Trời trở lạnh, nhất định phải diện áo khoác da: Dễ mặc, dễ đẹp lại "hack tuổi" cực đỉnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, bên cạnh những chiếc trench coat thanh lịch, áo dạ ấm áp, blazer chỉn chu hay áo tweed sang trọng, áo khoác da cũng là món đồ đáng có trong tủ quần áo của mọi cô nàng. Không chỉ giúp giữ ấm, item này còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo cảm giác sang trọng, thời thượng. Đặc biệt, áo khoác da có khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều kiểu trang phục, từ nữ tính, dịu dàng đến cá tính, phóng khoáng. Chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và phối đồ khéo léo, chị em có thể diện đẹp từ công sở đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Điểm thú vị của áo khoác da nằm ở khả năng cân bằng giữa vẻ cá tính và nét thanh lịch. Chất liệu da vốn tạo cảm giác mạnh mẽ, có chút bụi bặm, nhưng khi được thiết kế với phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh giản và màu sắc trang nhã, item này lại mang đến vẻ ngoài rất sang. Những mẫu áo da màu đen, nâu chocolate, nâu caramel hay be thường dễ tạo cảm giác cao cấp, không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật. So với những chiếc áo khoác dạ hoặc tweed có phần đứng tuổi nếu chọn sai kiểu dáng, áo khoác da thường mang đến hiệu ứng trẻ trung rõ rệt. Chỉ cần khoác ngoài một chiếc áo thun, áo len mỏng hay sơ mi đơn giản, tổng thể đã trở nên năng động và có điểm nhấn hơn. Đây cũng là lý do món đồ này được nhiều phụ nữ yêu thích: không cần ăn mặc quá cầu kỳ, chị em vẫn có thể tạo nên diện mạo thời trang, hiện đại.

Đặc biệt, những thiết kế da trơn, ít chi tiết trang trí còn mang hơi hướng quiet luxury và old money. Chất liệu có độ bóng nhẹ, bề mặt mềm mại cùng phom áo chỉn chu giúp bộ trang phục trông đắt giá hơn. Vì vậy, áo khoác da không chỉ dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách cá tính mà còn phù hợp với phụ nữ yêu thích sự thanh lịch, trưởng thành.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của áo khoác da là tính linh hoạt. Với những cô nàng yêu vẻ nữ tính, hãy thử kết hợp áo khoác da dáng ngắn với váy liền, chân váy midi hoặc váy hoa mềm mại. Sự đối lập giữa chất liệu da có phần mạnh mẽ và nét thướt tha của váy tạo nên tổng thể hài hòa, vừa điệu đà vừa có cá tính riêng. Nếu muốn tăng vẻ thanh lịch, chị em có thể chọn thêm boots cổ thấp hoặc giày mũi nhọn. Trong những ngày muốn ăn mặc thoải mái, trẻ trung, áo khoác da phối cùng quần jeans là công thức gần như không bao giờ lỗi mốt. Quần jeans ống đứng, ống suông hoặc jeans xanh bạc màu đều có thể kết hợp ăn ý với áo da. Bên trong, một chiếc áo thun trắng, áo len cổ lọ hay sơ mi sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài năng động mà vẫn gọn gàng. Đây là set đồ phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hoặc đi cà phê cuối tuần.

Nếu muốn thử nghiệm phong cách cá tính hơn, chị em có thể phối áo khoác da với quần short, chân váy ngắn hoặc quần ống rộng. Một đôi boots, giày thể thao hay giày loafer sẽ giúp thay đổi tinh thần bộ trang phục theo sở thích. Trong khi đó, khi cần diện đồ đi làm, áo khoác da dáng blazer hoặc thiết kế tối giản kết hợp cùng quần âu, áo sơ mi sẽ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại. Nhờ vậy, chỉ một chiếc áo khoác cũng có thể đồng hành trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Dù dễ phối đồ, áo khoác da vẫn cần được lựa chọn cẩn thận để tránh cảm giác nặng nề hoặc quá hầm hố. Những thiết kế có phom vừa vặn, đường vai gọn, chiều dài ngang hông hoặc qua hông một chút thường dễ mặc và phù hợp với nhiều vóc dáng. Áo dáng ngắn giúp tạo hiệu ứng chân dài, đặc biệt khi phối cùng quần cạp cao hoặc chân váy. Trong khi đó, áo dáng rộng có thể mang đến vẻ phóng khoáng, nhưng nên cân đối với trang phục bên trong để tổng thể không bị luộm thuộm. Chất liệu cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Áo da mềm, có độ rủ vừa phải thường tạo cảm giác thanh lịch và dễ vận động hơn những loại da quá cứng. Chị em nên quan sát bề mặt, đường may, khóa kéo và lớp lót bên trong để chọn được sản phẩm có độ hoàn thiện tốt. Với da nhân tạo, hãy ưu tiên loại có bề mặt đẹp, ít mùi và không quá bóng nhựa. Một chiếc áo chất lượng tốt không chỉ mặc thoải mái mà còn có thể sử dụng qua nhiều mùa lạnh.

Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, những chiếc áo khoác da màu đen, nâu chocolate, nâu camel hoặc be là lựa chọn dễ ứng dụng nhất. Đây đều là các gam màu có tính linh hoạt cao, dễ kết hợp với quần áo sẵn có và không nhanh lỗi mốt. Áo da đen tạo vẻ sắc sảo, cá tính; nâu chocolate lại mang đến cảm giác ấm áp, cổ điển và sang trọng. Trong khi đó, màu be hoặc nâu sáng phù hợp với những ai yêu phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Khi phối đồ, chị em có thể ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, kem, xám, đen và xanh denim để tạo tổng thể hài hòa. Nếu muốn diện mạo nổi bật hơn, một chiếc khăn quàng màu sắc, túi xách hoặc đôi giày có thiết kế thú vị cũng đủ tạo điểm nhấn. Dưới đây là 1 số mẫu áo khoác da mà bạn có thể tham khảo ngay:





Trời trở lạnh là thời điểm lý tưởng để đưa áo khoác da trở lại tủ đồ. Vừa có khả năng giữ ấm, vừa dễ phối với nhiều phong cách, item này giúp chị em làm mới diện mạo mà không cần đầu tư quá nhiều trang phục. Đặc biệt, một thiết kế có kiểu dáng đẹp, màu sắc cơ bản và chất liệu chỉn chu có thể đồng hành qua nhiều mùa, trở thành món đồ đáng để đầu tư mỗi khi thu đông về.