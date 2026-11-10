Doãn Hải My - vợ Văn Hậu làm nghề gì?

Sau khi chính thức về chung một nhà với tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu và chào đón quý tử đầu lòng, cuộc sống của Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, người đẹp sinh năm 2001 còn ghi điểm nhờ hình ảnh chỉn chu, tinh thần tự chủ trong công việc và bản lĩnh chăm sóc tổ ấm gia đình.

Khẳng định sự tự chủ

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh tại Hà Nội, Doãn Hải My sớm bộc lộ tính cách độc lập cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Cô từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khi lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp tài năng", đồng thời hoàn thành chương trình cử nhân tại Trường Đại học Luật Hà Nội với thành tích học tập ấn tượng.

Dù không đi theo con đường như ngành học nhưng cô nàng vẫn có một sự nghiệp chắc chắn. Cô lấn sân sang thị trường làm đẹp và thời trang từ năm 2021, cô có một cửa hàng thời trang, mỹ phẩm dành cho nam giới/

Bên cạnh vai trò quản lý kinh doanh, Doãn Hải My vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu săn đón. Nhờ phong cách cá nhân thanh lịch, sang trọng và hình ảnh tích cực, cô duy trì công việc người mẫu ảnh, gắn link giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng social. Sự năng động này giúp cô giữ vững nguồn thu nhập độc lập, tự chủ tài chính mà không hoàn toàn phụ thuộc vào danh xưng "vợ cầu thủ nổi tiếng".

Doãn Hải My luôn biết cách tận dụng ngoại hình để giới thiệu sản phẩm thời trang, mỹ phẩm

Tổ ấm viên mãn và vai trò hậu phương

Khép lại hành trình hơn 3 năm hẹn hò kín tiếng, đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023 đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời cả hai. Đến tháng 5/2024, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng – bé Lúa. Từ một tiểu thư Hà thành, Hải My nhanh chóng thích nghi với vai trò làm mẹ, dành phần lớn thời gian để chăm sóc và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Hôn nhân của cặp đôi người đẹp – cầu thủ không chỉ tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn ghi dấu ấn bởi sự sẻ chia, thấu hiểu. Trong khoảng thời gian Đoàn Văn Hậu đối mặt với chấn thương dài hạn và phải điều trị tại Singapore hay Hàn Quốc, Hải My luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng chồng qua từng giai đoạn vật lý trị liệu.

Sự kiên trì đó được đền đáp khi Văn Hậu trở lại sân cỏ ấn tượng, cùng CLB Công an Hà Nội liên tiếp gặt hái các danh hiệu lớn. Hình ảnh Hải My bế con trai xuống sân Hàng Đẫy hay Mỹ Đình chúc mừng ông xã sau mỗi chức vô địch đã trở thành khoảnh khắc đẹp, nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

Hải My trở thành hậu phương vững chắc của Văn Hậu

Đến cuối năm 2025, gia đình nhỏ chính thức chuyển về sinh sống tại căn biệt thự 4 tầng hiện đại, sang trọng ở Hà Nội, đánh dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng tổ ấm lâu dài. Không những vậy, người đẹp còn được khen ngợi bởi sự khéo léo trong vai trò làm dâu, luôn vun vén mối quan hệ ấm áp với gia đình hai bên trong các dịp lễ Tết hay các chuyến du lịch gia đình.

Ở tuổi 25, Doãn Hải My vừa khéo léo giữa vai trò làm mẹ, kinh doanh và một người vợ hậu phương chu đáo bên cạnh Văn Hậu.

Ảnh: FBNV