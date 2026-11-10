Mâm cơm của nữ ca sĩ từng từ chối hợp đồng gần 190 tỷ đồng

Không chỉ được biết đến với giọng hát đặc trưng và phong cách thời trang nổi bật, Rosé còn là một trong những thành viên BLACKPINK thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường với người hâm mộ. Trong đó, sở thích ăn uống của nữ ca sĩ luôn có nhiều chi tiết thú vị.

Bên cạnh đó, Rosé còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Đầu tháng 9/2026, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cô đã từ chối lời mời làm gương mặt quảng cáo từ Trung Quốc trị giá khoảng 10 tỷ won (khoảng 7,2 triệu USD, tương đương gần 190 tỷ đồng).

Sinh ra tại New Zealand, lớn lên ở Australia và hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc, Rosé có khẩu vị khá đa dạng. Cô yêu thích nhiều món ăn Hàn Quốc, mê ẩm thực Italy nhưng đặc biệt dành tình cảm cho một món ăn Việt Nam: phở. Tình yêu này không chỉ dừng lại ở những lời khen xã giao. Nữ ca sĩ nhiều lần chủ động tìm ăn phở trong các chuyến đi, thậm chí còn khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện cách thưởng thức món ăn rất quen thuộc với người Việt.

Mê phở Việt đến mức đi lưu diễn ở đâu cũng tìm ăn

Có lẽ không nhiều món ăn nước ngoài được Rosé nhắc đến thường xuyên như phở Việt Nam. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất xuất hiện trong chương trình thực tế BLACKPINK House. Trong ngày nghỉ của nhóm, khi đang đi cùng Lisa, Rosé bất ngờ nhìn thấy biển hiệu một nhà hàng Việt Nam bên đường. Ngay lập tức, cô liên tục nói mình đang đói và muốn ăn phở để thuyết phục người bạn đồng hành ghé quán.

Cuối cùng, cả hai đã cùng thưởng thức các món ăn Việt, trong đó có phở, gỏi cuốn và cơm chiên. Rosé tỏ ra vô cùng hào hứng khi được thưởng thức món ăn mình yêu thích, thậm chí còn đăng tải khoảnh khắc với chú thích "Late night Pho" (phở đêm khuya).

Tình yêu dành cho món ăn này tiếp tục được cô thể hiện trong những lần tương tác với người hâm mộ. Tháng 7/2023, khi một fan Việt gặp Rosé tại sân bay và hỏi nếu đến Việt Nam cô muốn ăn món gì nhất, nữ ca sĩ lập tức trả lời: "Phở". Sau khi được tặng những gói phở ăn liền, cô còn vui vẻ chụp ảnh và khoe món quà với Jennie.

Rosé hào hứng khi nhận được phở gói từ fan Việt. Ảnh: Fan Blackpink

Trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội cùng BLACKPINK vào cuối tháng 7/2023, Rosé tiếp tục có dịp thưởng thức món ăn yêu thích. Tại đêm diễn thứ hai, khi giao lưu với khán giả, cô hào hứng kể rằng mình đã ăn phở và thích đến mức bê cả bát lên húp nước dùng. Nữ ca sĩ còn dùng hành động để diễn tả việc thưởng thức đến giọt cuối cùng, khiến khán giả phía dưới reo hò thích thú.

Đáng chú ý, tình yêu với phở không chỉ xuất hiện khi Rosé đến Việt Nam. Trong chuyến công tác tại Paris vào tháng 9/2024, dù chỉ có khoảng 48 giờ ở thành phố, nữ ca sĩ vẫn tranh thủ gọi phở về phòng khách sạn sau khi kết thúc lịch trình.

Vlog 48h ở Paris của Rosé, hình ảnh phở xuất hiện ở giây thứ 15. Nguồn: Tiktok

Lần này, Rosé chọn một phần phở bò với thịt bò thái mỏng, bò viên, giá đỗ và nhiều loại rau sống. Cô còn tự tay vắt chanh, thêm ớt tươi vào bát trước khi thưởng thức. Hình ảnh nữ ca sĩ ngồi trong căn phòng khách sạn sang trọng nhưng trước mặt lại là một suất phở mang đi với đầy đủ rau, giá và gia vị quen thuộc khiến người hâm mộ Việt thích thú. Nhiều người còn nhận xét cách ăn phở của Rosé trông không khác gì một thực khách Việt chính hiệu.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng được bắt gặp thưởng thức phở tại Australia, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Có thể nói, dù đi đến đâu, Rosé vẫn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho món ăn này.

Thích cơm chiên kimchi, mê rau mùi đến mức muốn mở cả nông trại

Không chỉ thích thưởng thức đồ ăn, Rosé còn có những lần trực tiếp vào bếp và chia sẻ công thức yêu thích. Trong video thuộc series Now Serving của tạp chí Vogue đăng tải tháng 10/2024, nữ ca sĩ tự tay chuẩn bị món cơm chiên kimchi – một trong những món ăn cô yêu thích.

Công thức của Rosé khá đơn giản, gồm kimchi, Spam, tương ớt gochujang, dầu olive, trứng và cơm. Tuy nhiên, cô có một cách biến tấu riêng khi thêm đường vào món ăn, dù mẹ từng khuyên không nên sử dụng nguyên liệu này. Nữ ca sĩ cũng không quên phủ lên đĩa cơm một lượng lớn rau mùi.

Nữ ca sĩ rất thích ăn rau mùi

Điều thú vị là Rosé dành tình yêu đặc biệt cho loại rau thơm này. Trong video, cô tiết lộ ước mơ lớn nhất của mình là một ngày nào đó được nghỉ hưu, sở hữu một nông trại rau mùi và thậm chí nhờ đầu bếp đạt chuẩn Michelin xây dựng thực đơn riêng xoay quanh loại rau này.

Không dừng lại ở cơm chiên kimchi, Rosé còn giới thiệu món ăn vặt thường dùng khi uống somaek – sự kết hợp giữa soju và bia theo cách gọi của người Hàn Quốc. Đó là mực khô ăn cùng sốt mayonnaise pha ớt Cheongyang. Nữ ca sĩ cho biết đây là món ăn rất hợp để nhâm nhi cùng bạn bè.

Những chia sẻ này cho thấy Rosé không chỉ thích ăn mà còn khá hào hứng với việc tự chuẩn bị những món ăn quen thuộc. Thay vì lựa chọn công thức cầu kỳ, cô thường ưu tiên những món đơn giản, có thể biến tấu theo khẩu vị cá nhân.

Mê corn dog rắc đường, thích chân mực nướng nhưng không ăn được bơ và cà tím

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue Korea năm 2020, Rosé từng tiết lộ một số món ăn mình đặc biệt yêu thích và cả những nguyên liệu không hợp khẩu vị.

Ở nhóm đồ ăn vặt, nữ ca sĩ nhắc đến corn dog – món xúc xích hoặc phô mai bọc bột rồi chiên giòn. Tuy nhiên, cô có một cách thưởng thức riêng: rắc thêm đường lên bên ngoài để món ăn ngon hơn. Một món khác cũng được Rosé yêu thích là chân mực nướng. Đây là kiểu đồ ăn vặt có độ dai, thơm và thường được dùng để nhâm nhi.

Ngược lại, bơ và cà tím lại nằm trong danh sách những thực phẩm cô không thích. Với cà tím, Rosé giải thích rằng mình không hợp với kết cấu mềm nhũn của loại rau củ này. Những chia sẻ khá thẳng thắn ấy khiến người hâm mộ thích thú bởi chúng cho thấy khẩu vị của nữ ca sĩ cũng có những sở thích và giới hạn rất bình thường.

Ngoài các món ăn vặt, Rosé còn được cho là yêu thích mì pasta và nhiều món ăn Hàn Quốc như japchae, bibimbap hay kimchi jjigae. Trong một số lần chia sẻ về ẩm thực, cô cũng nhắc đến món cua sốt ớt của Singapore – món ăn mà nữ ca sĩ từng thích thưởng thức khi đến đảo quốc này.

Từ phở Việt đến những món ăn đường phố trong chuyến lưu diễn

Sở thích khám phá ẩm thực của Rosé không chỉ gói gọn trong những món ăn Hàn Quốc hay Việt Nam. Trong chuyến lưu diễn của BLACKPINK tại Hong Kong vào tháng 1/2026, những món ăn vặt địa phương mà nữ ca sĩ thưởng thức cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Theo South China Morning Post, trong ba đêm diễn tại sân vận động Kai Tak, Rosé đã thưởng thức một số món ăn đường phố đặc trưng của Hong Kong như bánh trứng, trà sữa kiểu Hong Kong và cá viên cà ri. Trước mỗi đêm diễn, người hâm mộ còn hào hứng đoán xem nữ ca sĩ sẽ lựa chọn món ăn địa phương nào tiếp theo.

Rosé mê mẩn món phở Việt Nam

Những món ăn xuất hiện cùng Rosé trong chuyến lưu diễn nhanh chóng trở thành một điểm nhấn bên lề concert. Thay vì chỉ tập trung vào sân khấu hay trang phục biểu diễn, người hâm mộ còn thích thú theo dõi xem cô sẽ khám phá món ngon nào tại thành phố tiếp theo.

Từ tô phở bò giữa Paris, bát phở được húp đến giọt nước cuối cùng tại Hà Nội đến món cơm chiên kimchi tự tay chế biến, những câu chuyện ăn uống của Rosé mang đến một hình ảnh gần gũi hơn về nữ ca sĩ. Dù xuất hiện tại những sự kiện thời trang xa hoa hay lưu diễn ở các thành phố lớn trên thế giới, cô vẫn có thể hào hứng trước những món ăn bình dị, đặc biệt là hương vị phở Việt Nam.