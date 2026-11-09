Mỹ nhân Việt đầu tiên đóng chính phim Trung Quốc: Giảm từ 70kg visual lẫn body đều nét căng, xuất hiện là gây tranh cãi

Lê Bống (Lê Xuân Anh) là một trong những cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Nổi lên như một hot TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi (hiện tại là 9,9 triệu), người đẹp sinh năm 1995 gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng cùng những video nhảy bắt trend hút triệu view.

Một trong những yếu tố giúp Lê Bống thu hút sự chú ý là ngoại hình nổi bật. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to cùng nụ cười tươi, cô thường được nhận xét có diện mạo ngọt ngào, đáng yêu. Đồng thời, người đẹp cũng sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong ấn tượng. Ít ai biết rằng, trước khi sở hữu vóc dáng như hiện tại, Lê Bống từng có thời điểm nặng hơn 70kg. Cô đã tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống cật lực, thời gian này cũng giúp người đẹp được biết đến với biệt danh hot girl phòng gym.

Lê Bống ngày xưa

Không chỉ làm công việc sáng tạo nội dung, Lê Bống còn từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2023, cô có vai diễn truyền hình đầu tiên trong bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm!, bên cạnh dàn diễn viên tên tuổi như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh và Tuấn Tú. Đến năm 2024, Lê Bống có bước tiến đáng chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim giờ vàng Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh. Vai diễn này cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất tại giải Cánh diều 2024. Sau đó, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong Không Thời Gian, Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên.

Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh

Không Thời Gian

Ở lĩnh vực điện ảnh, người đẹp họ Lê góp mặt trong Lật Mặt 7: Một Điều Ước với vai khách mời, đồng thời tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội. Gần đây, Lê Bống góp mặt trong các dự án truyền hình Bước Chân Vào Đời và Con Đến Đây, tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất.

Bước Chân Vào Đời

Đáng chú ý, hành trình theo đuổi nghệ thuật của Lê Bống còn mở rộng ra ngoài thị trường Việt Nam. Cuối năm 2025, cô gây bất ngờ khi chia sẻ vlog ghi lại một ngày làm việc tại phim trường ở Trung Quốc. Trong những hình ảnh được đăng tải, Lê Bống xuất hiện tại lễ khai máy, tham gia các cảnh quay và giao tiếp bằng tiếng Trung với ê-kíp bản địa. Phần lớn thành viên đoàn phim đều là người Trung Quốc, trong khi cô chỉ có một số nhân sự người Việt đi cùng hỗ trợ.

Theo truyền thông chia sẻ, Lê Bống đảm nhận vai nữ chính trong dự án này. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi không nhiều diễn viên Việt có cơ hội tham gia một dự án ở thị trường giải trí đông dân và có sức cạnh tranh lớn như Trung Quốc. Tuy nhiên, tên phim, nội dung và nhân vật mà Lê Bống đảm nhận cũng như lịch phát hành vẫn chưa được công bố.

Vlog 1 ngày đóng phim ở Trung Quốc của Lê Bống

Lễ khai máy có sự tham gia của Lê Bống

Bên cạnh vai trò diễn viên và nhà sáng tạo nội dung, Lê Bống còn thử sức và thành công ở nhiều lĩnh vực khác. Cô từng làm người mẫu trên các sàn diễn thời trang, tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đảm nhận vai trò MC đài truyền hình. Ngoài ra, Lê Bống cũng sở hữu thương hiệu kinh doanh riêng.

Lê Bống làm MC

Dù luôn nỗ lực làm mới mình, Lê Bống lại là một trong những mỹ nhân thường xuyên vướng thị phi của showbiz. Những hình ảnh hay phong cách ăn mặc quá gợi cảm thời mới nổi tiếng đôi khi bị cư dân mạng đào lại, khiến một bộ phận khán giả khắt khe giữ cái nhìn định kiến về cô. Trong đó, năm 2021, Lê Bống từng gặp ồn ào khi hình ảnh xuất hiện trong một chương trình truyền hình bị cắt trước giờ phát sóng giữa lúc cô đang nhận nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Sau đó, người đẹp dần thay đổi phong cách, hướng đến hình ảnh kín đáo, trưởng thành hơn và tập trung trau dồi kỹ năng dẫn chương trình, diễn xuất.

Khi nhận các vai diễn trên sóng truyền hình giờ vàng hoặc việc làm MC của đài truyền hình cũng khiến cô bị hoài nghi về năng lực. Nhiều người cho rằng cô được ưu ái nhờ danh tiếng có sẵn trên mạng xã hội hơn là thực lực xuất chúng. Việc quay content thiếu tự nhiên đăng lên MXH cũng khiến cô thường nhận về những luồng ý kiến trái ngược.