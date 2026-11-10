Nữ nghệ sĩ SN 1949 là "nữ hoàng sầu muộn" rời Mỹ về Việt Nam sống, U80 mua sẵn đất lo trước hậu sự

Sự nghiệp rực rỡ, được gọi là "Nữ hoàng sầu muộn"

Danh ca Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn trong một gia đình nghèo có đông anh chị em. Con đường nghệ thuật của bà gặp chút trắc trở ban đầu khi bị cha cấm đoán, coi ca hát là nghề "xướng ca vô loài".

Ngược lại, mẹ bà là người có tâm hồn văn nghệ, đã lén giấu chồng, âm thầm đưa con gái đi học nhạc, truyền ngọn lửa đam mê và giúp bà nuôi dưỡng ước mơ ca hát. Khi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, bà nổi tiếng rất nhanh. Chỉ sau vài tháng đi hát, bà đã sánh vai với nhiều ca sĩ đình đám thời bấy giờ.

Giao Linh thời trẻ.

Bên cạnh đó, nhờ chất giọng trầm buồn đặc trưng và phong cách biểu diễn tự sự, thổn thức, chuyên thể hiện những ca khúc bolero có nội dung trắc trở, tình duyên dang dở, bà được khán giả và báo giới thời đó gọi bằng biệt danh "nữ hoàng sầu muộn".

Năm 1982, danh ca Giao Linh sang Canada định cư cùng gia đình. Năm 1987, bà chuyển đến California, Mỹ sống và thành lập trung tâm băng nhạc riêng.

Năm 1988, sau khi phát hiện ra giọng hát đặc biệt của ca sĩ Tuấn Vũ, bà đã tự bỏ vốn thu âm album song ca Đôi mắt người xưa. Cuốn băng lập tức tạo nên cơn sốt với hàng chục nghìn bản được tiêu thụ ngay trong lần phát hành đầu tiên, đưa Giao Linh và Tuấn Vũ trở thành cặp đôi song ca được nhiều khán giả yêu mến.

"Thật lòng đó là một trong những tiếng hát thiên tài mà nghe thôi đã thấy cảm tình rồi", Giao Linh từng nhận xét về tiếng hát của Tuấn Vũ trên tờ Lao Động.

Kết hôn muộn, thương 6 con riêng của chồng như con đẻ

Về đời tư, Giao Linh kết hôn muộn ở tuổi U40 với người đàn ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Hai người vốn là bạn thân từ khi bà mới 17 tuổi nhưng phải trải qua hai thập kỷ thăng trầm, cặp đôi mới chính thức ở bên nhau.

Tuy nhiên, bạn bè Giao Linh đều ngăn cản bà đến với người đàn ông đã trải qua quá nhiều đổ vỡ. Vì thế, ngày bà đi làm hôn thú chỉ có hai vợ chồng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên VTC News: "Ngày mà chúng tôi đi làm hôn thú, chỉ có 1 quan tòa và 2 cô thư kí làm chứng tại Las Vegas, năm 1988. Khi về Canada, tôi có thai nhưng do lớn tuổi nên không giữ được".

Giao Linh và chồng.

Dù người bạn đời từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân và có 6 người con riêng, trong khi bản thân không có con ruột, bà vẫn dành tình yêu thương và sự bao dung để chăm sóc các con của chồng. Sự thấu hiểu của bà giúp gia đình luôn hòa thuận. Các con riêng đều hết lòng kính trọng và hiếu thảo với bà như mẹ ruột.

Sau nhiều năm bươn chải ở xứ người, năm 2000, danh ca Giao Linh quyết định trở về Việt Nam định cư. Người ủng hộ bà trở về mạnh mẽ nhất chính là chồng và các con riêng của ông. Họ mong bà được sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc ở quê nhà.

Trở về quê hương, bà hoạt động nghệ thuật bền bỉ, liên tục biểu diễn tại các phòng trà, liveshow và xuất hiện trên truyền hình với vai trò giám khảo trong các cuộc thi âm nhạc như Solo cùng Bolero hay Hãy nghe tôi hát.

Thời gian đầu về nước, bà cũng từng mở một quán phở tại quận 10 nhưng sau đó phải ngừng hoạt động vì lịch trình ca hát quá bận rộn. Biến cố lớn nhất trong cuộc đời nữ danh ca đến vào năm 2021, khi người chồng gắn bó hơn ba thập kỷ đột ngột qua đời tại Mỹ, để lại trong bà khoảng trống và niềm tiếc thương vô hạn.

Ở tuổi U80, danh ca Giao Linh chọn cuộc sống tự chủ trong một căn hộ tại quận 7, TP.HCM. Thỉnh thoảng, bà vẫn tham gia các chương trình gameshow, hoạt động thiện nguyện... Bà cũng đã chủ động lo liệu trước hậu sự cho mình.

"Tôi đã mua một mảnh đất tại nghĩa trang ở quận 9 làm nơi an nghỉ sau này. Tôi muốn tự lo liệu những việc có thể làm trước để khi ra đi, người thân không phải bận lòng", bà chia sẻ trên Vietnamnet.