Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm bóng lưng đậm chất "điện ảnh" của tiểu thư Doãn Hải My, netizen tấm tắc: Văn Hậu đúng sang vì vợ!

21-10-2025 - 12:35 PM | Lifestyle

"Có vợ đẹp đứng cạnh cảm giác sang hết cả con người", netizen rần rần với bộ ảnh đậm mùi tiền của Văn Hậu - Hải My.

Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến MXH "bùng nổ" với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới, tung ra đúng dịp 20/10 khiến netizen trầm trồ không ngớt vì độ chịu chi, sang trọng và đẳng cấp. Với bối cảnh sảnh tiệc khách sạn sang chảnh, xa hoa, Văn Hậu và Hải My xuất hiện với visual nổi bần bật, như bước ra từ phim điện ảnh. Đặc biệt, vẻ đẹp đài các của tiểu thư Doãn Hải My cũng khiến Văn Hậu "thơm lây", được netizen tấm tắc: "Có vợ đẹp đứng cạnh, sang hết cả con người luôn!".

Trong khung hình, Doãn Hải My diện đầm xuyên thấu ánh bạc với những lớp sequin xếp tầng tinh xảo, ôm trọn đường cong nuột nà. Thiết kế hở lưng sâu tôn triệt để vóc dáng quyến rũ cùng làn da trắng mịn, khiến mọi ánh nhìn như bị "hút" vào. Góc chụp từ phía sau đặc biệt gây chú ý - bóng lưng của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nổi bật dưới ánh đèn vàng, phản chiếu qua từng chi tiết lấp lánh của chiếc váy, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gợi cảm một cách tinh tế. Chỉ với bóng lưng ấy thôi, bà xã Đoàn Văn Hậu đã khiến cư dân mạng rần rần khen và chấm "10 điểm tuyệt đối".

Ngắm bóng lưng đậm chất

Bóng lưng "tuyệt đối điện ảnh" của bà xã Đoàn Văn Hậu

Bên cạnh vợ, Văn Hậu chọn vest đen cổ điển, sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu. Không cần tạo dáng cầu kỳ, nam cầu thủ vẫn toát lên thần thái của một "quý ông chuẩn mực", ánh mắt dịu dàng hướng về bà xã. Khi cả hai đứng cạnh nhau, khung hình trở nên "đậm mùi tiền", vừa sang chảnh, vừa toát lên khí chất quyền quý như bước ra từ bữa tiệc hào nhoáng, đẳng cấp. 

Ngắm bóng lưng đậm chất
Ngắm bóng lưng đậm chất

Những khung hình sang hết nấc của vợ chồng Văn Hậu - Hải My

Dưới phần bình luận, netizen không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp như đôi minh tinh, nhìn mà muốn cưới luôn á!.  "Bóng lưng Hải My đúng là 'vũ khí' hạng nặng, sang và quyến rũ khỏi bàn", "Văn Hậu đứng cạnh vợ mà trông khí chất tăng gấp bội luôn", "Nhìn người ta chụp ảnh cưới mà xem lại ảnh mình, sao nó lạ quá", "Đẹp thật sự"...

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ với vài tấm ảnh, Doãn Hải My và Văn Hậu đã khẳng định đẳng cấp "vợ chồng nhà giàu" của làng bóng đá Việt - sang, xịn và cực kỳ xứng đôi. 

Ngắm bóng lưng đậm chất

Văn Hậu - Hải My đời thường cũng được khen đẹp đôi nhất làng bóng đá

Doãn Hải My tự tay chăm từng góc biệt thự chục tỷ của Văn Hậu, tiểu thư Hà thành trồng rau xanh khéo thế này!


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử Nổi bật

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới Nổi bật

Mỹ nhân được ví là "quốc bảo nhan sắc", dành cả thanh xuân để độc thân, không chồng con: Có hẳn biệt thự “dưỡng già” 5.000m2 giữa thủ đô

Mỹ nhân được ví là "quốc bảo nhan sắc", dành cả thanh xuân để độc thân, không chồng con: Có hẳn biệt thự “dưỡng già” 5.000m2 giữa thủ đô

11:10 , 21/10/2025
MC Mai Ngọc đổi đời

MC Mai Ngọc đổi đời

11:06 , 21/10/2025
Giải mã 'Tắm rừng' - liệu pháp phục hồi, cải thiện sức khỏe được Bill Gates, công nương Kate cực ưa chuộng

Giải mã 'Tắm rừng' - liệu pháp phục hồi, cải thiện sức khỏe được Bill Gates, công nương Kate cực ưa chuộng

10:34 , 21/10/2025
Lương Bằng Quang giữ bao nhiêu tài sản của Ngân 98?

Lương Bằng Quang giữ bao nhiêu tài sản của Ngân 98?

10:30 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên