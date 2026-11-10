Vợ tỷ phú Jensen Huang mặc gì khi xuất hiện bên chồng? Kín tiếng suốt 40 năm nhưng tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ

Giữa lúc tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, trở thành tâm điểm chú ý vì ồn ào đời tư, người vợ đã đồng hành cùng ông hơn 40 năm cũng bất ngờ được công chúng quan tâm. Đó là Lori Huang, tên thời con gái là Lori Mills, người phụ nữ có xuất thân là kỹ sư điện và luôn giữ cuộc sống tương đối kín tiếng dù chồng là một trong những nhân vật quyền lực nhất giới công nghệ.

Trái với hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, tại các hội nghị công nghệ hay những sự kiện quy tụ giới doanh nhân của Jensen Huang, Lori hiếm khi trở thành tâm điểm của truyền thông. Tuy nhiên, mỗi lần sánh bước cùng chồng, bà đều thể hiện phong cách thời trang riêng: Thanh lịch, chỉn chu, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung, một tài khoản đã tổng hợp những lần Lori Huang xuất hiện bên chồng, đồng thời đối chiếu trang phục và phụ kiện của bà với sản phẩm từ các nhà mốt nổi tiếng. Những thiết kế được nhắc đến bao gồm Naeem Khan, Dior và Carolina Herrera.

Váy dạ hội hơn 150 triệu đồng, phong cách kín đáo nhưng không hề đơn giản

Trong một lần cùng Jensen Huang tham dự sự kiện Breakthrough Prize, Lori xuất hiện với chiếc váy dạ hội dài chạm đất mang sắc hồng champagne nhẹ nhàng. Thiết kế có tay ngắn, phần thân ôm vừa phải và họa tiết hoa thêu cầu kỳ trải dài từ vai xuống chân váy.

Không chọn kiểu váy cắt xẻ táo bạo hay sử dụng quá nhiều trang sức nổi bật, Lori ưu tiên phom dáng cổ điển, kết hợp mái tóc vàng ngắn và kính mắt quen thuộc. Bên cạnh người chồng diện tuxedo đen, bà tạo nên hình ảnh thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn tự nhiên.

Chiếc váy được đối chiếu với một thiết kế của Naeem Khan có giá tham khảo 40.609 nhân dân tệ, tương đương khoảng 157 triệu đồng.

Naeem Khan là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng với những thiết kế dạ hội cầu kỳ, sử dụng nhiều chi tiết thêu, đính kết và kỹ thuật trang trí thủ công. Vì vậy, ngay cả khi lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng, những bộ váy của nhà mốt này vẫn dễ tạo ấn tượng trong các sự kiện trang trọng.

Điểm đáng chú ý trong cách lựa chọn trang phục của Lori là sự phù hợp với hoàn cảnh. Bà không cố gắng trở thành người nổi bật nhất thảm đỏ, nhưng chiếc váy vẫn đủ tinh tế để xuất hiện tại một sự kiện lớn.

Váy đen Carolina Herrera và túi Dior: Công thức sang trọng không cần phô trương

Trong một lần xuất hiện khác, Lori Huang lựa chọn chiếc váy đen không tay, dáng ôm vừa phải với điểm nhấn là dải màu trắng nổi bật ở eo. Thiết kế mang tinh thần tối giản, không có họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác nhờ sự tương phản giữa hai gam màu kinh điển.

Cư dân mạng Trung Quốc đã đối chiếu chiếc váy này với một mẫu của Carolina Herrera có giá tham khảo khoảng 16.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 61 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chiếc túi xách hoa mà Lori sử dụng cũng khiến nhiều người chú ý. Theo bài đăng, phụ kiện được cho là một phiên bản Lady Dior giới hạn với họa tiết hoa màu hồng trên nền sáng. Nếu chiếc váy đen mang đến vẻ ngoài chỉn chu, chiếc túi lại tạo điểm nhấn mềm mại và nữ tính, giúp tổng thể không trở nên quá nghiêm nghị.

Đây cũng là công thức thời trang đáng học hỏi ở phụ nữ trung niên: Không nhất thiết phải diện trang phục nhiều màu sắc hay phụ kiện nổi bật cùng lúc. Chỉ cần lựa chọn một bộ đồ có đường cắt đẹp, sau đó thêm một món phụ kiện có điểm nhấn, tổng thể đã có thể trở nên sang trọng.

Người phụ nữ đi cùng Jensen Huang từ giảng đường đến khi Nvidia trở thành đế chế công nghệ

Điều khiến Lori Huang được chú ý không chỉ là tủ đồ hàng hiệu. Phía sau hình ảnh người phụ nữ thanh lịch ấy còn là câu chuyện đồng hành kéo dài hơn bốn thập kỷ với Jensen Huang.

Hai người gặp nhau tại Đại học Oregon State, Mỹ, khi cùng theo học ngành kỹ thuật điện vào đầu những năm 1980. Theo thông tin từ trường đại học, Jensen và Lori được xếp làm bạn thực hành trong một lớp học về điện. Jensen tốt nghiệp năm 1984, còn Lori tốt nghiệp một năm sau đó.

Trong những lần trở lại trường cũ, Jensen Huang từng nhắc đến việc gặp Lori như một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời mình. Hai người sau đó kết hôn và có hai người con, cùng trải qua hành trình Jensen xây dựng Nvidia từ năm 1993.

Không chỉ là người bạn đời của tỷ phú công nghệ, Lori còn giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Năm 2022, vợ chồng Jensen Huang công bố khoản đóng góp 50 triệu USD cho Đại học Oregon State nhằm hỗ trợ xây dựng trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, robot và nhiều lĩnh vực khoa học khác. Công trình được đặt theo tên của cả hai người. Những hoạt động này cho thấy Lori không chỉ hiện diện trong các bức ảnh bên chồng mà còn có vai trò riêng trong hoạt động thiện nguyện của gia đình.

Giữa lúc đời tư Jensen Huang trở thành chủ đề được bàn luận, những hình ảnh của Lori Huang cũng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ các bức ảnh công khai không thể suy đoán cảm xúc hay tình trạng hôn nhân hiện tại của bà.

Nếu nhìn riêng ở khía cạnh thời trang, phong cách của Lori Huang là một ví dụ điển hình cho vẻ đẹp sang trọng kín đáo. Bà không chạy theo những xu hướng quá nổi bật, mà ưu tiên các thiết kế cổ điển, màu sắc trang nhã và phụ kiện được lựa chọn có chủ đích.

Có lẽ chính sự tiết chế ấy tạo nên sức hút riêng: Không cần trang phục phải thật rực rỡ, người phụ nữ vẫn có thể thể hiện gu thẩm mỹ và khí chất của mình qua những lựa chọn giản dị nhưng tinh tế.