Mối quan hệ giữa Bích Phương và “bác trưởng” nhà Tăng Duy Tân

Mới đây, động thái trên trang cá nhân của Bích Phương nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ có chia sẻ đáng chú ý liên quan đến đàn anh Tùng Dương, nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận của đông đảo khán giả.

Cụ thể, Bích Phương chia sẻ đường dẫn MV Hàng Vạn Năm Ánh Sáng kèm dòng trạng thái: "Ủng hộ bác trưởng comeback 1 MV ballad lãng mạn đẹp đẽ lấp lánh vượt hàng vạn năm ánh sáng ". Cách gọi thân mật "bác trưởng" cùng lời cổ vũ có phần hài hước khiến nhiều khán giả thích thú.

Bích Phương đăng tải status ủng hộ MV mới của Tùng Dương

Tối 9/11, Tùng Dương chính thức trình làng MV Hàng Vạn Năm Ánh Sáng, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, do Ivan Trịnh đạo diễn. Rời xa hình ảnh gai góc, quyết liệt quen thuộc, nam ca sĩ lần đầu trực tiếp hóa thân thành chàng trai gác hải đăng si tình, có những phân cảnh lãng mạn bên nữ diễn viên Chi Phạm, sinh năm 2001.

Trong MV, Tùng Dương vào vai người đàn ông làm nghề gác hải đăng, còn Chi Phạm đảm nhận hình tượng cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Chuyện tình của cả hai bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ, rồi dần phát triển qua những lời nhắn gửi bằng máy bay giấy, cánh diều và các khoảnh khắc bình dị bên bờ biển. Bối cảnh biển trời Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk) góp phần tạo nên màu sắc thơ mộng cho câu chuyện tình yêu.

MV Hàng Vạn Năm Ánh Sáng - Tùng Dương

Không chỉ thay đổi hình ảnh trong MV, Tùng Dương còn mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt. Thay vì những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ lựa chọn lối hát mềm mại, thủ thỉ trên nền Ballad sâu lắng. Đây là một trải nghiệm mới của giọng ca được khán giả quen gọi là "Divo" nhạc Việt, cho thấy thêm khía cạnh lãng mạn ít khi được anh thể hiện.

Bích Phương và Tăng Duy Tân - em họ của Tùng Dương - từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm

Sở dĩ dòng trạng thái của Bích Phương nhận được nhiều sự quan tâm là bởi nữ ca sĩ và Tăng Duy Tân từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm trong khi Tùng Dương lại là anh họ của Tăng Duy Tân. Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu được khán giả chú ý từ đầu năm 2024, khi liên tục có những tương tác thân thiết và hợp tác trong các dự án âm nhạc.

Tăng Duy Tân là người đứng sau sáng tác, sản xuất ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu do Bích Phương thể hiện, đánh dấu màn kết hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ. Đến tháng 9/2024, Bích Phương tiếp tục góp giọng trong ca khúc Ikigai thuộc album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân.

Tăng Duy Tân và Bích Phương đồng hành cùng nhau trong âm nhạc và nhiều chương trình truyền hình

Không chỉ đồng hành trong âm nhạc, cả hai còn nhiều lần bị khán giả phát hiện những chi tiết trùng hợp trong hình ảnh, hoạt động cá nhân và cách tương tác trên mạng xã hội. Đặc biệt, màn xuất hiện chung tại một số chương trình giải trí cùng những khoảnh khắc thân thiết càng khiến nghi vấn hẹn hò được bàn luận. Dù chưa từng công khai xác nhận chuyện tình cảm, Bích Phương và Tăng Duy Tân vẫn là cặp đôi được khán giả dành nhiều sự chú ý.

Tăng Duy Tân là em họ của Tùng Dương và thường gọi Tùng Dương là "Bác Trưởng'

Điều khiến câu chuyện càng trở nên thú vị nằm ở mối quan hệ đặc biệt giữa Tùng Dương và Tăng Duy Tân. Cả hai là anh em họ trong dòng họ Nguyễn Tăng, trong đó Tùng Dương thuộc vai bác và được Tăng Duy Tân gọi thân mật là "Bác Trưởng". Không chỉ có quan hệ gia đình, Tăng Duy Tân từng làm trợ lý đi diễn cho đàn anh trong thời gian còn là sinh viên, đồng thời được Tùng Dương định hướng, hỗ trợ về chuyên môn thanh nhạc khi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật.