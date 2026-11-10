Người đàn ông 30 tuổi nghỉ việc, mỗi ngày chỉ ở nhà và đi du lịch nhưng vẫn thu gần 800 triệu đồng/năm

Người đàn ông 30 tuổi tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý khi quyết định rời bỏ nhịp sống công sở dù mới bước sang tuổi mà nhiều người còn đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Thay vì phải đi làm từ sáng đến tối, anh có thể ngủ đến khi tự thức dậy, dành thời gian đi du lịch và làm những điều mình yêu thích.

Điều khiến nhiều người tò mò hơn là dù không còn duy trì công việc toàn thời gian, người đàn ông vẫn có nguồn thu lên tới hơn 200.000 nhân dân tệ mỗi năm, tương đương gần 800 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá tham khảo.

Theo South China Morning Post (SCMP), nhân vật là Phàn Tuấn Kiệt, 30 tuổi, quê ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trước đây, anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ y tế trực tuyến, từng có những ngày làm việc tới 18 giờ và phải đi công tác hơn 300 ngày mỗi năm.

Lịch trình dày đặc khiến thời gian dành cho bản thân trở nên vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại tỉnh Hồ Nam, anh bắt đầu chú ý tới một cơ hội mà nhiều người khác không mấy quan tâm.

Đó cũng là bước ngoặt giúp anh dần thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Người đàn ông 30 tuổi quyết định mua những căn nhà cũ ít người để mắt tới

Theo Life week, Phàn Tuấn Kiệt từng quen với giá bất động sản đắt đỏ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Vì vậy, khi chuyển tới Hồ Nam, anh bất ngờ nhận thấy nhiều căn hộ cũ nằm ở vị trí thuận lợi lại có giá khá thấp.

Năm 2023, anh mua căn hộ đầu tiên rộng 54m² tại khu vực trung tâm cũ của một thành phố tại Hồ Nam. Căn nhà đã xuống cấp, thậm chí từng bị bỏ trống trong thời gian dài, nhưng vị trí gần bệnh viện, trường học và các khu dân cư khiến anh nhìn thấy tiềm năng khai thác.

Sau khi mua và cải tạo, anh nhận ra những căn hộ nhỏ có giá vừa phải vẫn có nhu cầu thuê, nhất là với người muốn sống gần nơi làm việc hoặc các cơ sở y tế.

Từ căn nhà đầu tiên, Phàn Tuấn Kiệt tiếp tục tìm mua những bất động sản tương tự. Có thời điểm, anh mua tới hai căn trong một tháng.

Đến năm 2026, số bất động sản mà anh sở hữu đã tăng lên 14 căn, phần lớn nằm tại quận Khai Phúc của thành phố này, có diện tích từ khoảng 30m² đến hơn 50m².

Điều đáng chú ý là anh không chọn những căn hộ mới, sang trọng, mà tập trung vào nhà cũ có tổng giá trị thấp, vị trí thuận lợi và có thể cải tạo để cho thuê.

Mỗi năm thu gần 800 triệu đồng, nhưng phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Theo Sina, Phàn Tuấn Kiệt hiện sở hữu 14 căn hộ, trong đó 12 căn dùng để cho thuê và hai căn phục vụ nhu cầu ở của bản thân.

Tổng tiền thuê từ 12 căn đạt khoảng 17.800 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương hơn 65 triệu đồng Việt Nam. Nếu duy trì đủ 12 tháng ở mức này, doanh thu vào khoảng 213.600 nhân dân tệ mỗi năm, tương đương gần 800 triệu đồng.

Trong số các bất động sản từng được truyền thông đề cập, căn rẻ nhất có giá khoảng 150.000 nhân dân tệ, cho thuê 1.700 nhân dân tệ/tháng. Căn đắt hơn có giá mua khoảng 245.000 nhân dân tệ, mang về khoảng 2.200 nhân dân tệ/tháng.

Tuy nhiên, tiền cho thuê không đồng nghĩa với lợi nhuận thực nhận. Chủ nhà vẫn phải chi trả cho việc sửa chữa, thay thế thiết bị, tìm khách thuê và những khoảng thời gian căn hộ bị bỏ trống.

Phàn Tuấn Kiệt từng tính toán tỷ lệ tiền thuê trên vốn đầu tư có thể lên tới khoảng 11%/năm với một số bất động sản. Nhưng khi cộng thêm các chi phí phát sinh, mức sinh lời tổng hợp mà anh ước tính chỉ khoảng 6,6%.

Đặc biệt, không phải căn hộ nào cũng có người thuê ngay. Có bất động sản bị bỏ trống nhiều tuần, thậm chí phải điều chỉnh cách cải tạo để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Vì sao đã có nguồn thu lớn, người đàn ông lại quyết định dừng mua nhà?

Sau khi tạo được nguồn tiền đủ trang trải sinh hoạt, Phàn Tuấn Kiệt bắt đầu giảm cường độ làm việc. Anh có thời gian học thêm ngoại ngữ, đi du lịch và từng lưu trú tại Lào để tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn.

Tuy nhiên, khi câu chuyện của mình gây chú ý trên mạng xã hội, anh lại đưa ra lời khuyên trái ngược với điều nhiều người kỳ vọng: không nên vội vàng làm theo cách đầu tư của anh.

Theo Sina, ngày 6/11, Phàn Tuấn Kiệt cho biết đã quyết định không tiếp tục mua thêm nhà cũ. Thậm chí, anh đang cân nhắc bán bớt hai đến ba căn có hiệu quả cho thuê không như mong muốn.

Nguyên nhân là những bất động sản có giá tốt ngày càng khó tìm, trong khi việc quản lý nhiều căn hộ cùng lúc cũng tốn thời gian và công sức.

Ngoài tiền cho thuê nhà, anh còn phân bổ tài sản vào các kênh khác như quỹ cổ tức, cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng và bảo hiểm nhằm tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu.

Câu chuyện của người đàn ông 30 tuổi cho thấy một lựa chọn đầu tư từng giúp anh thay đổi cuộc sống, nhưng không có nghĩa bất kỳ ai mua nhà cũ cũng có thể nghỉ việc sớm. Đằng sau khoản tiền gần 800 triệu đồng mỗi năm là số vốn đầu tư lớn, thời gian tìm kiếm bất động sản, chi phí quản lý và rủi ro thị trường.

Theo Life week, Sina, South China Morning Post