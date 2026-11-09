57% người Việt sẵn sàng sử dụng các công cụ trợ lý AI để hỗ trợ mua sắm trực tuyến

Visa (NYSE: V), công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ Việt Nam và tổ chức tài chính tại Hội nghị Khách hàng thường niên, tổ chức ở Lăng Cô, Thành phố Huế.

Sự kiện tập trung chia sẻ và thảo luận cách những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng cao cấp, xu hướng du lịch và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại hoạt động thương mại, cũng như cách các ngân hàng xây dựng mối quan hệ bền vững và dài lâu với khách hàng.

Theo Báo cáo Chuyên đề "Diện mạo mới của Khách hàng Cao cấp châu Á 2026" do Visa thực hiện, số lượng hộ gia đình thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng kép hàng năm 8% (CAGR) từ nay đến năm 2030. Báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi trong quan niệm về giá trị cao cấp, khi khi dùng thuộc phân khúc này ngày càng hướng đến lối sống giàu ý nghĩa, mang tính cá nhân hóa và lấy trải nghiệm làm trọng tâm.

Du lịch là lĩnh vực thể hiện rõ nhất những xu hướng này. Theo báo cáo “Triển vọng Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương 2026” do bộ phận Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh của Visa thực hiện, du lịch hiện là một trong những hạng mục chi tiêu nổi bật nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới và chúng tôi nhận thấy kỳ vọng của người tiêu dùng cũng đang thay đổi với tốc độ tương xứng. Sự mở rộng của phân khúc khách hàng cao cấp, gia tăng xu hướng du lịch và sự phát triển của AI đang định hình lại cách người tiêu dùng tương tác với các hoạt động thương mại. Đối với Visa, đây là cơ hội quan trọng để hợp tác cùng các đối tác định hình thế hệ thanh toán tiếp theo, đồng thời mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, liền mạch và đáng tin cậy,” bà Ana Vasconcellos, Tổng Giám đốc, Visa Đông Nam Á, chia sẻ.

Sự thay đổi trong kỳ vọng về trải nghiệm cao cấp và du lịch

Đối với các ngân hàng, gắn kết khách hàng giờ đây không chỉ dừng lại ở việc tích điểm đổi thưởng cho mỗi giao dịch. Yếu tố cốt lõi là khả năng thấu hiểu những giá trị khách hàng coi trọng và đáp ứng đúng nhu cầu vào những thời điểm quan trọng.

Những chuyển biến trên được phản ánh sinh động qua sự phát triển của ngành du lịch. Từ đặt vé máy bay, thanh toán ở nước ngoài cho đến trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tại điểm đến, thanh toán đóng vai trò xuyên suốt toàn bộ hành trình. Giao dịch an toàn và liền mạch chính là nền tảng để ngân hàng mang đến những dịch vụ và quyền lợi phù hợp hơn cho khách hàng trước, trong và sau mỗi chuyến đi.

Xu hướng chuyển dịch tương tự cũng được thể hiện trong kỳ vọng về trải nghiệm cao cấp. Theo báo cáo chuyên đề phân khúc khách hàng cao cấp năm 2026 của Visa, người tiêu dùng thuộc phân khúc này tại châu Á – Thái Bình Dương đang dần vượt ra khỏi những biểu tượng địa vị truyền thống, hướng đến trải nghiệm mang tính dấu ấn cá nhân và ý nghĩa sâu sắc hơn.

“Dù hỗ trợ du khách Việt Nam ra nước ngoài hay du khách quốc tế đến Việt Nam, các giải pháp thanh toán liền mạch và an toàn đều góp phần giúp người dùng an tâm trong mỗi chuyến đi. Thông qua việc hợp tác với các ngân hàng và đối tác, chúng tôi nâng cao trải nghiệm của du khách, thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số và phát triển du lịch của Việt Nam,” ông Kelvin Tanu Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp, Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai của thương mại

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra một chiều hướng mới trên hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Khảo sát của Visa trên 1.000 người tiêu dùng Việt Nam cho thấy 57% sẵn sàng sử dụng các công cụ trợ lý AI để hỗ trợ mua sắm trực tuyến, cao hơn 50% so với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các công cụ này có thể hỗ trợ tìm kiếm, so sánh và hoàn tất mua sắm, dù vấn đề về quyền riêng tư, độ chính xác và rủi ro thanh toán trái phép vẫn là những mối quan ngại đáng chú ý.

Ở bước chuyển dịch tiếp theo, AI có thể vượt ra khỏi vai trò đề xuất hay so sánh lựa chọn để chủ động thực hiện giao dịch thay cho người dùng, bao gồm cả việc hoàn tất giao dịch.

Sự thay đổi này đòi hỏi niềm tin lớn hơn từ người dùng. Khảo sát của Visa tại châu Á – Thái Bình Dương chỉ ra rằng 45% người tiêu dùng cởi mở hơn với hình thức mua sắm – thanh toán ủy quyền cho AI nếu có những đảm bảo chặt chẽ hơn về an toàn thanh toán.

Đối với ngân hàng, cơ hội không chỉ nằm ở việc tích hợp AI vào các dịch vụ hiện có, mà còn ở khả năng đơn giản hóa trải nghiệm hằng ngày và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì tiêu chuẩn về thanh toán liền mạch, an toàn, độ tin cậy và quyền kiểm soát của người tiêu dùng – những yếu tố nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái thương mại đáng tin cậy.

Thúc đẩy sự sẵn sàng cho thương mại thế hệ mới tại Việt Nam

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam đã và đang chủ động chuẩn bị cho sự xuất hiện của những hình thức thương mại mới.

Vào tháng 5/2026, Visa triển khai chương trình Agentic Ready tại Việt Nam với sự tham gia phối hợp của 5 ngân hàng phát hành thẻ trong nước. Agentic Ready mang đến một môi trường thử nghiệm có kiểm soát, đạt tiêu chuẩn vận hành thực tế, giúp các tổ chức có thể phát hành kiểm thử, xác thực và hiểu rõ các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo.

Song song đó, Visa hỗ trợ các tổ chức phát hành, công ty fintech và doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển đổi từ chương trình tích lũy và đổi thưởng truyền thống dựa trên giao dịch sang những chương trình khách hàng thân thiết có tính kết nối và cá nhân hóa cao hơn. Với giải pháp như Visa Rewards Platform, các đơn vị có thể linh hoạt thiết kế cơ chế tích điểm gắn với sản phẩm, dịch vụ và hành vi khách hàng, đồng thời khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu riêng của từng khách hàng. Nền tảng cũng giúp gia tăng giá trị điểm thưởng bằng cách mở rộng lựa chọn quy đổi, cho phép khách hàng sử dụng điểm để đặt vé máy bay, khách sạn, đổi voucher hoặc chuyển đổi sang dặm bay và điểm thưởng trong các chương trình khách hàng thân thiết của đối tác.