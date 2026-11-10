Chưa đầy nửa tháng nữa, một ngày đặc biệt của Việt Nam khiến vé máy bay và phòng khách sạn khắp nơi đồng loạt giảm giá

Đó là ngày 24/11, Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là lần đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra đúng ngày 24/11/1946.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, và cả 34 tỉnh thành đều đã ban hành kế hoạch riêng. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ảnh minh hoạ

Nhiều thứ trong dịp này không tốn đồng nào. Từ 22 đến 24/11, nhiều địa phương chiếu phim miễn phí, có cả các đội chiếu lưu động lên vùng sâu, vùng biên giới. Khánh Hòa mở cửa miễn phí các di tích lịch sử, văn hóa do tỉnh quản lý trong ngày 24/11. Hà Nội dành bốn ngày từ 21 đến 24/11 cho chuỗi hoạt động quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, còn Đà Nẵng trình diễn 3D Mapping trên sông Hàn.

Người muốn biết quê mình có gì có thể tra trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tại cmap.vn, nơi các sự kiện được xếp theo từng địa phương.

Những gì đang giảm giá

Không chỉ có hoạt động miễn phí. Nhân dịp này, nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trip.com lần đầu mở một nhóm ưu đãi riêng gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, chủ yếu rơi vào những thứ mang màu sắc văn hóa. Với các show diễn, mức giảm lên tới 50% hoặc mua 1 tặng 1. Danh sách gồm Ký ức Hội An, Chào Show, Thực Cảnh Anh Hùng Cờ Lau, Đất Nước Thiên Hùng Ca và Loaloa Việt Nam Bừng Sáng. Múa rối nước cũng có mặt, ở Nhà hát Rồng Vàng tại TP.HCM, Nhà hát Múa rối Thăng Long tại Hà Nội và Nhà hát Đó tại Nha Trang.

Mảng công viên giải trí áp dụng mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tặng 1, tại VinWonders Nha Trang, Phú Quốc và Vũ Yên, Vinpearl Safari Phú Quốc, Sun World Bà Nà Hills, Sun World Núi Bà Đen và Lotte Aquarium Hà Nội. Đây là nhóm đáng để ý nhất với các gia đình, vì vé công viên thường là khoản tốn kém nhất trong một chuyến đi có trẻ nhỏ.

Du thuyền ăn tối ngắm cảnh giảm tới 50%, gồm Bến Thành Princess trên sông Sài Gòn và Paradise Delight trên vịnh Hạ Long. Mức giảm nhẹ nhất, tới 30%, dành cho nhóm trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đó là Bảo tàng Phở tại TP.HCM, thuyền thúng rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An và không gian tranh mộc bản tại Bitexco Skydeck.

Nhóm ưu đãi trên gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nhưng lại được mở bán trong đợt sale 11.11. Theo thông tin công bố, đợt sale chính kéo dài từ 11 đến 14/11. Nghĩa là nếu đợi tới sát ngày 24/11 mới tìm, nhiều khả năng giá tốt đã qua từ lâu.

Các ưu đãi cũng được mở theo từng khung giờ flash sale với số lượng có hạn. Riêng ngày 11/11 có tám khung giờ như vậy. Người muốn săn nên xem trước lịch mở, và đọc kỹ điều kiện áp dụng, nhất là ngày được phép sử dụng vé, trước khi bấm thanh toán.Cùng đợt sale này, vé máy bay có mã giảm lên tới 2 triệu đồng. Một số đường bay quốc tế từ Việt Nam tới Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Úc có mức đồng giá từ 999.000 đồng, còn vé Vietnam Airlines có mã giảm tới 1.111.000 đồng.

Phòng khách sạn giảm tới 70%, kèm mã giảm thêm 50% khi đặt từ hai đêm trở lên. Ai đặt vé máy bay và phòng cùng lúc có thể dùng combo giảm tới 50%, tối đa 999.000 đồng.Với một kỳ nghỉ cuối năm, đây là thời điểm hợp lý để chốt trước phần di chuyển và chỗ ở. Còn ngày 24/11, có lẽ phần đáng nhớ nhất vẫn nằm ở những thứ miễn phí: một buổi chiếu phim ngoài trời, một di tích mở cửa không thu vé, hay đơn giản là ngồi trước tivi xem đêm “Muôn sắc Việt Nam” cùng cả nhà.