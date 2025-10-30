Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 30/10, một sự kiện điện ảnh bùng nổ quy mô, “đổ bộ” 8 thành phố lớn trên khắp Việt Nam: Ai cũng có thể tham gia

30-10-2025 - 18:40 PM | Lifestyle

Từ 30/10, một sự kiện điện ảnh bùng nổ quy mô, “đổ bộ” 8 thành phố lớn trên khắp Việt Nam: Ai cũng có thể tham gia

Liên hoan phim Đức - KinoFest 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30.10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Liên hoan phim Đức: KinoFest là Liên hoan phim thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á dành cho điện ảnh đương đại Đức, sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 này. Đặc biệt hơn nữa, Liên hoan phim năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Sau thành công của các mùa trước, KinoFest năm nay mở rộng quy mô chiếu phim trên khắp Việt Nam — từ Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Lạt đến các địa điểm mới như Bắc Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Phiên bản năm 2025 không chỉ mang điện ảnh Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam, mà còn tôn vinh tinh thần sáng tạo và là cơ hội vinh danh của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và Đức – những người đang góp phần định hình nên cuộc đối thoại sống động giữa hai nền văn điện ảnh.

Từ 30/10, một sự kiện điện ảnh bùng nổ quy mô, “đổ bộ” 8 thành phố lớn trên khắp Việt Nam: Ai cũng có thể tham gia- Ảnh 1.

Được lựa chọn từ tuyển tập phim Đức mới nhất vô cùng phong phú, chương trình năm nay mang đến những bộ phim đa dạng, trải dài từ: chính kịch, gia đình, hoạt hình, phiêu lưu đến phim tài liệu – những tác phẩm vừa hiện thực vừa huyền bí, giàu sức sáng tạo và tưởng tượng. 

KinoFest 2025 hứa hẹn mang đến những bộ phim đa dạng về phong cách và hình thức, đồng thời phản ánh nhiều khía cạnh thực tế xã hội đương đại ở Đức. Những bộ phim được chọn đều phù hợp với mọi lứa tuổi và khuyến khích người xem khám phá nhiều góc nhìn mới qua lăng kính của điện ảnh.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18:00 ngày 30/10/2025 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC) với bộ phim “Roter Himmel” (Bầu trời đỏ lửa). Bộ phim đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng cả ở Đức lẫn quốc tế, nổi bật nhất là Giải Gấu Bạc – Giải danh giá (Grand Jury Prize) tại LHP Berlinale 2023.

Từ 30/10, một sự kiện điện ảnh bùng nổ quy mô, “đổ bộ” 8 thành phố lớn trên khắp Việt Nam: Ai cũng có thể tham gia- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ tiếp tục thưởng thức loạt tác phẩm điện ảnh đặc sắc gồm: “Mọi thứ đều thuộc về mình”; “Mạch ngầm”; “Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang”; “Cologne 75”; “Những lời chào từ sao hỏa”; “Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn”; “Nữ anh hùng”; “Quê hương là chùm khế chua”; “Giới cấm cuối cùng”... Giá vé được ấn định ở mức 20.000 đồng, mang tính phi thương mại, nhằm khuyến khích khán giả hình thành thói quen dành sự đầu tư cho các hoạt động văn hóa.

Hòa Minzy lại thế nữa rồi!

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ toàn clip vỏn vẹn 60 giây nhưng nơi này dẫn thẳng tới "mỏ vàng mới", nhiều người bỏ tiền tỷ cũng không mua được

Chỉ toàn clip vỏn vẹn 60 giây nhưng nơi này dẫn thẳng tới "mỏ vàng mới", nhiều người bỏ tiền tỷ cũng không mua được Nổi bật

Cỗ máy "đắt nhất từng thấy" trên tay vị tỷ phú công nghệ

Cỗ máy "đắt nhất từng thấy" trên tay vị tỷ phú công nghệ Nổi bật

Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt

Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt

16:45 , 30/10/2025
Gia đình Pam Yêu Ơi tung bộ ảnh cosplay "Vùng Đất Linh Hồn" khi du lịch Nhật Bản: Phiên bản Halloween 2025 ngọt ngào nhất mạng xã hội

Gia đình Pam Yêu Ơi tung bộ ảnh cosplay "Vùng Đất Linh Hồn" khi du lịch Nhật Bản: Phiên bản Halloween 2025 ngọt ngào nhất mạng xã hội

16:37 , 30/10/2025
Dược sĩ Tiến và Hương Giang đã làm lành sau ồn ào nói xấu?

Dược sĩ Tiến và Hương Giang đã làm lành sau ồn ào nói xấu?

16:35 , 30/10/2025
Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"

Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"

16:16 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên