bè nổi có máy bơm và các vật dụng khác dùng để khai thác cát trái phép. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm, khai nhận do Lương Đức Thả (SN 1978, trú tại thôn Tân Xương 2, xã Suối Dầu) tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác cát trái phép.

Theo Hoàng Thanh/VTC News

VTC News

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