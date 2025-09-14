Bùng nổ visual dàn Em Xinh Say Hi tại concert: Phương Ly lộ diện hậu nghi vấn sửa mũi, 1 sao nữ gây sốt đúng 5 giây lướt qua

Tối 13/9, concert Em Xinh Say Hi chính thức diễn ra trong sự mong đợi của đông đảo khán giả. Trước giờ G khoảng 1 tiếng, các thí sinh đã có màn xuất hiện bất ngờ trên khu vực sky lounge để giao lưu, gặp gỡ fan. Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ biến khu vực này thành một “buổi tiệc nhan sắc” đúng nghĩa, khiến mạng xã hội bùng nổ.

Ngoài ra, dàn Em Xinh như Orange, Pháo, Han Sara, Juky San,... đồng loạt khoe sắc vóc nổi bật. Các mỹ nhân diện váy áo đủ kiểu, từ quyến rũ đến cá tính, khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Nhiều fan nhận xét chưa cần vào concert, chỉ cần ngắm "sàn diễn thời trang mini" này cũng đã thấy đáng tiền.

Dàn Em Xinh đọ sắc trước giờ G concert

Nổi bật trong số đó, LyLy gây sốt bởi vẻ đẹp ngọt ngào, chỉ vài giây lướt qua ống kính cũng đủ khiến dân mạng "lụi tim". Nữ ca sĩ lựa chọn bộ váy xuyên thấu với phần cut–out tinh tế, khoe sắc vóc thon gọn.

Đặc biệt, khoảnh khắc LyLy nghiêng đầu cười rạng rỡ giao lưu với fan, để lộ visual góc nghiêng sắc sảo đã khiến mạng xã hội "nổ tung". Chỉ vài giây ngắn ngủi được camera lia qua, LyLy đã lập tức trở thành chủ đề nóng với loạt bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Vài giây lướt qua đủ gây sốt của Em Xinh LyLy

Đáng chú ý, Phương Ly cũng tái xuất sau loạt nghi vấn sửa mũi gây tranh cãi những ngày qua. Xuất hiện ở concert, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách trang điểm tinh tế, gương mặt rạng rỡ, sống mũi không còn vướng lớp make up lỗi như trước.

Trước đó, trong đoạn clip cận mặt được lan truyền, nhiều người cho rằng phần sống mũi của Phương Ly trông cao một cách kém tự nhiên, nguyên nhân có thể đến từ việc trang điểm. Một số ý kiến chỉ ra lớp contour bị đánh quá đậm, khiến dáng mũi trở nên cứng và thiếu mềm mại. Ngược lại, cũng có không ít bình luận cho rằng Phương Ly đã từng can thiệp thẩm mỹ, nên việc make up chỉ như một cách che giấu điểm chưa hài hòa.

Dưới phần bình luận, netizen chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người thẳng thắn nhận xét: "Mũi sửa lỗi nên đánh khối mới vậy thôi, không phải lỗi makeup", người khác lại thắc mắc: "Ai đánh khối mũi cho cô ấy mà lộ thế này?". Thậm chí, có bình luận cho rằng: "Gì cũng đẹp, trừ cái mũi". Tuy nhiên, vẫn có nhiều fan bênh vực, khẳng định Phương Ly vốn xinh sẵn, việc sửa hay không không quan trọng, miễn giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Cận visual của Phương Ly hâu nghi vấn mới sửa mũi

Nhan sắc dạo gần đây của Phương Ly khiến dân mạng bàn tán rôm rả

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối nay concert đầu tiên của Em Xinh Say Hi chính thức diễn ra, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ cho dàn nghệ sĩ. Không khí tại sự kiện được ví như một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa, khi hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sớm để chờ đón màn trình diễn đặc biệt của 30 giọng ca.

Bích Phương rạng rỡ giao lưu với khán giả

Góc nghiêng 10 điểm của LyLy

Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My, Quỳnh Anh Shyn khoe sắc trong 1 khung hình

Han Sara khoe nhan sắc ngọt ngào bên Liu Grace trong outfit độc lạ