Showbiz có cặp đôi hẹn hò rõ như ban ngày: Nhà gái vibe tình đầu - nhà trai game thủ, mới sang Hàn du lịch tận 6 ngày

Ngày 10/11, tờ Sina đưa tin mối quan hệ của Vương Tử Tuyền (SN 1998) và nam tuyển thủ PEL Bạch Tiểu Thuần (SN 2005) gây chú ý trong dư luận. Cặp chị em hơn kém nhau 7 tuổi này được tiết lộ chính thức hẹn hò từ tháng 10. Họ nên duyên sau khi quay show truyền hình hàn gắn tình bạn mang tên Hẹn Bạn Tái Ngộ. Trong chương trình, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần chủ động chăm sóc Vương Tử Tuyền, bao gồm việc đưa khăn giấy, mang đồ ăn và đáp lại mọi cuộc trò chuyện của nữ diễn viên.

Vương Tử Tuyền và Bạch Tiểu Thuần được cho biết đã chính thức hẹn hò từ đầu tháng 10. Ảnh: Sohu.

Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi quay show Hẹn Bạn Tái Ngộ. Ảnh: Weibo,

Các thám tử Conan mạng đã soi ra việc Vương Tử Tuyền và Bạch Tiểu Thuần bí mật đi du lịch Hàn Quốc trong 6 ngày (5-11/10). Khi trở về nước, Bạch Tiểu Thuần đăng tải bức ảnh chụp cảnh đêm một cây liễu bên sông Hàn lên tài khoản Douyin của anh rồi xóa ngay lập tức. Sau đó, Vương Tử Tuyền cũng đăng tải bức ảnh cây liễu từ cùng một góc độ với Bạch Tiểu Thuần lên Weibo, kèm chú thích "Trời đất như hai bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy nhau. Ta đang ở trong đó và được ban phước lành".

1 tài khoản MXH cũng tiết lộ đã vô tình gặp Vương Tử Tuyền và Bạch Tiểu Thuần mặc đồ đôi đi ăn tại nhà hàng cá hồi ở Hàn. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện cặp sao từng check-in ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào cùng 1 thời gian, sở hữu nhiều món đồ giống nhau y đúc như dây đeo máy ảnh hay dây chuyền. Những hình ảnh có bối cảnh và đồ đạc tương đồng của Vương Tử Tuyền và Bạch Tiểu Thuần trở thành đề tài để netizen xâu chuỗi cho nghi vấn tình cảm giữa họ.

Cả hai đi du lịch Hàn Quốc 6 ngày và cùng đăng tải 1 bức ảnh chụp cây liễu ở sông Hàn. Ảnh: Weibo.

Loạt hint hẹn hò rõ mồn một của cặp đôi hơn kém nhau 7 tuổi này. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, Vương Tử Tuyền và Bạch Tiểu Thuần được khen ngợi đẹp đôi dù chênh lệch tuổi tác lên đến con số 7. Họ vốn đã được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình sau khi show Hẹn Bạn Tái Ngộ phát sóng. Trong chương trình, Vương Tử Tuyền gây ấn tượng với vibe dịu dàng, nữ tính chuẩn tình đầu. Trong khi Bạch Tiểu Thuần là cậu em điển trai mỏ hỗn.

Vương Tử Tuyền sinh năm 1998, được biết đến sau khi tham gia cuộc thi Nữ Sinh Đẹp Nhất Trung Quốc khi mới 16 tuổi. Sau đó, Vương Tử Tuyền thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và nổi tiếng với các phim như Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới, Thiếu Nữ Toàn Phong, Định Luật 80/20... Trong khi đó, Bạch Tiểu Thuần hiện là tuyển thủ thuộc bộ môn PUBG Mobile của câu lạc bộ thể thao điện tử Jiangxi TJB (Giang Tây TJB).

Vibe trong trẻo, ngọt ngào của Vương Tử Tuyền. Ảnh: Sina.

Bạch Tiểu Thuần hiện là tuyển thủ điển trai. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu