Thành Phương Real được thuê đất làm 2 khu công nghiệp tại Đồng Nai

UBND TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định 3877/QĐ-UBND ngày 6/11/2026 về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương (Thành Phương Real) thuê diện tích 4.272.968,2 m² đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bình Phước tại xã Đồng Tâm.

Trong tổng diện tích nói trên bao gồm: 3.028.566,7 m² đất sản xuất, kho bãi; 10.044,3 m² đất khu điều hành; 65.196,9 m² đất khu lưu trú và dịch vụ chung; 20.061,5 m² đất phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy; 64.863,2 m² ssất các khu hạ tầng kỹ thuật khác; 20.283,8 m² đất hạ tầng kỹ thuật khác (đất trạm (nhà máy) cấp nước); 627.015,3 m² đất cây xanh, mặt nước; 429.586,5 m² đất giao thông; 7.350 m² đất bãi đỗ xe.

Về miễn tiền thuê đất, Thành Phương Real được miễn tiền thuê đất 03 năm đối với thời gian xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miện tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với các diện tích gồm: 3.028.566,7 m² đất sản xuất, kho bãi; 10.044,3 m² đất khu điều hành; 65.196,9 m² đất khu lưu trú và dịch vụ chung; 20.283,8 m² đất hạ tầng kỹ thuật khác (đất trạm (nhà máy) cấp nước) và 7.350 m² đất bãi đỗ xe.

Đối với diện tích hạ tầng sử dụng chung là 20.061,5 m² đất phục vụ cho công tác PCCC; 64.863,2 m² đất các khu hạ tầng kỹ thuật khác (đất trạm biến áp 110/22kV: 6.930 m²; đất trạm bơm nước thải: 2.400 m²; đất khu xử lý nước thải: 53.013,2 m²; trạm bơm tăng áp có bể cấp nước PCCC: 2.520 m²); 627.015,3 m² đất cây xanh, mặt nước; 429.586,5 m² đất giao thông), nhà đầu tư không phải nộp tiền thuê đất.

Cũng trong ngày 6/11/2026, UBND TP Đồng Nai tiếp tục ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND về việc cho Thành Phương Real thuê diện tích 4.708.269,0 m² đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Minh Hưng tại phường Minh Hưng.

Trong tổng diện tích nêu trên gồm: 3.412.766,6 m² đất nhà máy, kho tàng; 105.928,0 m² đất điều hành, dịch vụ; 74.662,5 m² đất các khu kỹ thuật; 569.110,2 m² đất cây xanh; 11.898,1 m² đất mặt nước; 533.903,6 m² đất giao thông, sân bãi.

Nguồn: Thành Phương Real

Về miễn tiền thuê đất, Thành Phương Real được miễn tiền thuê đất 03 năm đối với thời gian xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với 3.412.766,6 m² đất nhà máy, kho tàng; 85.868 m² đất điều hành dịch vụ; 9.600,0 m² đất nhà máy cấp nước thuộc chức năng đất các khu kỹ thuật; 42.750,0 m² đất bãi đỗ xe thuộc chức năng đất giao thông.

Chủ đầu tư dự án cũng không phải nộp tiền thuê đất đối với 20.060,0 m² đất phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thuộc chức năng đất điều hành dịch vụ; 65.062,5 m² đất các khu kỹ thuật; 569.110,2 m² đất cây xanh; 11.898,1 m² đất mặt nước; 491.153,6 m² đất giao thông.

Theo cả 2 quyết định, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nguồn tin của PV cho biết, tháng 2/2026, Thành Phương Real đem toàn bộ các quyền tài sản, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai liên quan đến dự án Khu công nghiệp Bình Phước để thế chấp tại MB chi nhánh Bình Phước.

Đến tháng 7/2026, Thành Phương Real tiếp tục mang toàn bộ quyền tài sản, khoản phải thu và các động sản khác tại dự án Khu công nghiệp Minh Hưng để thế chấp tại Techcombank chi nhánh Đồng Nai.