Hình ảnh mới nhất của Hạt Dẻ: Xinh như nàng thơ giữa phố Hàn, vóc dáng và phong cách thời trang gây chú ý

Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc), con gái út của MC Quyền Linh, từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh xắn cùng phong cách thời trang ngày càng có dấu ấn riêng. Không cần xuất hiện trong những bộ trang phục quá cầu kỳ, cô nàng vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong loạt hình mới tại Hàn Quốc, Hạt Dẻ tiếp tục ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần năng động. Giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp, những cửa hàng thời trang và các biển quảng cáo khổng lồ, cô nàng lựa chọn một bộ trang phục khá đơn giản, tạo nên tổng thể trẻ trung, phù hợp với không khí của một chuyến đi chơi.

Hạt Dẻ khoe nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nổi bật giữa phố Hàn

Trong những bức ảnh mới, Hạt Dẻ diện chiếc váy ngắn màu tím lavender ôm dáng, kết hợp cùng áo cardigan đỏ nổi bật. Thiết kế váy với phần cổ cúp nhẹ và chi tiết nhún ở ngực giúp tổng thể thêm nữ tính, trong khi chiếc áo khoác mỏng tạo cảm giác thoải mái, trẻ trung.

Thay vì phối cùng giày cao gót, con gái Quyền Linh lựa chọn đôi sneaker đỏ có sọc trắng, đi kèm tất trắng cổ ngắn. Cách kết hợp này khiến bộ trang phục bớt đi vẻ điệu đà, đồng thời phù hợp với việc di chuyển và dạo phố trong thời gian dài.

@mai.thaongoc

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp màu sắc khá thú vị. Sắc tím nhạt của váy tạo cảm giác mềm mại, còn cardigan và giày đỏ đóng vai trò điểm nhấn. Dù sử dụng hai gam màu tương phản, tổng thể vẫn hài hòa nhờ những phụ kiện có màu trung tính, đặc biệt là chiếc túi đeo vai nâu sẫm.

Hạt Dẻ để mái tóc dài uốn sóng nhẹ, trang điểm với tông màu tự nhiên. Trong một số khung hình, cô nàng tạo dáng trước những tấm biển quảng cáo lớn, lúc lại thoải mái đứng giữa phố hoặc chụp ảnh bên những luống hoa. Biểu cảm nhẹ nhàng, đôi khi tinh nghịch giúp loạt ảnh mang đúng tinh thần của một cô gái trẻ đang tận hưởng chuyến đi.

Đặc biệt, trong bức ảnh chụp toàn thân giữa đường phố, Hạt Dẻ khoe đôi chân thon cùng vóc dáng cân đối. Chiếc váy ngắn ôm dáng kết hợp giày thể thao cũng góp phần tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến tổng thể trang phục thêm gọn gàng.

@mai.thaongoc

Phong cách thời trang của con gái Quyền Linh ngày càng có dấu ấn riêng

Không chỉ thu hút bởi nhan sắc, Hạt Dẻ còn cho thấy sự linh hoạt trong cách lựa chọn trang phục. Nếu những hình ảnh trước đây thường gắn với phong cách ngọt ngào, nữ tính, thì trong loạt ảnh mới, cô nàng đã khéo léo kết hợp những món đồ mang hơi hướng thời trang đường phố Hàn Quốc.

Công thức váy ôm dáng, cardigan mỏng và giày sneaker thực tế không quá mới, nhưng vẫn được nhiều cô gái trẻ yêu thích bởi tính ứng dụng cao. Một chiếc váy đơn sắc có thể trở nên thú vị hơn khi kết hợp cùng áo khoác màu nổi, trong khi giày thể thao giúp người mặc giữ được sự thoải mái mà không làm mất đi nét nữ tính.

@mai.thaongoc

Một chi tiết khác khiến loạt ảnh thêm gần gũi là những khoảnh khắc Hạt Dẻ đi mua sắm. Cô nàng xuất hiện với nhiều túi đồ trên tay, trong đó có túi của Olive Young, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân quen thuộc tại Hàn Quốc. Những hình ảnh này tạo cảm giác tự nhiên, đúng với không khí khám phá và mua sắm của một chuyến du lịch.

Bên cạnh các bức ảnh tạo dáng chỉn chu, Hạt Dẻ cũng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, từ việc đứng trước biển quảng cáo đến hình ảnh cầm gói đồ ăn vặt Hello Kitty. Chính sự xen kẽ giữa những tấm hình thời trang và khoảnh khắc đời thường khiến bộ ảnh trở nên sinh động hơn.

@mai.thaongoc

Có thể thấy, Hạt Dẻ đang dần định hình phong cách phù hợp với độ tuổi: Trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn có những điểm nhấn cá tính. Cô nàng không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện hay lựa chọn những thiết kế phức tạp để tạo ấn tượng. Thay vào đó, sự hài hòa về màu sắc, phom dáng trang phục và cách phối đồ giúp diện mạo trở nên nổi bật.

Với loạt hình mới tại Hàn Quốc, con gái út của MC Quyền Linh tiếp tục cho thấy sức hút từ vẻ ngoài xinh xắn và gu thời trang ngày càng đa dạng. Đôi khi, chỉ cần một chiếc váy phù hợp, đôi giày thể thao yêu thích và tâm trạng thoải mái cũng đủ để có những bức ảnh dạo phố đáng nhớ.