Bài hát Việt càn quét top 1 quốc tế, 2 ngôi sao Trung Quốc diễn trên truyền hình, ca sĩ cứ đi hát là tiền đeo trĩu cổ

Những năm gần đây, nhạc Việt ngày càng ghi nhận nhiều ca khúc tạo được sức hút tại thị trường quốc tế, thậm chí được nghệ sĩ nước ngoài lựa chọn thể hiện trên các sân khấu lớn. Dễ Đến Dễ Đi của Quang Hùng MasterD là một trường hợp đáng chú ý. Từ hiện tượng trên TikTok Thái Lan đến phiên bản tiếng Trung được hai ngôi sao hàng đầu Cbiz là Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo trình diễn trên sóng truyền hình, sáng tác này đã mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Thành công tại thị trường quốc tế còn giúp Quang Hùng xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo, trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop hiện tại.

Dễ Đến Dễ Đi - Quang Hùng MasterD

Phát hành vào tháng 11/2020, Dễ Đến Dễ Đi là sản phẩm do chính Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện. Bài hát kể về một mối tình chóng vánh, khi cô gái vội vàng đến rồi rời đi, để lại những tổn thương và vấn vương cho người ở lại. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc ngắn cùng cách xử lý ca từ dễ nhớ giúp ca khúc nhanh chóng được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, ở thời điểm mới ra mắt, sản phẩm chưa tạo được tiếng vang tương xứng tại thị trường Việt Nam.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2021, khi đoạn điệp khúc chưa đầy 20 giây của Dễ Đến Dễ Đi bất ngờ trở thành trào lưu trên TikTok Thái Lan. Theo những thống kê được truyền thông thời điểm đó đề cập, đã có hơn 400.000 video tại quốc gia này sử dụng giai điệu ca khúc làm nhạc nền. Sức lan tỏa nhanh chóng kéo theo sự tò mò về chàng ca sĩ đến từ Việt Nam.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2021, khi đoạn điệp khúc chưa đầy 20 giây của Dễ Đến Dễ Đi bất ngờ trở thành trào lưu trên TikTok Thái Lan

Nữ nghệ sĩ Pimrypie phát hành MV cover ca khúc Dễ Đến Dễ Đi và chỉ sau vài giờ đã vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Thái Lan

Không chỉ khán giả trẻ, nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung tại xứ sở Chùa vàng cũng hưởng ứng sáng tác này. Diễn viên Cee Siwat, Mook Worranit, rapper Urboy TJ và YouTuber Bie The Ska là những cái tên từng cover hoặc dành sự chú ý cho Dễ Đến Dễ Đi. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ Pimrypie phát hành MV cover ca khúc vào ngày 20/3/2021 và chỉ sau vài giờ đã vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Thái Lan.

Không dừng lại ở Thái Lan, Dễ Đến Dễ Đi còn được khán giả tại Lào, Campuchia và Trung Quốc đón nhận. Tại thị trường tỷ dân, ca khúc trở thành hiện tượng trên Douyin với hàng chục triệu video sử dụng nhạc nền. Phần điệp khúc cũng nhận được sự khen ngợi từ nam ca sĩ nổi tiếng Lưu Vũ Ninh. Sức lan tỏa của sáng tác thậm chí vượt khỏi phạm vi các nền tảng video ngắn khi nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bắt đầu thể hiện phiên bản tiếng Hoa.

Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo trình diễn Dễ Đến Dễ Đi tại Đêm Hội Tmall 616 của đài Hồ Nam

Trước hiệu ứng tích cực, ê-kíp Trung Quốc đã liên hệ với Quang Hùng MasterD để chuyển ngữ ca khúc sang tiếng Hoa với tên gọi Đôi Mắt Em Tựa Ánh Sao Trời. Phiên bản này được bộ đôi nghệ sĩ đình đám Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo trình diễn tại Đêm Hội Tmall 616 của đài Hồ Nam. Sân khấu kết hợp âm nhạc và vũ đạo, đưa giai điệu quen thuộc của một sáng tác Việt đến gần hơn với khán giả truyền hình Trung Quốc.

Việc hai ngôi sao trẻ đình đám của Cbiz lựa chọn thể hiện một ca khúc Việt trên sân khấu truyền hình lớn là dấu mốc đáng nhớ đối với Quang Hùng MasterD

Việc hai ngôi sao trẻ đình đám của Cbiz lựa chọn thể hiện một ca khúc Việt trên sân khấu truyền hình lớn là dấu mốc đáng nhớ đối với Quang Hùng MasterD. Trước đó, cuối tháng 3/2021, nam ca sĩ cũng phát hành phiên bản tiếng Thái của Dễ Đến Dễ Đi như một lời đáp lại tình cảm từ người hâm mộ xứ Chùa vàng. Từ một đoạn nhạc ngắn được sử dụng trên TikTok, ca khúc đã có thêm những phiên bản ngôn ngữ khác và được nhiều nghệ sĩ quốc tế thể hiện.

Thành công của Dễ Đến Dễ Đi giúp Quang Hùng MasterD xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại Thái Lan và thường xuyên nhận được hoa tiền, vòng tiền từ khán giả

Thành công của Dễ Đến Dễ Đi giúp Quang Hùng MasterD xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại Thái Lan. Dịp sinh nhật năm 2021, fandom tại Bangkok tổ chức nhiều chiến dịch quảng bá trên màn hình LED, quảng trường, xe tuk tuk... với tổng giá trị quà tặng và hoạt động hơn nửa tỷ đồng. Mỗi lần sang Thái Lan biểu diễn, nam ca sĩ còn thường xuyên nhận được hoa tiền, vòng tiền từ khán giả.

Sức hút tại thị trường này cũng mang về cho Quang Hùng hai giải thưởng đáng chú ý: Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất tại Ganesha Awards 2023 và Nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Asia Top Awards. Anh tiếp tục duy trì kết nối với khán giả Thái Lan qua Chỉ Còn Một Đêm, sản phẩm kết hợp cùng rapper F.Hero.

Tại Việt Nam, bước ngoặt lớn tiếp theo đến với Quang Hùng khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên năm 2024. Chương trình giúp nam ca sĩ tiếp cận đông đảo khán giả trong nước, đồng thời thể hiện rõ khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc qua những ca khúc như Catch Me If You Can, Trói Em Lại và Tình Đầu Quá Chén.

Tại Việt Nam, Quang Hùng cũng đã trở thành ngôi sao được săn đón nhờ thành công từ các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc

Sau chương trình, anh tiếp tục sở hữu nhiều sản phẩm được yêu thích như Thủy Triều, Ánh Mắt Biết Cười. Đến Tinh Hà Say Hi, các ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên và SECRET lần lượt đạt #1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam, còn LAVIEM ghi nhận thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng YouTube Music. Từ một ca khúc tạo hiện tượng ở nước ngoài, Dễ Đến Dễ Đi đã trở thành bước ngoặt quan trọng, mở đường cho Quang Hùng MasterD xây dựng tên tuổi tại cả thị trường quốc tế lẫn quê nhà.