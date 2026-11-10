Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?

| | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân này khiến netizen lo lắng, liên tục hỏi thăm.

Nguyễn Hương Liên (SN 2002) là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng, từng được ưu ái gọi bằng biệt danh “Kim Tae Hee Việt Nam” nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười duyên dáng. Cô từng tham gia The Face Vietnam 2023, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương và hoạt động với vai trò người mẫu, sáng tạo nội dung.

Tháng 11/2025, Hương Liên chính thức kết hôn với Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Từ đó, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 2002 trong vai trò vợ trẻ, nàng dâu cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên và chồng nhận nhiều sự quan tâm (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trên story Instagram cá nhân, Hương Liên bất ngờ đăng tải hình ảnh đang ở bệnh viện. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi thời gian gần đây người đẹp khá ít cập nhật hình ảnh và hoạt động trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong một số đoạn clip được đăng tải trước đó, Hương Liên cũng khiến dân tình đặt nghi vấn cô nàng đang mang thai. Một số người nhận xét thần thái và vóc dáng của Hương Liên có những thay đổi nhẹ so với trước đây. Chính vì vậy, hình ảnh xuất hiện tại bệnh viện lần này càng khiến nhiều người tò mò, liên tục để lại bình luận hỏi thăm và đặt nghi vấn liệu gia đình nhỏ của cô sắp đón thêm thành viên mới.

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 2.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 3.

Hình ảnh mới của Hương Liên khiến netizen liên tục hỏi thăm về tình hình sức khỏe (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, trong nhiều đoạn clip, với những bình luận liên quan đến chuyện có em bé, Hương Liên đều không có phản hồi. Chia sẻ về tình trạng của mình trên story, người đẹp viết: "Cú sốc của cô ấy định đi cà phê và cái kết nhập viện vì bị bệnh tim".

Thông tin này khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Hương Liên. Không ít người cũng để lại lời nhắn hỏi thăm, mong cô sớm hồi phục.

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 4.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 5.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 6.

Những hình ảnh gần đây, nhiều người nhận ra Hương Liên có sự thay đổi trong thần sắc, vòng 2 lùm lùm khác lạ (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 7.

Cũng bởi vậy mà nhiều netizen bình luận về việc Hương Liên có tin vui (Ảnh chụp màn hình)

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên có nhiều thay đổi. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước, cô vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung và chia sẻ một phần cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội.

Trước đó, người đẹp từng khiến dân tình chú ý với những hình ảnh đời thường trong căn biệt thự của hai vợ chồng. Cô thường xuyên đăng tải các video nấu ăn, cắm hoa, chuẩn bị mâm cỗ và chăm chút không gian sống. Căn bếp mang phong cách tân cổ điển với tông màu kem, vàng nhạt cũng là một trong những góc được Hương Liên chia sẻ nhiều nhất.

Theo chia sẻ trước đó, vợ chồng Hương Liên sống riêng trong một căn biệt thự gần nhà bố mẹ chồng, thỉnh thoảng sang thăm và sum họp cùng gia đình. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, cô vẫn tiếp tục việc học và theo đuổi dự án kinh doanh riêng. Người đẹp từng cho biết luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ chồng trong các quyết định cá nhân.

Trên mạng xã hội, Hương Liên cũng thường nhận được lời khen nhờ nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh và phong cách nữ tính. Sau khi lập gia đình, người đẹp vẫn giữ được diện mạo chỉn chu, ngày càng thăng hạng, ra dáng phu nhân mỗi lần xuất hiện. Dù có phần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống nhưng Hương Liên vẫn giữ sự kín tiếng cho gia đình.

Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 8.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 9.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 10.
Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?- Ảnh 11.

Hương Liên được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc, vibe chuẩn phu nhân (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân H. giàu nhất showbiz biến mất bí ẩn suốt 4 năm, bí mật cưới rồi sinh con cho thiếu gia tập đoàn bất động sản 200 ngàn tỷ

Theo Hải My

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 cựu sinh viên ĐHQGHN từng kinh doanh vàng bạc, nay là Chủ tịch tập đoàn BĐS nghìn tỷ: Có thời điểm lọt Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Phát hiện 1 cựu sinh viên ĐHQGHN từng kinh doanh vàng bạc, nay là Chủ tịch tập đoàn BĐS nghìn tỷ: Có thời điểm lọt Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Tiến sĩ quê Cần Thơ từng giữ chức Phó Thủ tướng Đức ở tuổi 38: Làm con nuôi từ khi vài tháng tuổi, nay trở về Việt Nam góp sức vào dự án đặc biệt

Tiến sĩ quê Cần Thơ từng giữ chức Phó Thủ tướng Đức ở tuổi 38: Làm con nuôi từ khi vài tháng tuổi, nay trở về Việt Nam góp sức vào dự án đặc biệt Nổi bật

"Con gái" Quỳnh Kool 9 tuổi đã được ông lớn Hàn Quốc để mắt: Chi 81 triệu mua điện thoại tặng mẹ, biết cát-xê mà sốc

"Con gái" Quỳnh Kool 9 tuổi đã được ông lớn Hàn Quốc để mắt: Chi 81 triệu mua điện thoại tặng mẹ, biết cát-xê mà sốc

09:46 , 10/11/2026
Nữ nghệ sĩ U60 qua 3 lần đò nói chuyện phân chia tiền bạc khi ly hôn

Nữ nghệ sĩ U60 qua 3 lần đò nói chuyện phân chia tiền bạc khi ly hôn

09:30 , 10/11/2026
Biệt thự 860m² 'nâng' khối nhà khỏi mặt đất, hướng ra hồ

Biệt thự 860m² 'nâng' khối nhà khỏi mặt đất, hướng ra hồ

09:11 , 10/11/2026
Nam nghệ sĩ đình đám: "10 năm làm nhân viên, ăn ngủ cùng chủ tịch ...vẫn không tăng lương"

Nam nghệ sĩ đình đám: "10 năm làm nhân viên, ăn ngủ cùng chủ tịch ...vẫn không tăng lương"

08:36 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên