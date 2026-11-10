Phương Ly dạo này làm sao thế này?

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau những hình ảnh và khoảnh khắc biểu diễn mới nhất của Phương Ly tại các sự kiện âm nhạc lớn. Từ sự xuất hiện trong concert của Phương Mỹ Chi cho đến đoạn clip ghi lại buổi tổng duyệt trên sân khấu tại một sự kiện âm nhạc gần đây, diện mạo của giọng ca Anh Là Ngoại Lệ Của Em nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Trái ngược với hình ảnh chỉn chu và vô cùng nịnh mắt quen thuộc, phong cách thời trang lẫn lối trang điểm hiện tại của nữ ca sĩ lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Diện mạo của Phương Ly gần đây nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội

Ở buổi tổng duyệt rehearsal cho sự kiện âm nhạc vừa qua, Phương Ly xuất hiện trong trang phục phối đồ khá ngẫu hứng

Ở buổi tổng duyệt rehearsal cho sự kiện âm nhạc vừa qua, Phương Ly xuất hiện trong trang phục phối đồ khá ngẫu hứng với áo khoác vest đen kết hợp cùng áo hai dây và quần ôm dáng lửng, đi kèm dép xỏ ngón và kính mát. Sự kết hợp mang tính phá cách này khi lên hình lại vô tình tạo cảm giác chia cắt tỉ lệ cơ thể và chưa thực sự làm bật lên lợi thế hình thể của nữ ca sĩ. Trước đó, tại concert Phương Mỹ Chi, trang phục trình diễn cùng kiểu tóc và lớp trang điểm tông trầm cá tính của cô cũng chưa thực sự tôn lên tối đa những ưu điểm visual vốn có.

Sự kết hợp mang tính phá cách này khi lên hình lại vô tình tạo cảm giác chia cắt tỉ lệ cơ thể và chưa thực sự làm bật lên lợi thế hình thể của nữ ca sĩ

Trước đó, tại concert Phương Mỹ Chi, trang phục trình diễn cùng kiểu tóc và lớp trang điểm tông trầm cá tính của cô cũng chưa thực sự tôn lên tối đa những ưu điểm visual vốn có

Ngay dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh mới của nữ ca sĩ, đông đảo cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối. Nhiều khán giả dí dỏm nhận xét về bộ outfit tập luyện như sự pha trộn giữa quần yoga, áo tập và vest đi họp, hay hài hước chia sẻ rằng phải dụi mắt đến ba lần mới nhận ra Phương Ly.

Đa số cư dân mạng đều bày tỏ cảm xúc rằng dạo gần đây nữ ca sĩ đang chọn phong cách thời trang không hợp với hình thể, đồng thời để lại lời nhắn mong muốn hình ảnh Phương Ly dịu dàng, ngọt ngào như trước. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn dành sự ghi nhận công tâm cho sắc vóc của nữ ca sĩ, khẳng định hình thể của cô vẫn rất chuẩn chỉnh và cân đối. Nguyên nhân khiến hình ảnh nữ ca sĩ có phần khác lạ chủ yếu nằm ở việc chọn những trang phục có phần dìm dáng và tạo hình chưa thực sự phù hợp,

Đa số cư dân mạng đều bày tỏ cảm xúc rằng dạo gần đây nữ ca sĩ đang chọn phong cách thời trang không hợp với hình thể, đồng thời để lại lời nhắn mong muốn hình ảnh Phương Ly dịu dàng, ngọt ngào như trước

Phương Ly sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng từ những năm 2010 nhờ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Cô được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân" gắn liền với hình tượng nàng thơ ngọt ngào trong chuỗi bản hit đình đám như Mặt Trời Của Em, Thằng Điên, Anh Là Ai hay Missing You. Nhan sắc rạng ngời cùng gu ăn mặc tinh tế, nữ tính thời điểm đó đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của số đông người hâm mộ.

Phương Ly sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng từ những năm 2010 nhờ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ

Cô được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân" gắn liền với hình tượng nàng thơ ngọt ngào

Nhan sắc rạng ngời cùng gu ăn mặc tinh tế, nữ tính đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của số đông người hâm mộ

Đến năm 2025, Phương Ly quyết định bước ra khỏi vùng an toàn khi tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Cuộc thi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nữ ca sĩ khi cô chủ động làm mới bản thân, rũ bỏ hình ảnh kẹo ngọt để hướng tới sự phá cách, quyến rũ và trưởng thành hơn trong cả âm nhạc lẫn tư duy hình ảnh. Sang đầu năm 2026, cô phát hành MV Vỗ Tay, sản phẩm cá nhân phát triển từ bản demo solo gây ấn tượng tại chương trình. Trong giai đoạn này, Phương Ly khiến công chúng xôn xao khi thử nghiệm làn da nâu cá tính. Tuy nhiên, sự lột xác mang tính đột phá này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều, bởi một bộ phận lớn khán giả vốn đã quá quen thuộc với hình tượng da trắng kẹo ngọt trước đây của cô.

Cuộc thi Em Xinh Say Hi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nữ ca sĩ khi cô chủ động làm mới bản thân, rũ bỏ hình ảnh kẹo ngọt để hướng tới sự phá cách, quyến rũ

Phương Ly từng khiến công chúng xôn xao khi thử nghiệm làn da nâu cá tính

Bước sang giữa năm 2026, người hâm mộ bắt đầu nhận ra những động thái cho thấy nữ ca sĩ dường như đang muốn quay trở lại với tông da sáng quen thuộc. Người hâm mộ tinh ý nhận ra làn da trắng mướt bất ngờ là kết quả của kem nâng tông và nghệ thuật trang điểm. Bằng chứng là trong những khoảnh khắc diện áo crop top, phần eo lộ ra của Phương Ly vẫn giữ sắc độ ngăm so vùng mặt và cổ.

Phương Ly gần đây trở lại với làn da trắng quen thuộc

Cộng đồng mạng cho rằng nữ ca sĩ cùng ê-kíp sẽ sớm tìm lại sự cân bằng, kết hợp hài hòa giữa nét cá tính hiện đại và gu thẩm mỹ thanh lịch tôn dáng vốn là thế mạnh lớn nhất của cô

Thực tế, việc một nghệ sĩ chủ động thử nghiệm và thay đổi phong cách sau nhiều năm hoạt động là bước đi cần thiết để tránh lối mòn trong mắt công chúng. Dù những lựa chọn trang phục hay lối makeup gần đây chưa thực sự đạt hiệu ứng thị giác tốt nhất, khán giả vẫn dành trọn sự ghi nhận cho vóc dáng chuẩn cùng năng lượng trình diễn của Phương Ly. Với nền tảng nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cuốn hút sẵn có, cộng đồng mạng cho rằng nữ ca sĩ cùng ê-kíp sẽ sớm tìm lại sự cân bằng, kết hợp hài hòa giữa nét cá tính hiện đại và gu thẩm mỹ thanh lịch tôn dáng vốn là thế mạnh lớn nhất của cô.

Ảnh: FBNV