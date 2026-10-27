2 ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn công khai giá một buổi đi mua sắm, màn lên đồ gây bàn tán

Mới đây, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cùng chị gái Nguyễn Huyền Mi thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog “Thay đổi phong cách cho chị My” trên TikTok.

Hai chị em và vlogs mua đồ gây chú ý. Nguồn: Nguyễn Quỳnh Anh.

Trong clip, hai chị em đã về phòng và cùng thử những bộ trang phục vừa chọn mua. Theo chia sẻ của Quỳnh Anh, chị gái muốn cô làm stylist, giúp thay đổi phong cách từ một “sporty girl” sang hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng theo kiểu Hàn Quốc, có chút đồng quê và đáng yêu hơn.

Quỳnh Anh lần lượt giới thiệu những món đồ đã chọn cho chị gái, chủ yếu là áo và chân váy có họa tiết hoa nhí hoặc kẻ sọc, giá mỗi món đồ dao động khoảng 2-6 triệu đồng. Cả hai cùng thay trang phục, ngắm nghía và nhận xét về diện mạo mới. Không khí thử đồ của hai chị em cũng khá thoải mái, liên tục có những màn trò chuyện, trêu đùa nhau.

Màn bóc giá, và thử đồ sau khi đi mua sắm của 2 ái nữ gây chú ý.

Màn biến hóa phong cách của hai chị em nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho biết đã xem lại video nhiều lần vì cách trò chuyện hài hước, trong khi không ít bình luận nhận xét những bộ đồ được chọn mang đậm gu thời trang quen thuộc của Quỳnh Anh.

“Đúng đồng quê rồi đó bà ơi”, “Tìm đúng stylist rùi chị Mi ưi, đúng yêu cầu nha, nó đồng quê, dễ thương đồ rồi đó”, “Hai chị em nhà này thích ghê, thân thiết rồi mua đồ chung”, “Phong cách cánh đồng hoa đúng không”... là một số bình luận dưới bài đăng.

Trước đó, Huyền Mi và Quỳnh Anh có phong cách thời trang đối lập. Trong khi chị gái Huyền Mi thường ưu tiên những bộ trang phục thanh lịch, tối giản thì Quỳnh Anh lại hướng đến hình ảnh nữ tính, điệu đà theo phong cách tiểu thư. Cả hai đều có sở thích với những món đồ hàng hiệu và không ngại chi tiền cho thời trang. Chính vì vậy, màn Quỳnh Anh thử làm stylist, chọn cho chị gái những bộ đồ mang hơi hướng Hàn Quốc, đồng quê lần này càng khiến cư dân mạng thích thú, nhất là khi hai chị em thoải mái thử nghiệm phong cách khác với hình ảnh quen thuộc của mình.

Cách đó vài ngày, Quỳnh Anh cũng gây chú ý khi chia sẻ chuyện hai chị em mua điện thoại đôi. Theo thông tin cô đăng tải, mỗi chiếc có giá khoảng 85 triệu đồng, còn ốp lưng khoảng 4 triệu đồng. Quỳnh Anh cho biết đây là chiếc ốp điện thoại đắt nhất mà cô từng mua.

Mới đây, cả hai còn mua điện thoại đôi.

Quỳnh Anh và Nguyễn Huyền Mi là hai chị em ruột, cùng là con gái của ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn. Huyền Mi sinh năm 1990, là vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Cô kết hôn với nam cầu thủ năm 2015 và hiện có hai con, một trai và một gái. Trong khi đó, Quỳnh Anh sinh năm 1996, kết hôn với trung vệ Đỗ Duy Mạnh năm 2020. Cặp đôi hiện cũng có hai con.

Không chỉ thân thiết trong cuộc sống gia đình, Quỳnh Anh và Huyền Mi còn cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp. Hai chị em thường xuyên xuất hiện trong các nội dung bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Trên TikTok, cả hai cũng nhiều lần quay video cùng nhau, từ bắt trend, đi mua sắm đến những màn trò chuyện, trêu đùa khá thoải mái. Qua những nội dung được chia sẻ, có thể thấy Quỳnh Anh và Huyền Mi không chỉ đồng hành trong công việc mà còn có nhiều sở thích chung, sẵn sàng rủ nhau thử những điều mới mẻ. Từ chuyện chọn quần áo, thay đổi phong cách cho nhau đến việc cùng mua những món đồ yêu thích, hai chị em thường tương tác tự nhiên, không ngại trêu chọc hay đưa ra nhận xét hài hước về đối phương.

Cặp chị em livestream bán hàng, thỉnh thoảng bắt trend TikTok, đi du lịch cùng nhau.

Chính những khoảnh khắc đời thường này khiến mối quan hệ giữa hai chị em nhận được nhiều sự chú ý. Dưới các video, cư dân mạng không ít lần bày tỏ sự thích thú trước độ thân thiết của Quỳnh Anh và Huyền Mi, cho rằng hai chị em vừa hợp tính vừa có cách tương tác vui vẻ, gần gũi. Những lần cùng nhau xuất hiện trên mạng xã hội cũng trở thành dịp để cả hai chia sẻ thêm về cuộc sống, sở thích cá nhân, thay vì chỉ được biết đến qua vai trò vợ của hai cầu thủ nổi tiếng.

Ảnh cắt từ TikTok NV.