Căn villa ở Hoà Bình của vợ chồng Mạnh Trường

Sinh năm 1985, Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh thường được các đạo diễn lựa chọn cho những vai nam chính có hình tượng thành đạt, cuốn hút.

Một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Mạnh Trường là vai Sơn trong bộ phim Zippo, Mù Tạt Và Em lên sóng năm 2016. Nhân vật là chàng trai điển trai, có điều kiện, chân thành và dành tình cảm sâu đậm cho Lam (Lã Thanh Huyền). Bộ phim tạo được sức hút lớn, góp phần đưa tên tuổi Mạnh Trường đến gần hơn với đông đảo khán giả và củng cố hình tượng "soái ca màn ảnh" của anh.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình được chú ý như Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Tình Yêu Và Tham Vọng, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân,...

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Bên cạnh sự nghiệp màn ảnh thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của Mạnh Trường khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam diễn viên và bà xã Phương Phạm. Cả hai vốn là bạn học, quen biết từ khi còn trẻ và sau đó nên duyên vợ chồng. Khác với hình tượng đào hoa thường thấy trên màn ảnh, nam diễn viên ngoài đời được biết đến là người đàn ông dành nhiều sự quan tâm cho gia đình.

Vợ chồng Mạnh Trường hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Chíp, con trai Bon và em bé thứ ba. Phương Phạm không hoạt động trong showbiz nhưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Cô cũng là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong cuộc sống và công việc.

Mạnh Trường và Phương Phạm từ bạn học sau đó thầm mến nhau và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hôn nhân

Tổ ấm viên mãn của nam diễn viên

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, vợ chồng Mạnh Trường tích luỹ cho mình khối tài sản gây trầm trồ. Ngoài căn hộ tại Hà Nội, vợ chồng Mạnh Trường còn sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực Lương Sơn, Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Nam diễn viên quyết định mua cơ ngơi này vào đầu năm 2022, khi bà xã đang mang thai người con thứ ba. Anh muốn có một không gian rộng rãi, gần gũi thiên nhiên để các con thỏa sức vui chơi, đồng thời giúp cả gia đình có nơi nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn ở thành phố.

Theo chia sẻ của Mạnh Trường, căn villa có khuôn viên rộng khoảng 600 m2. Vợ chồng anh dành hơn một năm để lên ý tưởng thiết kế, thi công và hoàn thiện vào giữa năm 2023. Nam diễn viên từng gọi đây là "second home" - ngôi nhà thứ hai của gia đình, nơi mọi người có thể về nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc đón tiếp bạn bè.

View của căn biệt thự lúc hoàng hoàng

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng với tông màu trắng kem chủ đạo, thiết kế hai tầng mang phong cách châu Âu. Tổng thể công trình có vẻ ngoài bề thế nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan núi đồi xung quanh. Hệ cửa kính lớn giúp ngôi nhà đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra khu vườn và không gian xanh bên ngoài.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của căn villa là hồ bơi ngoài trời thiết kế tràn bờ, hướng tầm nhìn về phía núi. Không gian bên trong cũng được vợ chồng nam diễn viên chăm chút kỹ lưỡng. Nội thất được bài trí theo phong cách tân cổ điển, kết hợp giữa nét sang trọng và tiện nghi hiện đại. Các gam màu sáng, đặc biệt là trắng và kem, được sử dụng xuyên suốt, tạo cảm giác rộng rãi và thanh lịch.

Hồ bơi tràn bờ có tầm nhìn hướng núi đồi xanh mướt

Nội thất bên trong lấy màu trắng làm chủ đạo, bày trí hiện đại

Nếu phần kiến trúc tạo nên vẻ sang trọng thì khu vườn lại mang đến nét mềm mại, gần gũi cho căn biệt thự. Phương Phạm dành nhiều thời gian trồng hoa, chăm cây và sắp xếp từng góc tiểu cảnh.

Không chỉ có hoa cảnh, khuôn viên còn được trồng nhiều loại cây ăn trái và cây gia vị. Những khoảng xanh được chăm sóc tự nhiên, tạo nên không gian thư thái, tách biệt với sự ồn ào của phố thị.

Vợ chồng nam diễn viên thường đăng tải hình ảnh check-in tại villa trong những dịp nghỉ ngơi cùng các con. Khi thì cả gia đình tận hưởng buổi sáng bên hồ bơi, lúc lại quây quần giữa khu vườn xanh mát.

Khu vườn rộng nên thơ bên trong biệt thự

Ảnh: Tổng hợp