Ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn gây sốt khi nói về Văn Quyết: "Nét chồng mình cọc chứ nội tâm chan hoà, tình cảm"
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà và phong cách thời trang sang chảnh, Huyền Mi – bà xã tiền đạo Nguyễn Văn Quyết – mới đây còn khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ tính cách thật phía sau vẻ ngoài có phần "lạnh lùng" của chồng.
Thời gian gần đây, nàng WAG Nguyễn Huyền Mi - con gái lớn của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - nhận về sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ khoảnh khắc sánh đôi cùng ông xã - tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Văn Quyết trong một sự kiện gia đình. Đáng chú ý là dòng trạng thái đi kèm đầy hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào: "Nét chồng mình hơi cọc chút thôi, chứ nội tâm thì chan hoà, tình cảm lắm".
Trong ảnh, trong khi Huyền Mi rạng rỡ, dịu dàng với tà áo dài truyền thống, thì Chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 và 2022 - Văn Quyết lại xuất hiện với gương mặt khá nghiêm nghị, đúng chất "thanh niên nghiêm túc". Chia sẻ này của Huyền Mi nhanh chóng nhận được tương tác nhiệt tình từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là lời giải thích xác đáng nhất cho vẻ ngoài đôi khi bị coi là "khó gần" của đội trưởng CLB Hà Nội trên sân cỏ cũng như ngoài đời.
Văn Quyết và Huyền Mi kết hôn vào năm 2015. Đây được coi là một trong những cuộc hôn nhân kiểu mẫu của bóng đá Việt. Huyền Mi vốn là "ái nữ" trong một gia đình có truyền thống bóng đá, nhưng cô luôn chọn lối sống kín tiếng, làm hậu phương vững chắc cho chồng tỏa sáng.
Suốt gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có một cậu con trai - bé Văn Quân (biệt danh Sóc) và một cô con gái đáng yêu có tên thân mật là Cốm. Dù bận rộn với công việc kinh doanh mỹ phẩm, Huyền Mi hiếm khi vắng mặt trong các cột mốc quan trọng của chồng. Ngược lại, Văn Quyết dù mang hình ảnh một cầu thủ gai góc, quyết liệt trên sân cỏ, nhưng khi về nhà, anh lại là người chồng, người cha hết mực yêu thương gia đình.
Không khó để nhận ra, đằng sau sự bền bỉ và phong độ ổn định của Văn Quyết ở tuổi ngoài 30 chính là sự chăm sóc tận tình của bà xã. Huyền Mi từng chia sẻ, cô hiểu áp lực mà một cầu thủ chuyên nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là khi Văn Quyết thường xuyên đứng trước những luồng dư luận trái chiều.
Sự thấu hiểu và cách nhìn nhận "nội tâm chan hoà" như cách cô vừa chia sẻ chính là sợi dây gắn kết giúp mái ấm của họ luôn giữ được lửa hạnh phúc. Những khoảnh khắc đời thường giản dị, những lời "nịnh" chồng khéo léo của Huyền Mi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ về một tình yêu không phô trương nhưng vô cùng bền chặt giữa lòng showbiz và bóng đá đầy thị phi.
