Hồ Đắc Thanh Chương - Quán quân Olympia vô địch với điểm số cao nhất lịch sử

Mỗi trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đều là cuộc so tài của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất mùa giải, nên để thắng với cách biệt lớn là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng ở năm thứ 16, Hồ Đắc Thanh Chương của Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã làm được điều đó. Cậu giành vòng nguyệt quế với 340 điểm. Sau 26 mùa thi, đây vẫn là điểm số cao nhất trong lịch sử các trận Chung kết năm.

Từ sân khấu Chinh phục đến Olympia

Trước khi đến với Đường Lên Đỉnh Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương đã quen với sân khấu truyền hình. Năm 2014, cậu lọt vào trận chung kết Chinh phục mùa đầu tiên, một cuộc thi kiến thức dành cho học sinh THCS. Đối thủ của Chương ở trận đấu ấy là "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh. Chung cuộc, Nhật Minh giành chức vô địch cùng học bổng trại hè tại Cambridge (Anh), còn Thanh Chương về nhì với học bổng trại hè một tháng tại Australia.

Chỉ một năm sau, Thanh Chương bước vào Olympia năm thứ 16 và đi đến tận trận Chung kết năm. Đến lượt Nhật Minh, cậu cũng tham gia Olympia năm thứ 17 và vô địch. Từ đối thủ, hai người trở thành bạn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Trước trận Chung kết năm thứ 17, Thanh Chương còn cho đàn em nhiều lời khuyên hữu ích.

"Em và anh Chương từng là thí sinh Chinh Phục và đều lọt vào trận Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia", Nhật Minh từng chia sẻ.

Hồ Đắc Thanh Chương có nhiều "duyên nợ" với "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh

Chung kết Olympia với 340 điểm và kỷ lục 10 năm chưa bị phá

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 16 diễn ra ngày 21/8/2016. Đây là một trong số ít trận Chung kết năm có cả 4 nhà leo núi đều đến từ trường chuyên. Bên cạnh Hồ Đắc Thanh Chương đến từ Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (Huế) còn có Lâm Vũ Tuấn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), Phan Tiến Tùng của Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) và Lê Duy Bách của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngay từ phần Khởi động, Thanh Chương đã trả lời đúng 11 trên 12 câu hỏi, giành 110 điểm. Màn thể hiện ấy khiến các đối thủ đều phải dè chừng. Sang phần Vượt chướng ngại vật, Chương tìm ra đáp án "Sơn Tinh, Thủy Tinh" ở hàng ngang thứ tư. Kết thúc phần Tăng tốc, nam sinh Quốc học Huế đã có 250 điểm, bỏ xa phần còn lại.

Ở phần Về đích, Thanh Chương chọn gói câu hỏi 60 điểm và trả lời đúng cả ba câu, rồi giành thêm 30 điểm từ gói câu hỏi của Phan Tiến Tùng. Chung cuộc, cậu vô địch với 340 điểm, bỏ xa Á quân Lâm Vũ Tuấn (255 điểm). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, một nhà vô địch cán đích với số điểm này.

Hồ Đắc Thanh Chương vô địch Olympia năm thứ 16 khi đang học lớp 11 (Ảnh: Mai Lân)

Sau trận đấu, Lê Duy Bách, người giành giải Ba năm ấy, nhận xét về đối thủ: "Không còn gì để tiếc vì người giành chiến thắng quá xứng đáng". Thầy Nguyễn Hoàng Chương, giáo viên Trường THPT chuyên Quốc học Huế, khen phong cách thi "tự tin, bình tĩnh" của học trò.

Chiến thắng của Thanh Chương cũng mang vòng nguyệt quế trở lại ngôi trường trăm năm tuổi, sau 7 năm kể từ chức vô địch của Hồ Ngọc Hân. Ngày Chương đăng quang, hàng trăm chiếc mũ được tung lên tại điểm cầu Quốc học Huế.

Hành trình sau vòng nguyệt quế

Sau chức vô địch, Hồ Đắc Thanh Chương sang Australia học ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học Công nghệ Swinburne, đồng thời học thêm Toán và Khoa học máy tính. Tốt nghiệp năm 2022, hiện Quán quân Olympia năm thứ 16 đang làm kỹ sư tại văn phòng Google ở Sydney.

Hồ Đắc Thanh Chương xuất hiện tại Gala kỷ niệm 25 năm Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Tại buổi Gala kỷ niệm 25 năm Olympia năm ngoái, Thanh Chương cho rằng chương trình giúp rèn luyện tư duy rộng, liên ngành, khác với các kỳ thi học sinh giỏi vốn tập trung vào kiến thức chuyên sâu. Có lẽ chính tư duy ấy đã theo anh từ sân khấu Olympia năm nào đến văn phòng của một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Còn con số 340 điểm mà nam sinh Quốc học Huế để lại, đến nay vẫn đang chờ một nhà leo núi đủ sức vượt qua.

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