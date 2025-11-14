Phương Ly làm sao thế này?

Thời gian gần đây, Phương Ly khiến dân mạng bất ngờ vì độ chăm chỉ cập nhật TikTok. Cô gần như không bỏ sót bất kỳ trend hot nào của giới trẻ, từ nhảy nhót, tấu hài đến các content đang viral của Gen Z. Mới nhất, nữ ca sĩ lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi quay đoạn clip hát opera câu thoại đình đám: “Định luật nào cấm nam yêu nữ; Định luật nào cấm nữ yêu nam; Chị sẽ mở phiên tòa xét xử; Xét xử em vì cướp trái tim chị”. Đây vốn là trend đang phủ sóng TikTok, được biến thể từ đọc thơ sang remix rồi đến phiên bản opera. Nhưng phải đến khi Phương Ly nhập cuộc, độ lan truyền mới thực sự đạt đỉnh.

Video hát opera đang gây sốt của Phương Ly

Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn video đã thu về gần 7 triệu lượt xem và hơn nửa triệu lượt yêu thích trên TikTok. Nhiều khán giả bình luận rằng trend trở nên “khét lẹt” từ lúc Phương Ly gia nhập, vừa xinh, vừa duyên mà lại rất biết cách tạo tiếng cười. Không ít người còn gọi cô là “vợ quốc dân tẻn tẻn”, hàm ý sự dễ thương và gần gũi ngày càng rõ của nữ ca sĩ. Từ sau chương trình Em Xinh Say Hi, Phương Ly cũng được nhận xét là cởi mở hơn, thân thiện và… mặn mà hơn bao giờ hết trên mạng xã hội.

Phương Ly hát rất nhập tâm

Nghiêm túc với cả những thứ không nghiêm túc chính là đây!

Vốn được biết đến với hình tượng mỹ nữ sang chảnh, Phương Ly dạo gần đây khiến fan “không thể nhận ra”. Nhiều người thắc mắc không biết thế lực nào khiến Phương Ly ngày càng “lầy lội”. Thậm chí, nhiều màn gạt phăng hình tượng của Phương Ly còn khiến người xem ngại dùm.

Dù chỉ là clip đu trend vui vẻ, Phương Ly vẫn khéo léo chứng minh nội lực của mình. Đoạn opera ngắn nhưng đủ để thấy cột hơi chắc chắn và màu giọng ngày càng ổn định. Điều này khiến khán giả đánh giá cao nỗ lực giữ phong độ âm nhạc của cô.

Phương Ly gần đây thường đăng clip "tẻn tẻn" khiến cư dân mạng "cười bò":

Phương Ly sinh năm 1990, là em gái của ca sĩ Phương Linh. Phương Ly không dựa vào danh tiếng của chị mà tự xây dựng sự nghiệp riêng. Năm 2017, cô gây bùng nổ với Mặt Trời Của Em - bản hit kết hợp cùng JustaTee, giúp tên tuổi cô phổ biến rộng rãi trong Vpop. Sau đó, Thằng Điên, Anh Là Ai, Thích Thích, Anh Là Ngoại Lệ Của Em,... tiếp tục giúp Phương Ly khẳng định tên tuổi. Dù không ra nhạc dày đặc, mỗi lần trở lại, Phương Ly đều mang đến sản phẩm được trau chuốt từ âm nhạc đến hình ảnh. Song song đó, cô còn được chú ý nhờ gu thời trang trẻ trung cùng nhan sắc nữ thần được ví như “vợ quốc dân”.

Hậu Em Xinh, Phương Ly không chỉ đổi tính mà còn đổi giao diện với da nâu gây sốc

Năm qua, Phương Ly gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi. Kể từ đây, Phương Ly ngày càng hoạt động cởi mở hơn trên TikTok. Khán giả cảm thấy gần gũi với một Phương Ly vui tính, tự nhiên chứ không chỉ là ca sĩ với vẻ đẹp “nàng thơ” như trước. Phương Ly không chỉ đổi tính mà còn đổi giao diện với da nâu gây sốc. Hiện tại, trend opera mà Phương Ly tham gia vẫn tiếp tục lan rộng, kéo theo lượng tương tác tăng mạnh trên các nền tảng.

