Mỹ nhân SN 2002 làm dâu cựu Chủ tịch có tin vui?

Nguyễn Hương Liên (SN 2002) là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng, từng được ưu ái gọi bằng biệt danh “Kim Tae Hee Việt Nam” nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười duyên dáng. Cô từng tham gia The Face Vietnam 2023, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương và hoạt động với vai trò người mẫu, sáng tạo nội dung.

Tháng 11/2025, Hương Liên chính thức kết hôn với Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Từ đó, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 2002 trong vai trò vợ trẻ, nàng dâu cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên và chồng nhận nhiều sự quan tâm (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trên story Instagram cá nhân, Hương Liên bất ngờ đăng tải hình ảnh đang ở bệnh viện. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi thời gian gần đây người đẹp khá ít cập nhật hình ảnh và hoạt động trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong một số đoạn clip được đăng tải trước đó, Hương Liên cũng khiến dân tình đặt nghi vấn cô nàng đang mang thai. Một số người nhận xét thần thái và vóc dáng của Hương Liên có những thay đổi nhẹ so với trước đây. Chính vì vậy, hình ảnh xuất hiện tại bệnh viện lần này càng khiến nhiều người tò mò, liên tục để lại bình luận hỏi thăm và đặt nghi vấn liệu gia đình nhỏ của cô sắp đón thêm thành viên mới.

Hình ảnh mới của Hương Liên khiến netizen liên tục hỏi thăm về tình hình sức khỏe (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, trong nhiều đoạn clip, với những bình luận liên quan đến chuyện có em bé, Hương Liên đều không có phản hồi. Chia sẻ về tình trạng của mình trên story, người đẹp viết: "Cú sốc của cô ấy định đi cà phê và cái kết nhập viện vì bị bệnh tim".

Thông tin này khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Hương Liên. Không ít người cũng để lại lời nhắn hỏi thăm, mong cô sớm hồi phục.

Những hình ảnh gần đây, nhiều người nhận ra Hương Liên có sự thay đổi trong thần sắc, vòng 2 lùm lùm khác lạ (Ảnh: FBNV)

Cũng bởi vậy mà nhiều netizen bình luận về việc Hương Liên có tin vui (Ảnh chụp màn hình)

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên có nhiều thay đổi. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước, cô vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung và chia sẻ một phần cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội.

Trước đó, người đẹp từng khiến dân tình chú ý với những hình ảnh đời thường trong căn biệt thự của hai vợ chồng. Cô thường xuyên đăng tải các video nấu ăn, cắm hoa, chuẩn bị mâm cỗ và chăm chút không gian sống. Căn bếp mang phong cách tân cổ điển với tông màu kem, vàng nhạt cũng là một trong những góc được Hương Liên chia sẻ nhiều nhất.

Theo chia sẻ trước đó, vợ chồng Hương Liên sống riêng trong một căn biệt thự gần nhà bố mẹ chồng, thỉnh thoảng sang thăm và sum họp cùng gia đình. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, cô vẫn tiếp tục việc học và theo đuổi dự án kinh doanh riêng. Người đẹp từng cho biết luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ chồng trong các quyết định cá nhân.

Trên mạng xã hội, Hương Liên cũng thường nhận được lời khen nhờ nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh và phong cách nữ tính. Sau khi lập gia đình, người đẹp vẫn giữ được diện mạo chỉn chu, ngày càng thăng hạng, ra dáng phu nhân mỗi lần xuất hiện. Dù có phần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống nhưng Hương Liên vẫn giữ sự kín tiếng cho gia đình.