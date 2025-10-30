Từ 30/10, một sự kiện điện ảnh bùng nổ quy mô, “đổ bộ” 8 thành phố lớn trên khắp Việt Nam: Ai cũng có thể tham gia

Liên hoan phim Đức: KinoFest là Liên hoan phim thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á dành cho điện ảnh đương đại Đức, sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 này. Đặc biệt hơn nữa, Liên hoan phim năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Sau thành công của các mùa trước, KinoFest năm nay mở rộng quy mô chiếu phim trên khắp Việt Nam — từ Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Lạt đến các địa điểm mới như Bắc Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Phiên bản năm 2025 không chỉ mang điện ảnh Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam, mà còn tôn vinh tinh thần sáng tạo và là cơ hội vinh danh của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và Đức – những người đang góp phần định hình nên cuộc đối thoại sống động giữa hai nền văn điện ảnh.

Được lựa chọn từ tuyển tập phim Đức mới nhất vô cùng phong phú, chương trình năm nay mang đến những bộ phim đa dạng, trải dài từ: chính kịch, gia đình, hoạt hình, phiêu lưu đến phim tài liệu – những tác phẩm vừa hiện thực vừa huyền bí, giàu sức sáng tạo và tưởng tượng.

KinoFest 2025 hứa hẹn mang đến những bộ phim đa dạng về phong cách và hình thức, đồng thời phản ánh nhiều khía cạnh thực tế xã hội đương đại ở Đức. Những bộ phim được chọn đều phù hợp với mọi lứa tuổi và khuyến khích người xem khám phá nhiều góc nhìn mới qua lăng kính của điện ảnh.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18:00 ngày 30/10/2025 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC) với bộ phim “Roter Himmel” (Bầu trời đỏ lửa). Bộ phim đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng cả ở Đức lẫn quốc tế, nổi bật nhất là Giải Gấu Bạc – Giải danh giá (Grand Jury Prize) tại LHP Berlinale 2023.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ tiếp tục thưởng thức loạt tác phẩm điện ảnh đặc sắc gồm: “Mọi thứ đều thuộc về mình”; “Mạch ngầm”; “Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang”; “Cologne 75”; “Những lời chào từ sao hỏa”; “Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn”; “Nữ anh hùng”; “Quê hương là chùm khế chua”; “Giới cấm cuối cùng”... Giá vé được ấn định ở mức 20.000 đồng, mang tính phi thương mại, nhằm khuyến khích khán giả hình thành thói quen dành sự đầu tư cho các hoạt động văn hóa.