Trấn Thành - Hari Won cãi lộn căng thẳng với Trịnh Thăng Bình trên xe, chuyện gì đây?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán đoạn clip có sự xuất hiện của MC Trấn Thành - Hari Won và ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Màn tranh cãi gay gắt giữa 3 người diễn ra ngay trên xe ô tô. Không khí trên xe trở nên căng thẳng khi những câu trách móc liên tục được đưa ra từ phía vợ chồng Trấn Thành.

Trấn Thành và Hari Won đã rủ Trịnh Thăng Bình đi chơi nhân dịp sinh nhật. Tuy nhiên, vì nam ca sĩ đến muộn nên vợ chồng Trấn Thành đã liên tục trách móc anh ngay khi vừa lên xe. Trước màn "mắng té tát" của hai người bạn, nam ca sĩ không khỏi ấm ức, phân trần rằng hôm đó là sinh nhật mình nhưng vừa bước lên xe đã bị mắng, chưa kịp nhận một lời chúc.

Trấn Thành - Hari Won cãi lộn căng thẳng với Trịnh Thăng Bình.

Dù nghe qua có vẻ như một cuộc cãi vã thực sự, nhưng những phản ứng và cách đối đáp của cả ba lại cho thấy đây chỉ là màn trêu chọc giữa những người bạn thân thiết. Thực tế, đây không phải sự việc mới xảy ra mà là đoạn clip cũ từ năm 2018, được ghi lại trong dịp sinh nhật Trịnh Thăng Bình.

Trấn Thành và Hari Won đã rủ Trịnh Thăng Bình đi chơi nhân dịp sinh nhật tuy nhiên, vì nam ca sĩ đến muộn nên vợ chồng Trấn Thành đã liên tục trách móc anh ngay khi vừa lên xe.

Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình có tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, từ thời cả hai cùng học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên chia sẻ chuyện công việc lẫn cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Trịnh Thăng Bình từng khẳng định cả hai chưa bao giờ xảy ra xích mích bởi luôn biết nhường nhịn nhau. Nam ca sĩ cũng cho biết Trấn Thành là người anh sẵn sàng bảo vệ khi gặp chuyện không hay và ngược lại.

Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm.

Không chỉ thân thiết với Trịnh Thăng Bình, Trấn Thành còn có hội bạn gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Anh Đức, Lê Giang, Thu Minh... Dù mỗi người đều có lịch trình công việc bận rộn, các thành viên vẫn cố gắng dành thời gian gặp gỡ, ăn uống và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

Hội bạn Trấn Thành đều thống nhất về cách sống, hành xử giữa những thành viên với nhau. Cụ thể, Ali Hoàng Dương từng tiết lộ: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành 'câu chuyện làm quà' với người khác".