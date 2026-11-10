Devialet trình làng loa Phantom "mạnh như xe đua công thức 1"

Sau khi ra mắt năm 2025, dòng Phantom Ultimate tiếp tục được Devialet mở rộng với phiên bản Pulse Blue, lấy cảm hứng từ thế giới đua xe Công thức 1.

Isack Hadjar, tay đua thuộc hệ thống Oracle Red Bull Racing và cũng là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Devialet, được lựa chọn đồng hành cùng phiên bản này.

Theo Devialet, PhantomUltimate 98dB - Pulse Blue được phát triển xoay quanh những yếu tố thường thấy trong Formula 1 như độ chính xác, khả năng phản hồi nhanh và kiểm soát hiệu năng.

Mẫu loa Pulse Blue được phủ sắc xanh RAL 5011, hoàn thiện bằng các bề mặt nhám, bóng và đánh bóng như gương, nhấn mạnh đa sắc độ tương phản trên phần ốp bên của loa. Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, mẫu loa vẫn kế thừa bốn công nghệ cốt lõi của Devialet gồm khuếch đại, kiểm soát chuyển động driver, tái tạo âm trầm và xử lý tín hiệu thời gian thực.

Đột phá cảm âm ở ngưỡng 18 Hz

Đưa giới hạn hoạt động của một chiếc loa xuống tới dải tần 18 Hz chưa bao giờ là bài toán đơn giản, đặc biệt khi kích thước thùng loa bị giới hạn ở thể tích nhỏ như các mẫu Phantom.

Càng xuống dải tần thấp, màng loa càng phải dịch chuyển một lượng không khí lớn hơn để tạo ra cùng mức áp suất âm. Với các thiết kế nhỏ gọn, thách thức còn đến từ thể tích thùng loa hạn chế, trong khi màng loa phải dịch chuyển nhiều để tái tạo dải siêu trầm.

Phantom Ultimate 98dB giải quyết bài toán này bằng cách kết hợp phần cứng với xử lý tín hiệu theo thời gian thực. Công nghệ HBI - Heart Bass Implosion được Devialet phát triển để tái tạo âm trầm xuống tới 18 Hz, trong khi SAM -Speaker Active Matching liên tục điều chỉnh tín hiệu theo hoạt động của driver nhằm giữ biên độ hoạt động màng loa trong tầm kiểm soát.

Theo Devialet, dải trầm mở rộng xuống 18Hz giúp Phantom Ultimate 98dB tái hiện rõ hơncác âm thanh có năng lượng lớn và độ rung mạnh. Đây là vùng tần số rất thấp, nơi âm thanh không chỉ được nghe mà còn có thể được cảm nhận thông qua rung động vật lý.

Hiệu năng kiểu F1: Khi phần cứng bắt tay cùng thuật toán

Hiệu năng của một chiếc xe đua F1 không chỉ đến từ động cơ mà còn phụ thuộc vào cách các hệ thống cơ khí, điện tử và phần mềm phối hợp với nhau: năng lượng được truyền đi thế nào, bánh xe bám mặt đường ra sao, phần mềm can thiệp lúc nào và mọi phản ứng có đủ chính xác hay không. Phantom Ultimate 98dB cũng đượcDevialet xây dựng theo logic tương tự.

Ở trung tâm là ADH New-Gen, kiến trúc khuếch đại kết hợp Class A và Class D. Class A đảm nhiệm độ tuyến tính và sự tinh tế của tín hiệu, trong khi Class D cung cấp công suất lớn trong một cấu trúc nhỏ gọn. Nói cách khác, Phantom vừa cần "động cơ" đủ mạnh, vừa phải giữ tín hiệu chính xác khi công suất được đẩy lên cao.

Khi tín hiệu tới driver, SAM - Speaker Active Matching tiếp tục theo dõi và điều chỉnh hoạt động của màng loa theo thời gian thực. Vai trò này gần giống với một hệ thống kiểm soát điện tử trên xe đua: sức kéo bùng nổ không được thả trôi tự do đến mất kiểm soát, mà liên tục được hiệu chỉnh để chuyển động diễn ra đúng như mong muốn.

Sự phối hợp ấy đặc biệt quan trọng với HBI -Heart Bass Implosion, công nghệ giúp Phantom Ultimate 98dB đưa dải trầm xuống tới 18Hz. Ở dải tần số rất thấp này, trải nghiệm âm thanh không chỉ đến từ việc nghe mà còn từ cảm giác rung động vật lý do sóng âm tạo ra.

Cuối cùng, hệ thống AVL - Adaptive Volume Level liên tục hiệu chỉnh mức âm theo nội dung, giúp duy trì chi tiết chuẩn xác ngay cả khi nghe nhạc với âm lượng nhỏ. Thay vì tập trung vào một thông số đơn lẻ, Phantom Ultimate98dB được xây dựng trên sự kết hợp giữa kiến trúc khuếch đại, kiểm soát cơ học của driver và xử lý tín hiệu thời gian thực. Theo Devialet, đây là nền tảng tạo nên hiệu năng của dòng loa Phantom thế hệ mới.