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Oil India Limited (OIL) vừa phát hiện một tầng chứa khí tự nhiên mới tại mỏ Dandewala, bang Rajasthan, Ấn Độ. Giếng khoan ghi nhận lưu lượng khí trung bình khoảng 25.000 m³/ngày ở độ sâu gần 950 m. Đánh giá sơ bộ cho thấy khu vực này có thể chứa khoảng 75 triệu m³ khí tự nhiên.

Cụ thể, Oil India Limited (OIL), doanh nghiệp năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ, thông báo phát hiện tiềm năng khí tự nhiên mới tại mỏ Dandewala, bang Rajasthan.

Theo công bố của doanh nghiệp, giếng thăm dò tại khu vực này ghi nhận lưu lượng khí tự nhiên trung bình khoảng 25.000 m³ tiêu chuẩn/ngày (SCMD), từ độ sâu khoảng 950 m trở lên. Kết quả ban đầu cho thấy tầng địa chất mới có khả năng chứa và cung cấp khí tự nhiên.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên OIL xác nhận sự hiện diện của khí tự nhiên tại tầng Sanu Formation nằm ở độ sâu tương đối nông trong khu vực mỏ Dandewala. Phát hiện này mở ra một triển vọng thăm dò mới tại khu vực vốn đã được doanh nghiệp khai thác và nghiên cứu trước đó.

Theo đánh giá sơ bộ dựa trên cấu trúc địa chất, kết quả phân tích đặc tính thạch học và các dữ liệu địa chất dưới bề mặt, lượng khí tại chỗ (Gas In Place - GIP) ước tính vào khoảng 75 triệu m³ (75 MMSCM).

OIL cho biết phát hiện mới giúp nâng cao triển vọng tài nguyên hydrocarbon của mỏ Dandewala, đồng thời tạo cơ sở cho các hoạt động đánh giá bổ sung và nghiên cứu phương án phát triển trong thời gian tới. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục khảo sát nhằm xác định rõ hơn tiềm năng tài nguyên và khả năng gia tăng sản lượng tại khu vực này.

Cần lưu ý, con số 75 triệu m³ hiện là ước tính lượng khí tại chỗ trong cấu tạo địa chất, không đồng nghĩa với trữ lượng khí có thể khai thác thương mại. Khả năng thu hồi thực tế còn phụ thuộc vào kết quả thăm dò, đặc điểm vỉa chứa, điều kiện khai thác và hiệu quả kinh tế của dự án.

Phát hiện tại Dandewala đáng chú ý ở chỗ OIL tìm thấy khí tự nhiên trong một tầng địa chất nông hơn, thuộc khu vực mỏ đã được doanh nghiệp khai thác và nghiên cứu từ trước.

Theo thông tin trên website chính thức của OIL, mỏ Dandewala nằm tại huyện Jaisalmer, bang Rajasthan. Doanh nghiệp phát hiện mỏ này từ năm 1990, trong quá trình triển khai hoạt động thăm dò tại lưu vực Jaisalmer.

Hiện OIL đã khoan 37 giếng tại mỏ Dandewala. Khí tự nhiên khai thác từ Dandewala và mỏ Bagitibba được tập trung xử lý tại tổ hợp chế biến khí Dandewala trước khi chuyển cho GAIL India Limited để phân phối tới khách hàng cuối cùng, trong đó có Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL).

Việc xác định thêm tầng chứa khí mới cho thấy dư địa thăm dò tại các mỏ dầu khí hiện hữu vẫn có thể được mở rộng thông qua việc đánh giá lại dữ liệu địa chất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thúc đẩy khai thác các nguồn năng lượng trong nước, nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri cũng đánh giá việc khai thác thành công dòng khí từ tầng Sanu Formation là một bước tiến đáng chú ý, góp phần củng cố năng lực sản xuất năng lượng nội địa của quốc gia Nam Á.