Khó tin đây là Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải sau 18 năm

Tăng Thanh Hà gần đây xuất hiện đều đặn ở các sự kiện giải trí, sau khi quyết định trở lại điện ảnh sau 13 năm với Hoàng hậu cuối cùng . Lương Mạnh Hải thường xuất hiện cùng người bạn lâu năm. Trải qua hai thập kỷ, cả hai vẫn gọi nhau là “Nam và Trúc” trong những lần chung khung hình.