Quá khứ của 2 ái nữ nhà cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

Trào lưu "đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" trên nền tảng TikTok đang gây xôn xao cõi mạng. Nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng hào hứng tham gia và bất ngờ chia sẻ tấm hình kỷ niệm thời mộc mạc bên chị gái Nguyễn Huyền Mi. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nhí nhố chưa chăm chút nhan sắc của hai chị em cùng dòng chú thích hóm hỉnh: "Ngày xưa chị Mi cứ we we thế nào ấy". Tấm hình giản dị ấy không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự đáng yêu mà còn đánh dấu cột mốc nhìn lại hành trình trưởng thành, lột xác thành những mỹ nhân rạng rỡ và có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn của hai ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông.

Bức ảnh quá khứ của Quỳnh Anh - Huyền Mi (Ảnh: TTNV)

Hai chị em Huyền Mi - Quỳnh Anh sau khi lấy chồng (Ảnh: FBNV)

Hai ái nữ cựu chủ tịch đội bóng và là vợ của cầu thủ nổi tiếng

Là con gái cả trong gia đình, Nguyễn Huyền Mi (sinh năm 1990) luôn ghi điểm với công chúng bởi phong cách tinh tế, khéo léo và gu thời trang thanh lịch. Năm 2015, cô chính thức về chung một nhà với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết - đội trưởng CLB Hà Nội sau hơn 4 năm gắn bó. Khác với nhiều nàng WAGs năng nổ trên truyền thông, Huyền Mi chọn cho mình lối sống kín tiếng, hiếm khi đăng tải hình ảnh cá nhân hay chuyện gia đình lên mạng xã hội. Cô lặng lẽ làm hậu phương vững chắc, quán xuyến chu toàn việc chăm sóc gia đình để chồng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp sân cỏ. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1990 cũng chứng tỏ bản lĩnh độc lập khi gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, mỹ phẩm.

Huyền Mi là vợ cầu thủ Văn Quyết

Trong khi đó, cô em gái Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) lại mang đậm nét đẹp tiểu thư ngọt ngào. Từng là sinh viên của Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh sớm nổi tiếng là một hot girl, KOLs đình đám trên mạng xã hội. Mối duyên giữa cô và trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng bắt nguồn từ chính sự kết nối của vợ chồng anh chị Huyền Mi - Văn Quyết. Trái ngược với phong cách trầm lặng của chị gái, chuyện tình yêu giữa Quỳnh Anh và Duy Mạnh luôn nhận được sự chú ý lớn khi cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như dành cho nhau sự ủng hộ tuyệt đối trên truyền thông. Năm 2020, cả hai về chung một nhà và đã có 2 con một trai, một gái.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và đã có 2 nhóc tỳ đáng yêu (Ảnh: FBNV)

Dù xuất thân trong gia đình giàu có, cả Huyền Mi và Quỳnh Anh đều chọn đường hướng tự lập từ sớm. Hai chị em song hành cùng nhau trong công việc kinh doanh, không ngần ngại trực tiếp livestream bán hàng với thái độ gần gũi, thân thiện. Đáng chú ý, gia đình nhỏ của hai ái nữ luôn giữ được sự gắn kết khăng khít. Từ những cô gái mộc mạc trong bức ảnh kỷ niệm năm nào, Huyền Mi và Quỳnh Anh giờ đây đều đã khẳng định bản thân là những phụ nữ hiện đại, tài giỏi và có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.