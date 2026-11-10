Sau 4 tiếng đồng hồ, không còn nhận ra ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn

Nhắc đến những cặp chị em có tiếng trong làng bóng đá Việt Nam, Nguyễn Huyền Mi và Nguyễn Quỳnh Anh là hai cái tên quen thuộc. Cả hai là con gái ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, đồng thời đều kết hôn với những cầu thủ nổi tiếng. Huyền Mi là vợ của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết, còn Quỳnh Anh nên duyên cùng trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Bên cạnh những điểm chung này, chị em Huyền Mi - Quỳnh Anh còn đồng hành trong việc kinh doanh và nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Quỳnh Anh và Huyền Mi

Mới đây, Huyền Mi và Quỳnh Anh tiếp tục thu hút chú ý khi đồng loạt chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt, màn thử sức với trang phục truyền thống Hàn Quốc của cả 2 mang đến những hình ảnh mới mẻ.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Huyền Mi xuất hiện lộng lẫy trong bộ Hanbok dành cho nữ giới. Thiết kế truyền thống với phom dáng mềm mại, màu sắc trang nhã kết hợp cùng kiểu tóc búi cao cầu kỳ, mũ và các phụ kiện tạo nên diện mạo vừa thanh lịch vừa sắc sảo. Vợ Nguyễn Văn Quyết trông như bước ra từ một bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Đính kèm loạt ảnh, Huyền Mi viết: “Cách Hà Nội 4h di chuyển mà thay đổi cỡ này”.

Dưới phần bình luận, nhan sắc của nàng WAG nhận về hàng loạt lời khen: “Đẹp xuất sắc luôn chị ơi, nhìn cứ như tiên nữ trong phim cổ trang ấy ạ”, “Đẹp quá chị ơi, đẹp này sống đến tập cuối phim”, “Xinh quá em, hơn cả sao Hàn Quốc đấy”, “Đẹp như 1 giấc mơ trời ơi”,...

Nhan sắc không phải dạng vừa của Huyền Mi

Trong khi đó, cô em Quỳnh Anh lại có màn lựa chọn trang phục đầy bất ngờ. Thay vì diện Hanbok nữ tính, bà xã Đỗ Duy Mạnh thử sức với bộ trang phục truyền thống dành cho nam giới. Kiểu dáng trang phục cùng thần thái có phần nghiêm nghị khiến nàng WAG trông như một nhân vật nam trong phim cổ trang. Tuy nhiên, diện mạo này vẫn không làm giảm sức hút của Quỳnh Anh.

Đăng tải hình ảnh, cô còn hài hước chú thích: “Xúc động hình ảnh em gái phải cải trang thành nam nhân vào cung để bảo vệ chị” .

Quỳnh Anh và Huyền Mi

Vợ Duy Mạnh cải trang thành nam giới khi chụp ảnh ở Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ

Cách kể chuyện này cũng đúng với phong cách thường thấy của Huyền Mi và Quỳnh Anh. Nếu Huyền Mi thường tạo cảm giác sang trọng, chỉn chu mỗi khi xuất hiện thì Quỳnh Anh lại gần gũi, hoạt ngôn, thường xuyên pha trò trên mạng xã hội. Sự đối lập này cũng khiến những lần hai chị em cùng xuất hiện luôn có thêm nhiều điều để dân tình chú ý.

Một số hình ảnh khác của 2 chị em:

Trong chuyến đi Hàn Quốc năm 2025, tiểu phẩm của 2 chị em lại là Huyền Mi làm cung nữ cho Quỳnh Anh

Hai chị em cùng có niềm đam mê đồ hiệu và thường cùng nhau đi du lịch nhiều nơi

(Ảnh: FBNV)