Mỹ nhân Việt được David Beckham đăng ảnh lên trang cá nhân, gặp gỡ liên tục từ trong nước đến trời Tây

Nhắc đến những danh thủ nổi tiếng thế giới và được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến, David Beckham chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên được nhớ tới. Cựu tuyển thủ Anh không chỉ là siêu sao bóng đá một thời mà còn thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ ngoài lịch lãm, phong độ và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ. Ngay cả khi đã giải nghệ, Beckham vẫn là gương mặt được săn đón tại các sự kiện giải trí, thời trang và quảng bá thương hiệu quốc tế.

Tại Việt Nam, Beckham cũng là cái tên từng tạo nên cơn sốt mỗi lần xuất hiện. Anh đã nhiều lần ghé thăm dải đất hình chữ S, trong đó có những chuyến đi vào năm 2003, 2005, 2014 và 2019. Mỗi lần cựu danh thủ đặt chân đến Việt Nam, hình ảnh của anh đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, chuyến công tác tại Hà Nội và TP.HCM của David Beckham vào tháng 11/2014 đã để lại một dấu ấn thú vị, gắn với nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Năm 2014, David Beckham có chuyến công tác tại Việt Nam và Tóc Tiên là nghệ sĩ đồng hành xuyên suốt cùng nam danh thủ

Theo đó, Tóc Tiên là gương mặt đại diện tại Việt Nam cho thương hiệu mà Beckham giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Nữ ca sĩ có cơ hội đồng hành cùng cựu đội trưởng tuyển Anh trong các hoạt động tại Hà Nội, từ buổi chụp hình, giao lưu với người hâm mộ đến những sự kiện riêng. Với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, Tóc Tiên phối hợp khá ăn ý cùng ngôi sao quốc tế trong các hoạt động.

Cuộc gặp này để lại dấu ấn đặc biệt khi chỉ ít ngày sau, cựu danh thủ người Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ lên trang Facebook cá nhân, đồng thời tag tài khoản của cô. Beckham còn bày tỏ niềm vui khi được gặp Tóc Tiên tại Hà Nội và hy vọng sớm có dịp trở lại Việt Nam. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Bức ảnh chụp cùng Tóc Tiên vào 12 năm trước đến nay vẫn còn trên Fanpage của David Beckham

Đây cũng không phải lần duy nhất Tóc Tiên có dịp hội ngộ Beckham. Tháng 3/2015, Tóc Tiên sang London, Anh tham dự một sự kiện có Beckham. Tại đây, nữ ca sĩ xuất hiện bên cựu đội trưởng tuyển Anh. Đến tháng 9/2015, Tóc Tiên tiếp tục có dịp gặp lại Beckham tại một buổi tiệc ở Miami, Mỹ. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi là nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo nổi bật, tiếp tục ghi dấu trong những khung hình bên cựu danh thủ.

Tháng 1/2016, cả hai lại tái ngộ tại một sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong lần xuất hiện này, cô lựa chọn chiếc váy vàng chanh nổi bật, mang đến hình ảnh hiện đại, quyến rũ. Chia sẻ về Beckham, nữ ca sĩ từng bày tỏ ấn tượng với sự hòa nhã, lịch thiệp và gần gũi của anh khi giao lưu với các khách mời.

David Beckham và Tóc Tiên nhiều lần có duyên gặp mặt

Bên cạnh David Beckham, Tóc Tiên cũng từng có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như Taylor Swift, Lisa (BLACKPINK), Mingyu (SEVENTEEN), Chris, Evans, Baifern Pimchanok, Mai Davika,...

Điểm chung dễ nhận thấy là trong mọi khung hình, Tóc Tiên không hề bị "nuốt spotlight". Ngược lại, chính khí chất mạnh mẽ cùng gu thời trang táo bạo giúp cô luôn giữ được sức hút riêng, đủ để toả sáng trong những màn đọ sắc với các mỹ nhân đình đám. Bên cạnh đó, trong những lần xuất hiện này là sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và thần thái chuyên nghiệp, giúp cô dễ dàng hòa nhập trong môi trường quốc tế.

Có thể thấy, không hiếm những khoảnh khắc sao chung khung hình với các nghệ sĩ quốc tế. Tuy nhiên, để thực sự tạo được dấu ấn, thậm chí khiến netizen phải bàn tán vì không hề lép vế, lại là câu chuyện khác và Tóc Tiên là một trong những cái tên hiếm hoi làm được điều đó.

Tóc Tiên khoe visual "bén ngót" mỗi khi chung khung hình với các sao đình đám quốc tế

Ảnh: Tổng hợp