Vợ chồng tôi chọn mua nhà cách trung tâm 20km vì giá rẻ hơn 300 triệu, đến khi chuyển về ở mới hiểu thế nào là tiết kiệm sai chỗ

Rẻ hơn 300 triệu đồng, vợ chồng tôi nghĩ mình đã mua được nhà với giá hời

Hai năm trước, khi quyết định mua căn nhà đầu tiên, vợ chồng tôi có khoảng 1,5 tỷ đồng tích lũy. Thu nhập chung của hai người khi đó khoảng 38 triệu đồng/tháng, chưa có con nhỏ nên chúng tôi khá tự tin với kế hoạch vay ngân hàng để mua nhà.

Sau gần 3 tháng tìm kiếm, chúng tôi phân vân giữa hai căn hộ có diện tích tương đương nhau, khoảng 65m².

Một căn nằm ở khu vực tương đối gần nơi làm việc, giá 3 tỷ đồng. Căn còn lại nằm ở khu đô thị cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, có giá 2,7 tỷ đồng.

Cả hai đều có hai phòng ngủ, tiện ích cơ bản đầy đủ. Căn hộ xa trung tâm thậm chí còn mới hơn, không gian thoáng đãng hơn và có nhiều cây xanh.

Điều quan trọng nhất là giá rẻ hơn tới 300 triệu đồng.

Với những gia đình đã có sẵn vài tỷ đồng, 300 triệu có thể không phải con số quá lớn. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là khoản tiền tương đương nhiều tháng tích lũy.

Nếu chọn căn nhà 3 tỷ đồng, chúng tôi phải vay ngân hàng 1,5 tỷ. Còn nếu chọn căn 2,7 tỷ, khoản vay chỉ còn 1,2 tỷ đồng.

Chỉ riêng việc giảm được 300 triệu tiền vay đã khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Bảng so sánh ban đầu của hai vợ chồng như sau:

Tiêu chí Căn gần trung tâm Căn xa trung tâm Diện tích 65m² 65m² Giá mua 3 tỷ 2,7 tỷ Vốn tự có 1,5 tỷ 1,5 tỷ Số tiền cần vay 1,5 tỷ 1,2 tỷ Khoảng cách đến nơi làm việc 7km 20km Thời gian di chuyển một chiều dự tính 25 phút 45 phút

Nhìn vào bảng này, chúng tôi gần như không còn lý do để chọn căn nhà đắt hơn.

Vợ chồng tôi tự nhủ, mỗi ngày đi làm xa thêm một chút cũng không sao. Đổi lại, gia đình giảm được khoản vay đáng kể, tiền lãi ngân hàng ít hơn và cuộc sống có thể thoải mái hơn.

Thế nhưng, có một điều mà cả hai đã không tính đến: Khoảng cách 20km trên bản đồ và 20km di chuyển giữa giờ cao điểm Hà Nội là hai câu chuyện rất khác nhau.

Sau 2 năm, khoản tiền đi lại tăng lên đến mức tôi phải lập riêng một bảng chi tiêu

Những tháng đầu tiên, chúng tôi vẫn khá hài lòng với căn hộ mới. Nhà rộng, thoáng, môi trường sống yên tĩnh. Cuối tuần không phải chen chúc giữa phố đông là một trải nghiệm dễ chịu.

Nhưng đến khi quay lại nhịp sinh hoạt bình thường, những bất tiện bắt đầu xuất hiện.

Chồng tôi làm việc ở khu vực Cầu Giấy, còn tôi làm gần Thanh Xuân. Hai người không thuận đường nên phần lớn thời gian phải tự đi xe máy.

Trước kia, một người chỉ mất khoảng 20–30 phút để tới văn phòng. Từ khi chuyển nhà, thời gian di chuyển thường lên đến 55–70 phút mỗi chiều, có những hôm trời mưa còn lâu hơn.

Đi xa đồng nghĩa với tiền xăng tăng, xe cần bảo dưỡng thường xuyên hơn. Những ngày mưa lớn hoặc có việc gấp, chúng tôi đôi khi phải gọi taxi hoặc xe công nghệ.

Có tháng, chỉ riêng tiền đi lại của hai vợ chồng đã gần 4 triệu đồng.

Khi ngồi tính toán lại, tôi lập bảng so sánh chi phí bình quân như sau:

Khoản chi mỗi tháng Nếu ở căn gần trung tâm Thực tế ở căn xa Xăng xe của hai vợ chồng 500.000đ 1.350.000đ Gửi xe tại nơi làm việc và các điểm đến 200.000đ 300.000đ Bảo dưỡng, hao mòn phương tiện phân bổ 200.000đ 650.000đ Taxi, xe công nghệ những ngày bất tiện 250.000đ 950.000đ Chi phí đi lại phát sinh khác 0đ 400.000đ Tổng 1.150.000đ 3.650.000đ

Như vậy, thay vì chi khoảng 1,15 triệu đồng mỗi tháng nếu sống gần nơi làm việc, chúng tôi phải dành bình quân 3,65 triệu đồng cho việc đi lại.

Chênh lệch lên đến 2,5 triệu đồng/tháng, tương đương 30 triệu đồng mỗi năm.

Trong 2 năm sinh sống, nếu giữ mức bình quân này, riêng phần đi lại phát sinh thêm đã vào khoảng 60 triệu đồng.

Tất nhiên, con số đó chưa thể kết luận rằng chúng tôi đã mua nhà sai. Bởi khoản vay ngân hàng giảm 300 triệu đồng cũng giúp gia đình tiết kiệm được tiền lãi.

Nếu tính theo lãi suất giả định 9%/năm, 300 triệu đồng vay ít hơn tương đương khoảng 27 triệu đồng tiền lãi trong năm đầu nếu dư nợ chưa giảm. Với phương án trả dần gốc, lợi ích tiền lãi sẽ thấp dần theo thời gian.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khoản tiết kiệm lãi vay ban đầu gần như bị chi phí đi lại tăng thêm bù hết. Đó là điều chúng tôi chưa từng đặt lên bàn cân trước khi ký hợp đồng mua nhà.

Thứ đắt nhất không nằm trong bảng chi tiêu: Mỗi tháng mất thêm hàng chục giờ trên đường

Tiền xăng có thể đong đếm, nhưng thời gian lại là một khoản chi phí khó nhìn thấy hơn.

Trước đây, chúng tôi thường về nhà trước 18h30. Hai vợ chồng có thời gian đi chợ, nấu ăn, tập thể dục hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Từ khi chuyển về căn hộ mới, việc về nhà lúc 19h30 không còn hiếm. Có hôm công việc kết thúc muộn, chỉ cần gặp thêm một đoạn tắc đường là đến nhà gần 20h.

Tôi từng thử ghi lại thời gian đi lại trong một tháng. So với phương án sống gần nơi làm việc, mỗi người mất thêm bình quân khoảng 70 phút mỗi ngày cho cả hai chiều.

Nếu tính 22 ngày đi làm, mỗi người mất thêm gần 26 giờ/tháng. Cộng cả hai vợ chồng, đó là hơn 51 giờ mỗi tháng.

Một năm, tổng thời gian đi lại tăng thêm của hai người có thể vượt 600 giờ.

Tôi không muốn quy đổi máy móc số giờ đó thành tiền lương, bởi đi làm xa không đồng nghĩa với việc chúng tôi mất đi từng ấy thu nhập. Nhưng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và sức khỏe rõ ràng bị ảnh hưởng.

Chúng tôi cũng bắt đầu chi tiền để bù đắp cho sự thiếu hụt thời gian. Những hôm về muộn, hai vợ chồng đặt đồ ăn thay vì nấu cơm. Cuối tuần có khi chỉ muốn nghỉ ở nhà vì đã quá mệt sau nhiều ngày di chuyển.

Đó là những chi phí gián tiếp không dễ tách riêng trong ngân sách. Tôi càng lo hơn khi nghĩ đến việc có con. Nếu sau này phải đưa đón con đi học, quãng đường xa và thời gian di chuyển sẽ khiến lịch sinh hoạt của cả gia đình phức tạp hơn nhiều.

Nếu được chọn lại, tôi sẽ không chỉ nhìn vào khoản chênh lệch 300 triệu đồng

Sau 2 năm, tôi thử lập lại bảng tính cho hai phương án mua nhà, lần này đưa chi phí đi lại vào cùng khoản tiền lãi vay.

Giả sử khoản chênh lệch vay 300 triệu đồng chịu mức lãi 9%/năm, trả gốc đều trong 20 năm, không tính thay đổi lãi suất và giá trị căn hộ, kết quả minh họa như sau:

Khoản chênh lệch Sau 1 năm Sau 5 năm Chi phí đi lại tăng thêm 30 triệu 150 triệu Tiền lãi vay tiết kiệm được (ước tính) 26,4 triệu 118,4 triệu Phần đi lại vượt tiền lãi tiết kiệm 3,6 triệu 31,6 triệu

Nhìn vào bảng này, tôi hiểu rằng câu chuyện không đơn giản là mua nhà rẻ hơn 300 triệu rồi mất dần số tiền ấy cho việc đi lại.

Căn hộ xa trung tâm vẫn có giá mua thấp hơn, khoản nợ ít hơn và có thể có những lợi thế riêng về môi trường sống. Giá trị bán lại của hai bất động sản cũng có thể biến động khác nhau.

Tuy nhiên, lợi ích tài chính của việc giảm khoản vay không lớn như chúng tôi từng tưởng tượng nếu chi phí sinh hoạt và di chuyển tăng lên đáng kể.

Quan trọng hơn, phương án mua nhà cần phù hợp với nhịp sống của gia đình trong nhiều năm, chứ không chỉ vừa với số tiền hiện có.

Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ dành thời gian đi thử tuyến đường vào đúng giờ cao điểm, tính chi phí đi lại của cả hai vợ chồng, dự phòng phương án đưa đón con và thử sinh hoạt theo lịch trình mới trước khi quyết định.

Tôi cũng sẽ không vội loại bỏ căn hộ đắt hơn 300 triệu đồng nếu vị trí của nó có thể giúp gia đình giảm đáng kể thời gian di chuyển.

Dĩ nhiên, không phải ai mua nhà xa trung tâm cũng hối hận. Với người làm việc từ xa, có nơi làm việc gần nhà hoặc tuyến giao thông công cộng thuận tiện, lựa chọn này vẫn có thể rất kinh tế.

Nhưng bài học lớn nhất của tôi sau 2 năm là: Giá mua thấp chưa chắc đồng nghĩa với tổng chi phí sống thấp.

Khi mua nhà, nhiều người chỉ tính xem mình có đủ tiền trả trước không, mỗi tháng phải trả ngân hàng bao nhiêu. Trong khi đó, tiền đi lại, thời gian, sức khỏe và những thay đổi trong sinh hoạt gia đình cũng là những khoản cần được tính từ đầu.

300 triệu đồng từng là lý do lớn nhất khiến vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà cách trung tâm 20km. Bây giờ, tôi vẫn yêu căn hộ của mình, nhưng không còn nghĩ đơn giản rằng mua được nhà rẻ hơn nghĩa là đã tiết kiệm thành công.

Đôi khi, điều đáng cân nhắc không phải là căn nhà rẻ hơn bao nhiêu, mà là mỗi ngày chúng ta phải đánh đổi những gì để sống trong căn nhà ấy.